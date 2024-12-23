«Думаете, она одна?»: Экстрасенс Шепс обвинил Бузову в заговоре с тёмными силами

Известный экстрасенс Александр Шепс посетил шоу Дмитрия Диброва «Миллион вопросов» на ТНТ, где неожиданно затронул тему Ольги Бузовой. По словам победителя «Битвы экстрасенсов», певица гораздо ближе к мистике, чем это может показаться на первый взгляд.

«Нет, вы правда думаете, что Ольга Бузова одна? Просто задумаетесь над этой информацией. Я не буду углубляться дальше, но те, кто иногда видит своих кумиров очень разными, задумайтесь», — таинственно заявил Шепс в разговоре с Дибровым.

Ведущий был удивлён откровениями Шепса, поскольку он знаком с Бузовой лично. Он отметил, что певица посвящает всё своё время работе и трудится как «самый заправский земной житель».