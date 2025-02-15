Любовный треугольник, неадекватный Шепс и суперсложное испытание: Итоги 5 серии «Битвы сильнейших 2» Как поменялась турнирная таблица и какие экстрасенсы лидируют в новой серии «Битвы сильнейших 2»? Кто принял участие в испытании 15 февраля и сколько баллов получил? 15 февраля, 15:30 Пятая серия «Битвы сильнейших 2»: кто лидирует в турнирной таблице, какие экстрасенсы проходили испытание 15 февраля. Обложка © Life.ru, VK / Битва Экстрасенсов, Битва Экстрасенсов | Битва Сильнейших

В предыдущей серии «Битва сильнейших 2», которую мы смотрели 8 февраля, испытания проходили следующие экстрасенсы: Влад Череватый, Соня Егорова и Артём Краснов. По правилам шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших 2», итоговое место в турнирной таблице они могут занять только после подсчёта голосов телезрителей. Как оценили работу экстрасенсов люди, голосовавшие за них, и кто из этой тройки лидирует?

Итоги зрительского голосования и таблица баллов в серии от 15.02.2025

Начнём с городской ведьмы, результаты которой озвучили первой. Так получилось, что Соню Егорову мы видели в двух сериях «Битвы сильнейших 2» подряд, дважды. Если испытание в эпизоде 1 февраля зрители на голосовании оценили всего на 5,6 балла, то изменилось ли их отношение сейчас, после испытания в серии «Битва сильнейших 2» от 8 февраля?

Соня Егорова: сколько баллов поставили в зрительском голосовании

Сколько баллов на зрительском голосовании получила Соня Егорова? Фото © tnt-online

Зрители не были в восторге от поведения ведьмы на консилиуме в прошлом эпизоде и от того, что Соня всеми силами пыталась опорочить Влада, доказать людям на испытании, что никакой бесятины у них нет и что Череватый просто устроил перед ними спектакль. Возможно, именно из-за этого итог зрительского голосования по баллам не удивил — Егоровой поставили оценку ещё ниже. На этот раз у городской ведьмы 4,9 балла.

Вторыми озвучили результаты действующего лидера «Битвы сильнейших 2» Влада Череватого. Но перед этим чернокнижнику пришлось отбиваться от нападок обиженной и ущемлённой низкими оценками ведьмы, которая агитировала других поддержать её мнение, что работа с бесами может только вредить. «На меня может свалиться весь хейт этого мира, я буду продолжать открыто говорить о том, что бесовская помощь заканчивается бедой. Влад не объясняет свои ритуалы, не объясняет, что делает, и не доносит до людей тот ужас, которым может кончиться эта помощь. У меня искренне за это болит душа», — говорила Соня.

Влад Череватый: сколько баллов набрал в зрительском голосовании

Один из самых сильных экстрасенсов второго сезона «Битва сильнейших» Влад Череватый. Фото © tnt-online

Сам же Череватый не поддавался на провокации и на вопрос ведущего Марата Башарова, считает ли он, что зрители «наказали» Соню за то, что та пошла против него, отмахнулся словами: «Зрителям виднее. Меня волнует, как меня оценили». Чернокнижник объяснял под звонкий хохот Сони Егоровой, что на тёмную силу можно работать как по-хорошему, так и по-плохому. И в зависимости от намерения человека расплата, может, будет, а может, и не последует. На что Олег Шепс посмеялся и сказал, что это уже «серые силы какие-то получаются».

Но, несмотря на распри экстрасенсов, оказалось, что оценили экстрасенса очень даже неплохо! По итогам зрительского голосования у Влада Череватого в копилке оказалось ещё 8,4 балла. «И лифт снова вывозит вас на небеса, Влад», — похвалил Башаров экстрасенса, который снова стал лидировать в «Битве сильнейших 2».

Артём Краснов: сколько баллов получил в зрительском голосовании

Заклятые враги Краснов и Череватый: кто в итоге станет новым победителем в «Битве сильнейших 2»? Фото © tnt-online

А что там Артём Краснов, который в прошлой серии «Битвы сильнейших 2» нашёл мутировавшую от чернобыльской радиации сущность? Вампир похвастался, что нашёл у аудитории отклик: мол, ему даже написали учёные, которые поверили и заинтересовались его открытием. Вот только похоже, что большинству обычных людей пришёлся не по вкусу прорыв в эзотерической науке. Вампира Артёма Краснова оценили на 6,4 балла. Этот результат оказался хуже, чем в прошлой серии «Битвы сильнейших 2» с его участием. «Это плохой результат, я считаю, что справился лучше… Я не старался никому понравиться, я понимал, на что иду, и я рискнул. Передо мной стоял выбор: понравиться или сохранить себя. Я горд тем, что сохранил себя», — сказал вампир.

Кто лидирует из экстрасенсов: итоги зрительского голосования и таблица баллов

Итоги зрительского голосования снова сделали Влада Череватого лидером в «Битве сильнейших 2». Фото © tnt-online

И на момент начала 5 серии «Битвы сильнейших 2» от 15 февраля в шоу укоренился экстрасенс-лидер. Влад Череватый обогнал Артёма Краснова и возглавил турнирную таблицу. На третьем месте пока что расположилась городская ведьма Соня Егорова, следом за ней — братья Александр и Олег Шепсы. Но как изменится положение экстрасенсов после прохождения испытания в серии «Битва сильнейших 2» от 15 февраля?

«Битва сильнейших 2»: список экстрасенсов на испытании в пятой серии от 15 февраля

Горячая и «страстная», как её назвал один экстрасенс, серия ждала нас 15 февраля, сразу после Дня всех влюблённых. В пятой серии «Битвы сильнейших 2» участвовали братья Шепс и Ольга Якубович. Не только сама работа с людьми стала для любовной ведьмы тем ещё испытанием, но и долгая дорога весте с братьями-медиумами, которые частенько спорили между собой. А Александр Шепс пытался подколоть и вывести на эмоции не только младшего брата, но и Ольгу Якубович.

Кто принял участие в пятой серии «Битвы сильнейших 2» от 15 февраля? Фото © tnt-online

По пути из города Екатеринбурга тройка экстрасенсов направилась в село Николо-Павловское, расположенное в пригороде Нижнего Тагила. Во время поездки братья Шепс всё выпытывали у Ольги, кто из них сильнее, по её мнению, однако любовная ведьма не сдалась и не дала прямого ответа. Позже, когда они оказались в Москве, Ольга призналась, что сильнее для неё Александр Шепс. Это признание вызвало интерес и создало интригу вокруг отношений между экстрасенсами, подчёркивая не только их общение, но и магическую атмосферу, в которой они находились.

Как оценили братьев Шепс и Ольгу Якубович на голосовании экстрасенсы

Голосование в «Битве сильнейших 2»: кто стал лучшим в выпуске 15 февраля. Фото © tnt-online

На консилиуме в конце пятой серии «Битвы сильнейших 2» Ольга Якубович предложила альтернативные версии событий, связанных с неожиданной ситуацией, но её идеи не нашли поддержки. Братья Шепс активно защищали друг друга и дискредитировали Якубович, утверждая, что её ритуалы — фигня. Основным источником информации был Олег Шепс, чья версия была принята за основную.

На итоговом собрании в готическом зале обсуждалась опасность, исходящая от «заложенных» покойников. Медиумы насмехались над работой любовной ведьмы, в то время как другие коллеги-экстрасенсы Якубович поддерживали, чтобы подорвать авторитет Шепсов. Оценки поставили следующие: Ольга Якубович — 8,8 балла, Олег Шепс — 8,3 балла и Александр Шепс — 7,8. Отдельной темой стало обсуждение в пятой серии «Битвы сильнейших 2» состояние Шепса-старшего — коллеги засомневались в его адекватности.

Кто из тройки экстрасенсов пятой серии «Битвы сильнейших 2» от 15 февраля понравился зрителям больше всего, решит голосование. Следующую серию «Битвы» покажут в субботу, 22 февраля, на ТНТ, в 18:30.



Авторы Карина Морозова