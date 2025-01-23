Юра Борисов номинирован на «Оскар» за роль в «Аноре»
Актёр Юра Борисов на премьере фильма «Анора». Фото © ТАСС/AP
Российский актёр Юра Борисов номинирован на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме режиссёра Шона Бэйкера «Анора».
Вместе с ним за статуэтку поборются Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»). «Анора» также номинирована в категории лучший сценарий.
«Анора» рассказывает о молодой стриптизёрше Аноре (её сыграла Майки Мэдисон), которая скоропалительно выходит замуж за Ивана — сына русского олигарха (Марк Эйдельштейн). Родители Ивана готовы пойти на всё, чтобы аннулировать брак. Они отправляют к парочке священника армянской апостольской церкви Тороса и его подручных Гарника и Игоря. Роль последнего и досталась Юре Борисову.
Напомним, фильм «Анора» с Юрой Борисовым признали лучшей картиной 2024 года. Сам актёр уже получил первую международную награду за роль в этой ленте, а также получил номинации на «Золотой глобус» (но остался без награды), SAG Awards и BAFTA. Также Юра завоевал сердечки зарубежной публики, которая назвала его новым крашем и «королём лысых». В чём причина такого успеха у западных зрителей, читайте на Life.ru.