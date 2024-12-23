«Думаете, она одна?»: Экстрасенс Шепс обвинил Бузову в заговоре с тёмными силами
Экстрасенс Шепс: Успех Ольги Бузовой связан с мистикой
Александр Шепс и Ольга Бузова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexandersheps.ru / buzova86
Известный экстрасенс Александр Шепс посетил шоу Дмитрия Диброва «Миллион вопросов» на ТНТ, где неожиданно затронул тему Ольги Бузовой. По словам победителя «Битвы экстрасенсов», певица гораздо ближе к мистике, чем это может показаться на первый взгляд.
«Нет, вы правда думаете, что Ольга Бузова одна? Просто задумаетесь над этой информацией. Я не буду углубляться дальше, но те, кто иногда видит своих кумиров очень разными, задумайтесь», — таинственно заявил Шепс в разговоре с Дибровым.
Ведущий был удивлён откровениями Шепса, поскольку он знаком с Бузовой лично. Он отметил, что певица посвящает всё своё время работе и трудится как «самый заправский земной житель».
Ранее Бузова была замечена в одном из московских свадебных бутиков за выбором платья, что дало повод для слухов о предстоящем событии. Кроме того, певица активно демонстрирует кольцо с крупным бриллиантом на безымянном пальце, которое многие считают помолвочным. Ольга не скрывает, что в 2025 году планирует посвятить время созданию семьи и материнству. Поклонники считают, что она состоит в отношениях с Майями, а загадочные комментарии самого певца под постами Бузовой лишь подогревают интерес публики.