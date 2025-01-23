«Бандит, но с Достоевским в душе»: Кинокритик объяснил Life.ru номинацию Борисова на «Оскар»
Эксперт Шнейдеров: Борисов номинирован на «Оскар» за роль «типичного русского»
Юра Борисов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / yura.borisov_actor
Российский актёр Юра Борисов стал номинантом на премию «Оскар», потому что за рубежом в его образах увидели классические представления о русском человеке: пьёт, хулиганит, но «с Достоевским в душе». Об этом заявил Life.ru кинокритик, телеведущий Давид Шнейдеров.
Юра Борисов — это для Запада сочетание русской актёрской школы с типичным образом русского, который существует в западном представлении. Это обязательно человек, любящий выпить, слегка бандитствующий, но с Достоевским в душе. Вот Юра это всё идеально в себе сочетает.
Шнейдеров признался, что очень рад за артиста, потому что в любом случае номинация может открыть дорогу в большой Голливуд, в том числе есть шанс попасть в блокбастеры, а не только в авторские независимые проекты. Кинокритик рекомендовал ему не принимать на Западе роли, которые изображают российских персонажей как привычных «плохишей» или вечных алкоголиков, аналогично тому, как французов часто представляют в карикатурном виде «глупых лягушатников», а немцев — злыми фашистами.
По мнению Шнейдерова, у Борисова разносторонний талант, поэтому есть шансы уйти от стереотипных ролей о русских. Он предложил актёру выжать максимум от номинации на «Оскар» и попробовать сделать хорошую карьеру, заложив в фундамент свой талант, многогранность и умение привносить своё видение в режиссёрскую задумку.
Напомним, российский актёр Юра Борисов номинирован на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме режиссёра Шона Бейкера «Анора». Вместе с ним за статуэтку поборются Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг. В Кремле заявили, что номинация не указывает на окончание процесса «отмены» российской культуры на Западе. Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой уверен, что «Оскар» Борисову не дадут, а номинация актёра очень формальная.