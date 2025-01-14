Стало известно, что россиянки смотрят втайне от всех

Леди Mail и VK Видео узнали у россиянок, к каким видеожанрам они питают тайную слабость. О наличии guilty pleasures в видеоконтенте — жанров, о которых неловко рассказывать друзьям — рассказали 9 из 10 респонденток. Стоит также отметить, что термин guilty pleasure (тайная слабость. — Прим. Life.ru) знают лишь 43% россиянок.

Согласно результатам опросов, самым популярным жанром стало шоу об экстрасенсах и мистике — их смотрят 16% женщин. На втором месте — реалити и ток-шоу, их любят 14%. Третье место заняли «глупые» комедии, в любви к которым признались 13% опрошенных.

Другими «стыдными», но любимыми жанрами россиянки назвали турецкие сериалы (10%), шоу и блоги об астрологии (8%), российские сериалы 90-х и нулевых (8%), стереотипные блокбастеры (5%), латиноамериканские сериалы (4%), хейт-шоу (3%) и индийские сериалы (2%). Среди регионов России больше всего поклонниц турецких сериалов в Краснодаре, в Казани предпочитают латиноамериканские сериалы, а в Екатеринбурге — индийские.

Женщины также признавались в тайной симпатии к дорамам, «дешёвой» фантастике, аниме и документальным фильмам про маньяков. 10% респонденток заявили, что нет таких жанров, за любовь к которым им было бы неловко.

Треть россиянок готова разделить своё тайное киноувлечение с партнёром — посмотреть контент вместе или обсудить его. Ещё треть предпочитает скрывать свой досуг. 14% респонденток готовы разделить его с близкой подругой или другом, по 7% — с родителями или братом/сестрой. Коллегу в качестве доверенного лица выберут 2% опрошенных. Самара выделяется наибольшей долей любительниц уединённого просмотра, а в Екатеринбурге больше тех, кто смотрит такой контент с родителями

Исследование проводилось методом онлайн-опроса в декабре 2024 года, к котором приняли участие 2,3 тысяч женщин из разных регионов России.