Тест: Кто из героев новой «Игры в кальмара» ваш двойник — ответьте на 5 вопросов и узнайте
Многие не успели отойти от первого сезона нашумевшего корейского триллера, как вышло долгожданное продолжение. Пройдите тест и узнайте, на кого из игроков похожи именно вы!
Необычный сюжет «Игры в кальмара», где детские игры превращаются в смертельные испытания, с выходом второго сезона стал ещё напряжённее и загадочнее. Новые герои, более сложные испытания и глубокие любовные линии добавили истории ещё больше эмоций и саспенса. Каждый персонаж — это отдельная вселенная, покрытая мраком и тайнами. Наверняка при просмотре сериала вы не раз задавались вопросом: а как бы я поступил на их месте? Поздравляем: вам выпал шанс выяснить, на кого из загадочных героев вы похожи по характеру!
А вы знали, что мы ежедневно участвуем в игре в кальмара по-русски? И эти бытовые задания — то ещё испытание на стрессоустойчивость! Однако с чрезмерным просмотром сериалов нужно быть особо осторожным: есть риск превратиться в идиота. Эти семь тревожных сигналов угасания интеллекта и личности срочно нужно пресекать!
Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из сериала «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон Хёк, сценарист Хван Дон Хёк / Kinopoisk