Спецпредставитель Путина усомнился в победе Юры Борисова на «Оскаре»

Российский актёр Юра Борисов, выдвинутый на «Оскар» за свою работу в комедийно-драматическом фильме «Анора», не получит заветную статуэтку. Об этом заявил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Номинировали и номинировали. Он «Оскар» не получит, не более того. Даже комментировать это не хочу», — сказал Швыдкой в беседе с aif.ru.