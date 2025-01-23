Реакцию Борисова на номинацию на «Оскар» показали в эфире Good Morning America

Реакцию актёра Юры Борисова на выдвижение на «Оскар» показали в программе Good Morning America. Вместе с актёром радость этого события разделили его супруга Анна и дочери Марфа и Акулина.

Реакция Юрия Борисова на номинацию на «Оскар». Видео © X/GMA

В интервью журналу Variety Борисов поделился ощущениями от своего включения в список номинантов на премию «Оскар» за работу в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера.

«Эмоции захлёстывают. Мне звонят и пишут, все ликуют. Я сам не до конца осознаю, что чувствую», — признался российский актёр.

Борисов рассказал, что о номинации узнал в автомобиле.

«Это было забавно: моё имя назвали первым, и моя жена закричала и заплакала. После этого я больше ничего не услышал, так как она кричала», — поделился он.

Российский актёр также рассказал, что созвонился с актрисой Майки Мэдисон, исполнившей одну из главных ролей в «Аноре», и они поздравили друг друга с успехами. Мэдисон номинирована в категории «Лучшая актриса».