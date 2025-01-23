Милонов счёл популяризацию турецких сериалов госизменой и пропагандой терроризма
Депутат Милонов призвал запретить турецкие сериалы в РФ за фальсификацию истории
Кадр из фильма © «Великолепный век», режиссёры Дурул Тайлан, Ямур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын и др., сценаристы Мераль Окай, Йылмаз Шахин / Kinopoisk
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что в России следует запретить турецкие сериалы, которые фальсифицируют историю и могут нести в себе пропаганду терроризма. Об этом парламентарий рассказал порталу «Страсти».
«Турецкий кинематограф не представляет никакой художественной ценности, это клюквенное невнятное легендирование и попытка фальсифицировать историю. Они очень любят снимать сериалы как бы по мотивам исторических событий — вот эти вот мотивы мне напоминают инструкции террористов, которые сейчас пришли к власти в Сирии», — объяснил он.
По его мнению, только извращенцы могут любить подобный телевизионный «шлак», где создаются нелепые образы визирей, султанов и «османских любовников». Депутат предложил обратить внимание и на то, что российский кинематограф тоже стал снимать сюжеты, где в основе лежит история о прекрасном заморском принце, а русские мужчины выставляются алкоголиками и тунеядцами. По его мнению, создание подобных отечественных фильмов нужно приравнять к госизмене.
Милонов предложил не просто запретить такие сериалы, а отправить горе-режиссёров работать гидами в Турции, где они сполна «насладятся экзотическими удовольствиями». Депутат уверен, что бездумно восхищаться всем зарубежным может лишь человек с низким уровнем образования, а тяга россиянок к иностранным принцам заканчивается плохо — тем более что принц оказывается «продавцом помидоров с соседнего рынка».
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