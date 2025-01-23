Спецпредставитель Путина усомнился в победе Юры Борисова на «Оскаре»
Швыдкой: Юра Борисов не получит Оскар
Российский актёр Юра Борисов, выдвинутый на «Оскар» за свою работу в комедийно-драматическом фильме «Анора», не получит заветную статуэтку. Об этом заявил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Номинировали и номинировали. Он «Оскар» не получит, не более того. Даже комментировать это не хочу», — сказал Швыдкой в беседе с aif.ru.
Напомним, сегодня стало известно, что российский актёр Юра Борисов номинирован на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме режиссёра Шона Бэйкера «Анора». Вместе с ним за статуэтку поборются Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг. В Кремле заявили, что номинация не указывает на окончание процесса «отмены» российской культуры на Западе.
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