Юра Борисов номинирован на «Оскар» за роль в «Аноре»

Вместе с ним за статуэтку поборются Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»). «Анора» также номинирована в категории лучший сценарий.

Борисов останется без «Оскара», Бузова выйдет замуж, а Пугачёва захочет домой — звёздный прогноз на 2025 год от ясновидящей

Борисов останется без «Оскара», Бузова выйдет замуж, а Пугачёва захочет домой — звёздный прогноз на 2025 год от ясновидящей

«Анора» рассказывает о молодой стриптизёрше Аноре (её сыграла Майки Мэдисон), которая скоропалительно выходит замуж за Ивана — сына русского олигарха (Марк Эйдельштейн). Родители Ивана готовы пойти на всё, чтобы аннулировать брак. Они отправляют к парочке священника армянской апостольской церкви Тороса и его подручных Гарника и Игоря. Роль последнего и досталась Юре Борисову.