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24 января, 13:30

Тест: Кто из героев новой «Игры в кальмара» ваш двойник — ответьте на 5 вопросов и узнайте

Многие не успели отойти от первого сезона нашумевшего корейского триллера, как вышло долгожданное продолжение. Пройдите тест и узнайте, на кого из игроков похожи именно вы!

Необычный сюжет «Игры в кальмара», где детские игры превращаются в смертельные испытания, с выходом второго сезона стал ещё напряжённее и загадочнее. Новые герои, более сложные испытания и глубокие любовные линии добавили истории ещё больше эмоций и саспенса. Каждый персонаж — это отдельная вселенная, покрытая мраком и тайнами. Наверняка при просмотре сериала вы не раз задавались вопросом: а как бы я поступил на их месте? Поздравляем: вам выпал шанс выяснить, на кого из загадочных героев вы похожи по характеру!

А вы знали, что мы ежедневно участвуем в игре в кальмара по-русски? И эти бытовые задания — то ещё испытание на стрессоустойчивость! Однако с чрезмерным просмотром сериалов нужно быть особо осторожным: есть риск превратиться в идиота. Эти семь тревожных сигналов угасания интеллекта и личности срочно нужно пресекать!

Тест: Вы никогда не подружитесь с огром, если не угадаете, кто из «Шрека» сказал эти 8 фраз
Тест: Вы никогда не подружитесь с огром, если не угадаете, кто из «Шрека» сказал эти 8 фраз
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Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из сериала «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон Хёк, сценарист Хван Дон Хёк / Kinopoisk

Виктория Мишинкина
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