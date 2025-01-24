Тест: Кто из героев новой «Игры в кальмара» ваш двойник — ответьте на 5 вопросов и узнайте

Необычный сюжет «Игры в кальмара», где детские игры превращаются в смертельные испытания, с выходом второго сезона стал ещё напряжённее и загадочнее. Новые герои, более сложные испытания и глубокие любовные линии добавили истории ещё больше эмоций и саспенса. Каждый персонаж — это отдельная вселенная, покрытая мраком и тайнами. Наверняка при просмотре сериала вы не раз задавались вопросом: а как бы я поступил на их месте? Поздравляем: вам выпал шанс выяснить, на кого из загадочных героев вы похожи по характеру!