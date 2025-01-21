Борисов останется без «Оскара», Бузова выйдет замуж, а Пугачёва захочет домой — звёздный прогноз на 2025 год от ясновидящей

В 2025 году звёзд российского шоу-бизнеса ожидают кармические перевороты и поистине судьбоносные события. Некоторым фортуна подарит вторую половинку, другим жизнь предложит внезапные испытания, а третьи так и останутся заложниками прошлого, рассказала Life.ru ясновидящая и маг Ольга Баст.

Юрий Борисов

Юрий Борисов. Обложка © ТАСС / Shootpix / ABACA

Юрий Борисов в этом году получил номинацию на премию «Оскар» за роль в фильме американского режиссёра Шона Бейкера «Анора». По словам ясновидящей, в этот раз заветная статуэтка ускользнёт от российского актёра, однако в будущем шансы на получение награды у него высоки.

«В течение трёх лет премию он получит прям 100%», — поделилась Баст.

Алексей Воробьёв

Алексей Воробьёв. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mr.alexsparrow

Российский певец и актёр Алексей Воробьёв в этом году столкнулся с трудностями. Из-за бушующих пожаров ему пришлось покинуть свою виллу в Лос-Анджелесе. Сейчас артист уже вернулся в Калифорнию, однако экстрасенс не уверена, что период спокойствия продлится долго.

«Хоть и выпала карта «Колесо фортуны», но фортуна достаточно переменчивая, колесо может повернуться в любую сторону. Хаос, разрушение. Возможно, он советуется с какой-то женщиной. Я думаю, что через какое-то время либо дом в Америке будет продан, либо что-то случится с ним, но прогнозы неблагоприятные», — отметила маг.

Анна Семенович

Анна Семенович. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ann_semenovich

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович в конце прошлого года представила публике своего нового ухажёра. Избранником бывшей фигуристки стал бизнесмен Денис Шреер. По мнению Баст, 2025 год артистка посвятит трансформации и вопросам внешности, но стройной худышкой она так и не станет.

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / buzova86

А вот телеведущая Ольга Бузова, по словам собеседницы Life.ru, определённо выйдет замуж в 2025 году. Её будущий муж окажется творческим человеком, уверена ясновидящая.

«Возможно, при выборе избранника она советуется с так называемой верховной жрицей, то есть, возможно, это мать. Но замуж она выйдет. Она не торопится, и выходит, что её избранник — человек творческий, у него присутствует нехватка любви, состояние подвешенности», — подчеркнула маг.

Алла Пугачёва

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey

Певица Алла Пугачёва переживает не лучшие времена. Сразу после начала СВО она вместе с супругом Максимом Галкиным* и детьми покинула РФ и поселилась в Израиле. Однако там звёздная семья не нашла спокойствия и переехала на Кипр. Артистка живёт в гордом одиночестве, ведь муж почти не бывает дома из-за гастролей, а наследники учатся в Лондоне. По словам Баст, Примадонна очень хочет вернуться на родину, однако супруг не одобряет её желаний.

«Если взять её одну, то она хочет вернуться в Россию. Но она очень сильно зависит от мужчины, который против. И тут вот двоякий момент: 50 на 50. Не могу сказать, что она вернётся, но внутреннее желание у неё есть», — считает экстрасенс.

Максим Галкин*

Максим Галкин* Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Самого Максима Галкина* в этом году, возможно, ожидает радостная весть. По словам ясновидящей, с юмориста могут снять статус иноагента, но только при одном условии: если за него попросит супруга.

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / volochkova_art

Что касается известной балерины Анастасии Волочковой, ей маг пророчит скорое расставание со своим мужчиной.

«Точно не пробудет с избранником долгое время. Возможно, они даже и не вместе. Собственно, мужчина даже и не выпал на картах. Может быть, это какой-то фальш», — сказала ясновидящая.

Анна Седокова

Анна Седокова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / annasedokova

Поп-певица Анна Седокова в 2024 году прошла через настоящий ад. После смерти бывшего мужа Яниса Тиммы на артистку посыпался град обвинений и оскорблений. Однако прогноз для неё благоприятный: Баст уверена, что в 2025 году звезда оправится от гибели экс-супруга, а в течение нескольких лет обретёт новую любовь.

Ксения Бородина

Ксения Бородина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / borodylia

Телеведущая Ксения Бородина недавно призналась, что мечтает родить сына для своего жениха Николая Сердюкова. Однако ясновидящая считает, что долго отношения пары не протянут.

«Такое ощущение, что она вот закрутила этот роман, а выбраться из него как-то сама и не может. Может быть, одна устала быть либо в отместку бывшему мужу. Возможно, она выйдет замуж в 2025 году, но непродолжительно как-то это всё будет», — рассказала Баст.

Ярослав Дронов

Ярослав Дронов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shaman.me

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, часто приковывает к себе взгляды общественности. В октябре минувшего года он развёлся со своей второй супругой Еленой Мартыновой. Теперь фанаты «сватают» артиста с директором «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. По словам экстрасенса, между ними действительно есть взаимная симпатия, и в наступившем году мы узнаем об их отношениях.

«Про Мизулину и Shaman могу сказать так: хитрит больше женщина. Не знаю уж, как насчёт семейного счастья, но какая-то взаимная симпатия между ними по-настоящему присутствует», — уверена собеседница Life.ru.

Григорий Лепс

Григорий Лепс и Аврора Киба. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gvleps

У певца Григория Лепса в прошлом году закрутился роман с 18-летней студенткой МГИМО Авророй Кибой. По слухам, он уже успел сделать предложение молодой избраннице. Экстрасенс уверена, что их отношения в ближайшем будущем не получат большого развития.

«Хочу сказать, что влияние имеет её мама. Даже, возможно, и не в том, что она её отговаривает и так далее. Это её развитие, будущее, финансовая какая-то дополнительная обеспеченность. Пока просто существуют эти отношения», — отметила она.

NATAN

NATAN. Фото © Telegram / NATANONLINE

Российский рэпер NATAN в 2025 году может исполнить свою главную мечту после скандальной интрижки с Лерчек — добиться прощения со стороны жены Анастасии Швецовой.

«Супруга его находится в достаточно подвешенном состоянии. В ней играют противоречивые чувства. Возможно, она как бы и хочет, и не хочет, и может, и не может. Скорее всего, простит его в 2025 году», — подытожила ясновидящая.

Ранее известный экстрасенс Александр Шепс заявил, что успех Бузовой связан с мистикой. По его словам, за певицей явно стоит какая-то сила.