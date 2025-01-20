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20 января, 10:04

«В хорошем кино больших денег не платят»: Озвучен размер гонорара Юры Борисова

Kp.ru: Гонорар за съёмочный день Юры Борисова вырос в два раза

Юра Борисов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / yura.borisov_actor

Юра Борисов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / yura.borisov_actor

Гонорар российского актёра Юры Борисова, популярность которого резко подскочила после выхода фильма «Анора», вырос в два раз. Если раньше он получил 150 тысяч рублей за съёмочный день, то теперь может рассчитывать на все 300 тысяч, сообщает kp.ru со ссылкой на кастинг-директора, пожелавшего остаться неизвестным.

Собеседник издания подчеркнул, что у актёров нет фиксированной платы за съёмки. Кто-то ради денег может согласиться на проект, который ему не очень-то и нравится, а кто-то ради работы с хорошим режиссёром может уступить в цене. Сам Юра Борисов больше придерживается второй стратегии.

«Что касается Борисова, то он всегда выбирал тщательно. Теперь, наверняка, будет делать это ещё тщательнее. Гонорар за съёмочный день вырос со средних 150 тысяч руб. в два раза. Но есть известная фраза от самого Борисова «в хорошем кино больших денег не платят, так как туда актёры и так идут играть». И это факт», — отметил эксперт.

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Напомним, фильм «Анора» с Юрой Борисовым признали лучшей картиной 2024 года. Сам актёр в конце минувшего года получил первую международную награду за роль в «Аноре». Тем не менее он пролетел мимо «Золотого глобуса», однако стал номинантом премии США SAG Awards. А ещё Юра Борисов поборется за премию BAFTA.

Борис Эльфанд
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