Финал второго сезона «Игры в кальмара»: 12 самых безумных фанатских теорий о том, что нас ждёт Невозможно представить 2020-е без «Игры в кальмара». Философская антиутопия о жизни в условиях социального неравенства покорила сердца зрителей по всему миру. В 2024 году вышел второй сезон сериала, а о фанатских теориях на финал рассказывает Life.ru. 30 января, 14:30 Каким будет финал «Игры в кальмара» и какие теории уже есть? Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / squidgamenetflix

27 июня 2025 года выйдет третий сезон «Игры в кальмара» — финал, а долгожданный второй сезон нам показали 26 декабря 2024 года. Их снимали одновременно, поэтому создатели сериала подготовили для нас множество «пасхалок», которые с завидным упорством пытаются разгадать фанаты. Учитывая, что некоторые сюжетные повороты первого сезона «Игры в кальмара» многие угадали сразу же, например связь игрока номер один с создателями игр, можно предположить, что какие-то из версий действительно подтвердит последняя часть нашумевшей приключенческой антиутопии о жизни в условиях современного капитализма. Рассказываем о самых безумных фанатских теориях, а также чего ждать в финале «Игры в кальмара».

Сон Ги Хун — сын О Иль Нама, игрока 001 в первом сезоне

Главный герой «Игры в кальмара» вполне может оказаться сыном главного злодея первого сезона, создателя игр. Фото © «Игра в кальмара» (сериал 2021 – ...), режиссёр Хван Дон-хёк, сценарист Хван Дон-хёк / Kinopoisk

Эта теория из первой «Игры в кальмара» и не подтверждена, и не опровергнута, хотя после 26 декабря появилась и альтернативная ей версия. В первом сезоне «Игры в кальмара» покойный О Иль Нам, создатель игр, в общении с главным героем Ги Хуном постоянно упоминал своего сына. У игрока 456 непереносимость лактозы, как и у сына основателя игр. Кроме того, район из игры с шариками похож на место, где Ги Хун жил в детстве. О Иль Нам тоже жил в таком районе. Это может быть совпадением, а может быть подсказкой предполагаемого финала истории.

Организатор игр Хван Ин Хо не убьёт Ги Хуна, а сделает его новым ведущим

Ведущим игр стал брат полицейского Хван Чжун Хо, который победил в соревновании в 2015 году. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / squidgamenetflix

Концовка «Игра в кальмара» 2 поражает. Во-первых, подтвердились теории из 2021 года: Сон Ги Хун всё же вернулся в игру. Во-вторых, ведущий под фальшивым именем сам в неё вступает и, пользуясь тем, что Ги Хун ни разу его не видел, втирается к главному герою в доверие и участвует в мятеже. В финале второго сезона «Игры в кальмара» Ги Хуна ловят солдаты, но до сих пор непонятно, выживет он или нет. Если Сон Ги Хун наденет маску, сериал станет настоящей депрессивной антиутопией.

Капитан Пак на самом деле сторонник создателей игр

Капитан Пак помогает полицейскому Хван Чжун Хо искать остров, где проходит «Игра в кальмара», но может оказаться предателем. Фото © tvkinoradio

В конце первого сезона «Игры в кальмара» мы узнаём, что у ведущего есть брат: это полицейский Хван Чжун Хо, который считает, что его родственник давно погиб. Оказалось, нет: в конце первого сезона «Игры в кальмара» Ин Хо стреляет в брата, но оказывается, что тот выжил и разработал «спецоперацию» по поиску локации, где проходит игра. В поисках ему помогал капитан Пак, вместе с отрядом Чжун Хо они несколько раз отправлялись в море, чтобы найти остров «Игры в кальмара». По фанатской теории, Пак на самом деле сотрудничает с организаторами игр и помогает перевозить органы выбывших участников на материк.

Игрок номер 100 на самом деле VIP-персона

Игрок номер 100 достаточно жёсткий и циничный, он может быть VIP-персоной. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / squidgamenetflix

Им Чон Дэ может похвастаться самым большим среди всех игроков долгом — это нереальные 10 миллиардов вон. Это 68 миллионов рублей, на такие деньги можно купить квартиру в центре Москвы. О непосредственной связи с организаторами свидетельствует как огромная сумма долга, так и поведение игрока: он спокоен и подначивает других участников на голосование в пользу продолжения игр. В один момент данный персонаж говорит: «Жертвы ради денег — это нормально».

Игры проходят не только в Корее

VIP-персоны из первого сезона намекнули на то, что игры — глобальное развлечение. Фото © «Игра в кальмара» (сериал 2021 – ...), режиссёр Хван Дон-хёк, сценарист Хван Дон-хёк / Kinopoisk

Эта теория тянется ещё с первого сезона. В финале первой «Игры в кальмара» VIP-персоны, то есть зрители игры, отмечают: «Игры на этот раз были потрясающими». Но фразу можно списать на то, что соревнование проводят ежегодно. Однако один из гостей утверждает: «Конкурс в Корее был лучшим». Именно эта фраза позволяет предположить, что на самом деле игры проходят по всему миру. Согласитесь, было бы интересно узнать, как выглядели бы игры в России?

Сон Ги Хун всё же остановит игры

Несмотря на финал второго сезона «Игры в кальмара», в это всё ещё хочется верить. Спекуляции с сюжетом третьего сезона могут быть самые разные: противниками Ги Хуна станут богатые VIP-персоны, которые смотрят игры. Команда полицейского Чжун Хо всё же доберётся до острова, где проходит игра, и спасёт игрока 456 и остальных выживших. Может быть, информация об играх станет известна широкой общественности? Символика сериала указывает на ключевую роль Ги Хуна: в игре 456 игроков, а у него — последний номер.

Две следующие игры нарисованы на стенах общежития

Когда участники «Игры в кальмара» умирают, на стене общежития проявляются интересные рисунки. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / squidgamenetflix

К сцене бунта в финале второго сезона «Игры в кальмара» игроков стало заметно меньше, так что, как и в прошлый раз, кровати сдвинулись, и мы увидели рисунки на стенах. Фанаты заметили: в этой части рисунки изображают людей, висящих на руках, а также шахматные фигуры. В следующем сезоне, если соревнования так и продолжатся, мы можем наблюдать новые физкультурные упражнения, а также жестокие шахматные игры с людьми вместо фигур.

Охранница 011, Кан Но Ыль, на самом деле спасла своего друга

Кан Но Ыль из Северной Кореи не стала убивать одинокого отца больной раком девочки. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / squidgamenetflix

В финале «Игры в кальмара» 2 художник и отец больной лейкемией девочки Пак Кён Сок умирает. Но есть нюанс: одним из охранников является его знакомая, Но Ыль. В самом начале у неё возникает конфликт с продавцами органов из-за того, что та честно делает свою работу и добивает раненых игроков. В случае Пак Кён Сока она могла поступиться этим принципом уже ради человечности. У неё есть мотивы: личное знакомство с художником и наличие собственной маленькой дочери в Северной Корее.

Игрок 149 тоже связана с играми

Старушка под номером 149 может оказаться женой создателя «Игры в кальмара». Фото © «Игра в кальмара» (сериал 2021 – ...), режиссёр Хван Дон-хёк, сценарист Хван Дон-хёк / Kinopoisk

Все заметили в «Игре в кальмара» 2 необычную парочку: старушку под номером 149 и её сына под номером 007. Старушка пошла на игру специально, чтобы помочь сыну отдать долг. В то же время на её предполагаемый высокий статус в системе игр указывают два факта: ведущий спас бабушку во время игры с каруселью, а солдаты разрешили пожилой леди взять с собой оружие. Она вполне может оказаться супругой О Иль Нама, что делает отпрыском основателя игр именно игрока 007.

Ведущий — на самом деле сын О Иль Нама

Сыном основателя корейской «Игры в кальмара» вполне может оказаться и Хван Ин Хо, что автоматически делает «хорошего парня» Хван Чжун Хо также отпрыском Иль Нама. За эту теорию выступают несколько фактов: Ин Хо не пьёт молоко. С другой стороны, Ин Хо — участник и победитель игр 2015 года. Вряд ли даже такой садист, как О Иль Нам, спокойно отнёсся бы к участию своего сына в играх.

Охранники раньше сами участвовали в игре

Рабочие, менеджеры и солдаты могли быть участниками прошлых «Игр в кальмара». Фото © «Игра в кальмара» (сериал 2021 – ...), режиссёр Хван Дон-хёк, сценарист Хван Дон-хёк / Kinopoisk

Есть аргументы и за, и против этой теории. За свидетельствует тот факт, что Ин Хо всё же стал сотрудником соревнования, да ещё и дослужился до ведущего. Аргумент против — вся история Кан Но Ыль, которая никогда не участвовала в играх, но работает охранником уже семь лет. Однако Но Ыль вполне может быть исключением: эта тридцатилетняя женщина сама по себе суперсолдат. Она служила в северокорейской армии и сбежала на юг, перебив сослуживцев. Неудивительно, что её история вкупе с плачевным материальным положением привлекла организаторов игр: это же идеальный материал для охранника!

В конце первого сезона «Игры в кальмара» самолёт Сон Ги Хуна мог взорваться

Все помнят финал первого сезона «Игры в кальмара». Богатый и решительный Ги Хун с красными волосами собирается сесть в самолёт, чтобы наконец поздравить свою дочь с днём рождения и вручить ей подарок. Но, заметив вербовщика в аэропорту, главный герой снова пропускает праздник собственного ребёнка. В этой сцене на телефон Ги Хуна звонит кто-то, связанный с играми, и убеждает сесть в самолёт. Возможно, организаторы планировали избавиться от неудобного игрока.

Чем же нас удивит режиссёр Хван Дон Хёк в финале «Игры в кальмара» 3? Возможно, Сон Ги Хун всё же остановит игры. Возможно, его персоной пожертвуют. Кто-то определённо окажется сыном создателя корейских игр, а кого-то постигнет такая же печальная судьба, как рэпера Таноса, которого закололи вилкой, да ещё и в туалете. Хотите выяснить, кто вы из «Игры в кальмара»? Life.ru ранее опубликовал такой тест!

Авторы Анна Волкова