Милонов счёл популяризацию турецких сериалов госизменой и пропагандой терроризма

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что в России следует запретить турецкие сериалы, которые фальсифицируют историю и могут нести в себе пропаганду терроризма. Об этом парламентарий рассказал порталу «Страсти».

«Турецкий кинематограф не представляет никакой художественной ценности, это клюквенное невнятное легендирование и попытка фальсифицировать историю. Они очень любят снимать сериалы как бы по мотивам исторических событий — вот эти вот мотивы мне напоминают инструкции террористов, которые сейчас пришли к власти в Сирии», — объяснил он.

По его мнению, только извращенцы могут любить подобный телевизионный «шлак», где создаются нелепые образы визирей, султанов и «османских любовников». Депутат предложил обратить внимание и на то, что российский кинематограф тоже стал снимать сюжеты, где в основе лежит история о прекрасном заморском принце, а русские мужчины выставляются алкоголиками и тунеядцами. По его мнению, создание подобных отечественных фильмов нужно приравнять к госизмене.

Милонов предложил не просто запретить такие сериалы, а отправить горе-режиссёров работать гидами в Турции, где они сполна «насладятся экзотическими удовольствиями». Депутат уверен, что бездумно восхищаться всем зарубежным может лишь человек с низким уровнем образования, а тяга россиянок к иностранным принцам заканчивается плохо — тем более что принц оказывается «продавцом помидоров с соседнего рынка».