«Битва сильнейших 2» 6 серия: Разгром Шепсов «мухоловкой» и ссоры бывших любовников на испытании Как поменялась турнирная таблица и какие экстрасенсы лидируют в новой серии «Битвы сильнейших 2»? Кто принял участие в испытании 22 февраля и сколько баллов получил? 22 февраля, 15:46 3391 3391 «Битва сильнейших 2» кто победил в 6 серии и какие были итоги зрительского голосования? Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © VK / «Битва экстрасенсов | Битва сильнейших», «Битва экстрасенсов | Битва сильнейших», © Freepik

В предыдущей серии «Битвы сильнейших 2», которую мы смотрели 15 февраля, испытания проходили следующие экстрасенсы: братья Шепс и любовная ведьма Ольга Якубович. По правилам шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших 2», своё место в турнирной таблице эзотерики смогут занять только после подсчёта голосов телезрителей. Как оценили работу экстрасенсов люди, голосовавшие за них, и кто из этой тройки лидирует?

Итоги зрительского голосования и таблица баллов в серии от 22.02.2025

Сколько баллов на зрительском голосовании получили братья Шепс и Ольга Якубович? Фото © tnt-online

Как и ожидалось, выкрутасы Александра Шепса и его непонятное хождение по ДК с призраком бывшего директора внутри, а также использование зеркала брата зрители не оценили. Поэтому поставили самоназванному королю «Битвы сильнейших 2» очень низкий балл. Младшего Шепса, чью версию приняли люди с испытания, зрители на голосовании тоже оценили средне. А вот в любимчиках неожиданно оказалась любовная ведьма. Хотя почему неожиданно? Она была единственной, кто показал лик того духа, и рассказала про похороненного колдуна. Правда, люди с испытания такой версии испугались. Поэтому на вопрос Марата Башарова, сколько баллов ожидает Якубович, Ольга ответила: «Хочу, чтобы в этот раз у меня оценки были выше, чем у ребят. Это бы дало мне доказательство того, что можно победить мужчин в этом проекте». Неудивительно, что столь серьёзные слова от красотки задели Александра Шепса. «Иллюзии — это так сладко», — с ехидной улыбочкой прокомментировал слова ведьмы старший из братьев.

Конечно, итоговое выставление баллов не обошлось без семейных драм и громких скандалов. Так, Александра Шепса назвали «тёмной лошадкой проекта», который, если что, принесёт себя в жертву, чтобы дать брату победить. Олег Шепс на это ответил, что да, он болеет за себя и пришёл в проект «Битва сильнейших 2» за личной победой. «Я желаю победу себе», — надменно произнёс медиум. Тем не менее вот итоги зрительского голосования в «Битве сильнейших 2» за серию от 15 февраля: Александр Шепс — 6,0. Олег Шепс — 7,0. Ольга Якубович — 7,8.

Любовная ведьма разгромила братьев Шепс и заявила, что она «мухоловка», а все вокруг — «мухи». Фото © tnt-online

При выставлении оценок после зрительского голосования на «Битве сильнейших 2» Ольга расплакалась от радости. Она сказала, что это очень круто, что женщина может не только разгромить самых сильных практиков проекта, братьев Шепс, но и претендовать на место победителя. И то ли от радости, то ли из-за прилива уверенности в себе любовную ведьму понесло. Якубович заявила, что хотела бы, если бы был шанс выбирать, отныне соревноваться только с мужчинами. «Внутри истинной мужской силы, сексуальности мне очень комфортно», — сказала Ольга. И затем добавила, что конкуренция с женщинами ей не по душе, а вот мужской энергией она питается. А потом и вовсе ошарашила всех, назвав себя мухоловкой, которая «потихонечку каждое насекомое, каждую муху съест». Получается, конкуренты для любовной ведьмы — это мухи? Жалкие букашки? Что ж, посмотрим, как такие заявления обернутся для Ольги Якубович в следующих испытаниях.

Кто лидирует из экстрасенсов: итоги голосования и таблица баллов

Турнирная таблица: кто лидирует, кто на последнем месте в «Битве сильнейших 2». Фото © tnt-online

И на момент начала 6 серии «Битвы сильнейших 2» от 22 февраля вот как выглядит турнирная таблица в шоу: на первом месте Влад Череватый, следом расположился Олег Шепс, за ним брат — Александр. На четвёртом месте вампир Артём Краснов, а в спину ему дышит та самая «мухоловка» Ольга Якубович. Но как изменится положение экстрасенсов после прохождения испытания в серии «Битвы сильнейших 2» от 22 февраля?

«Битва сильнейших 2»: список экстрасенсов на испытании в шестой серии от 22 февраля

Кто принял участие в 6 серии «Битвы сильнейших 2» от 22 февраля? Фото © tnt-online

В 6 серии «Битвы сильнейших» от 22 февраля главными героями стали Ангелина Изосимова, Максим Левин и Виктория Райдос. Они прибыли в Нижнекамск и поехали на испытание. Но кто бы мог подумать, что по дороге случится настоящий конфликт? Конечно же, между сладкой парочкой Изосимовой и Левиным. Виктория Райдос никак не могла понять, то ли это колдовской ритуал и подавление соперниками друг друга, то ли разборка бывших любовников.

В итоге, не выдержав напряжения, возможно и сексуального, Изосимова попросила водителя остановить машину, чтобы провести небольшой ритуал. На берегу реки колдовка сожгла волосы Левина, приговаривая, что он «не мужик», затем потушила костёр павловопосадским платком. Райдос и другие позже расценили это как любовный обряд, направленный на «закрытие» влияния Левина на Изосимову.

Как оценили тройку из 6 серии «Битвы сильнейших 2» на голосовании экстрасенсы

Голосование в «Битве сильнейших 2»: кто стал лучшим в выпуске 22 февраля. Фото © tnt-online

На собрании экстрасенсов в конце 6 серии «Битвы сильнейших 2» разгорелись страсти вокруг личных отношений Изосимовой и Левина и их влияния на результаты испытаний. Виктория Райдос получила самую высокую оценку (9,3), но её версия, касающаяся строительства домов на месте скотомогильника, была раскритикована, особенно Олегом Шепсом, который указывал на несоблюдение санитарных норм и сроков строительства. Версия Ангелины Изосимовой была признана ошибочной, особенно в отношении времени постройки панельных домов в Нижнекамске, за что колдовка русской традиции получила низкий балл (7,8). Максиму Левину дали высокую оценку (9,0), но колдун подвергся критике за вмешательство в ритуал Ангелины. Изосимова, недовольная оценкой своей работы и личными нападками, пообещала отомстить. Отношения между участниками и их личные конфликты, как мы видим в шоу «Битва сильнейших 2», оказывают заметное влияние на судейство и оценки.

Кто из тройки экстрасенсов 6 серии «Битвы сильнейших 2» от 22 февраля понравился зрителям больше всего, решит голосование. Следующую серию «Битвы» покажут в субботу уже в марте, 1-го числа, на ТНТ, в 18:30.

Авторы Карина Морозова