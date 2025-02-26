10 красавчиков из «Игры в кальмара», в которых вы по уши влюбитесь

Южнокорейская антиутопия «Игра в кальмара» уверенной поступью шагает по миру: с 2021 года она покорила сердца любителей сериалов по всему миру. Оригинальная эстетика вместе с мастерски проработанным сюжетом сделала эту историю хитом «Нетфликса». А мы просто покажем вам десятку действительно красивых актёров оттуда.

Чхве Су Бонг (Танос), игрок 230 (2 сезон)

Танос сразу покорил сердца зрительниц своим экстравагантным внешним видом. Кадр из сериала «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон-хёк, сценарист Хван Дон-хёк / Kinopoisk, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ttt

«Я убью половину человечества своим рэпом!» — это цитата из выдуманных текстов Су Бонга, и в ней отсутствует привычный для данного жанра музыки разврат, зато присутствует смекалочка: очевидно, Танос решил сохранить жизнь женской половине рода людского. Рэпер из второго сезона «Игры в кальмара» сразу привлекает внимание фиолетовыми волосами, интересным стилем в одежде и развязным поведением. До участия в 37-й игре он сделал невозможное — заработал деньги на музыке. Впрочем, ненадолго, так как всё нажитое быстро сгорело во время махинаций с криптовалютой. Игрок 230 присоединяется к «Игре в кальмара», чтобы восстановить свой капитал и заставить маму им гордиться. Первое, на что он обращает внимание после пробуждения, — отсутствие лимитированных кроссовок. В роли Таноса выступил актёр Чхве Сын Хён.

Хван Джун Хо, полицейский (1 сезон)

Хван Джун Хо — неизменный любимец фанатов вот уже 4 года. Кадр из сериала «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон-хёк, сценарист Хван Дон-хёк / Kinopoisk, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ wi__wi__wi

Хван Джун Хо — наш старый знакомый ещё из первого сезона. Он полицейский, у которого несколько лет назад при невыясненных обстоятельствах пропал брат. Поиски родственника привели красавчика на «Игру», где он едва не погиб. Но во втором сезоне «Игры в кальмара» мы снова увидели Хвана, и он был в самом решительном расположении духа. У него даже появилась своя команда. Храброго полицейского играет Ви Хаджун.

Ли Мён Ги, игрок 333 (2 сезон)

Ли Мён Ги, неудавшийся криптоинвестор и ютубер. Фото © squid-game.fandom.com, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yim_siwang

Мён Ги — популярный ютубер, невольно ставший причиной банкротства Таноса. Дело в том, что игрок 333 вёл канал о криптовалюте и посоветовал своим подписчикам вкладываться в одну из них. Непонятно, что повлияло на фиаско больше — общая волатильность рынка или то, что цифровая монета была мошеннической изначально, но деньги потеряли все. Мён Ги в результате «заработка на крипте» оказался в жестоком мире «Игры в кальмара». Вместе со своими подписчиками, которые теперь ненавидят его. Исполнитель роли — Лим Сиван.

Али Абдул, игрок 199 (1 сезон)

От истории Али Абдула на глаза наворачиваются слёзы. Фото © squid-game.fandom.com, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sangipaiya

От печальной истории Али Абдула не заплачет только кремень. Именно такие персонажи делали первый сезон «Игры в кальмара» особенно душераздирающим. Али — трудовой мигрант из Пакистана, который работал в Южной Корее на фабрике. Полгода пакистанцу не платили зарплату, приходилось содержать жену и маленького ребёнка, поэтому он и угодил на «Игры». Али запомнился как один из самых милых и добрых персонажей в этом сериале. Его играет Анупам Трипати.

Вербовщик (1 сезон)

Вербовщик не видел в жизни ничего, кроме насилия и игры ттакчи. Кадр из сериала «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон-хёк, сценарист Хван Дон-хёк / Kinopoisk, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gongyoo_official

Безымянный вербовщик из первого сезона — полная противоположность предыдущему персонажу. Именно он отбирает игроков для смертельных турниров и делает это с завидным мастерством, зная базовые принципы психологии маргинализированных людей. По собственным рассказам, вербовщик — сирота и устроился на эту работу ещё до совершеннолетия. В сериале он отнимает еду у бомжей, играет с кандидатами в игроки в корейскую национальную игру ттакчи и с большим удовольствием отвешивает им смачные пощёчины. Выросший в такой обстановке вербовщик с детства привык к насилию. Его сыграл актёр Кон Ю.

Пак Гён Сок, игрок 246 (2 сезон)

Жизнь поставила Пак Гён Сока в действительно безвыходную ситуацию, но тот не растерялся. Кадр из сериала «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон-хёк, сценарист Хван Дон-хёк / Kinopoisk ,© Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ jinuk0916

Пак Гён Сок — не только игрок, но ещё и молодой отец. В отличие от большинства игроков, он попал к организаторам турнира не из-за лудомании, а по семейным обстоятельствам. Его дочь больна лейкемией, то есть раком крови, и если в стране с бесплатной медициной такое ещё можно было бы попытаться вылечить без крайних мер, то в мире капитализма поздней стадии, а именно в Южной Корее, платить валютой приходится даже за право на жизнь. В игре Гён Сок ведёт себя достойно, как и положено подобному персонажу. Гён Сока сыграл Ли Джин Ук.

Сон Ки Хун, игрок 456 (1 сезон)

Сон Ки Хун — главный герой сериала с навязчивой идеей остановить игры. Кадр из сериала «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон-хёк, сценарист Хван Дон-хёк / Kinopoisk, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ from_jjlee

Сон Ки Хун — главная звёздочка вечера, то есть центральный персонаж сериала. Именно вокруг его приключений выстроены все сюжетные арки истории «Игры в кальмара». В отличие от Гён Сока, Ки Хун — типичный участник «Игр», страсть к азарту не только обанкротила его, но и заставила забыть о самом главном — семье. В первом сезоне главным позором игрока 456 стало то, что у него не было денег на подарок дочери на день рождения. Ко второму сезону на её день рождения он вообще не приехал — остановить «Игры», видимо, важнее. Сон Ки Хун достаточно привлекателен, но важно понимать: из него получается плохой муж и отец. Ки Хуна в сериале играет Ли Джонджэ.

Кён Су, игрок 256 (2 сезон)

Кён Су — относительно молодой фанат рэпера Таноса. Фото © squid-game.fandom.com, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ksvvook

Кён Су — главный фанат рэпера Таноса. Он был счастлив, оказавшись в «Играх» вместе со своим кумиром, и сразу же присоединился к его команде, где был самым молодым (всем в команде было меньше 30 лет). Голос разума в лице девушки-альтушки Сэ Ми не смог убедить игрока 256 прекратить шашни с кумиром. В итоге пришлось пострадать из-за предательства, так как мир жесток, а мир «Игры в кальмара» сделал х100 по жестокости. Героя сыграл актёр Кан Сон Ук.

Чхо Сан Ву, игрок 218 (1 сезон)

Чхо Сан Ву, лучший друг Ки Хуна, был обычным инвестором, пока не задолжал большую сумму. Кадр из сериала «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон-хёк, сценарист Хван Дон-хёк / Kinopoisk, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ hwangdonghyukofficial

Один из центральных персонажей первого сезона, лучший друг Сон Ки Хуна, присоединяется к «Игре» из-за долгов. «Я помню, как мы в детстве играли и мамы звали нас ужинать. Нас больше никто не зовёт…» — говорил Сан Ву другу, но немного лукавил, так как в «Игру в кальмара» обоих всё-таки позвали. История Сан Ву — это бумерская версия проблем Мён Ги и Таноса. Зумеры оказались в долгах из-за инвестиций в криптовалюту, а игрок 218 — из-за традиционных инвестиций. Именно на «Играх» Сан Ву проявляет свою безжалостную натуру в стиле «убью родных, убью друзей». Его играет Хван Дон Хёк.

Менеджер (1 сезон)

Менеджер просто делал свою работу, но немного с ней не справился. Фото © squid-game.fandom.com © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ right_jun_

Об этом персонаже ничего не известно. Имя, история, характер — этого у обезличенного персонала «Игр» быть не должно. Мы знали только должность, год, в котором он работал на «Играх», и видели его прекрасное лицо. Во время знаменитого испытания, когда нужно было вырезать из тонкого печенья фигурки, с этого молодого человека слетела маска, последствия были очень трагичны. Он навсегда останется в наших сердцах. Его сыграл Ли Чжун Чун.