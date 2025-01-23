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Регион
23 января, 15:42

Песков не счёл номинацию Юры Борисова на «Оскар» концом культуры отмены

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает, что выдвижение Юры Борисова на «Оскар» указывает на окончание процесса «отмены» российской культуры на Западе.

В ответ на вопрос ТАСС о том, может ли номинация актера на престижную кинопремию в США свидетельствовать о прекращении этой «культуры отмены», Песков заявил: «Нет».

Ранее в четверг стало известно, что российский актёр Юра Борисов номинирован на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме режиссёра Шона Бэйкера «Анора». Вместе с ним за статуэтку поборются Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг.

Обложка ©

TACC / Zuma, © Life.ru

Марина Фещенко
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