Песков не счёл номинацию Юры Борисова на «Оскар» концом культуры отмены

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает, что выдвижение Юры Борисова на «Оскар» указывает на окончание процесса «отмены» российской культуры на Западе.

В ответ на вопрос ТАСС о том, может ли номинация актера на престижную кинопремию в США свидетельствовать о прекращении этой «культуры отмены», Песков заявил: «Нет».