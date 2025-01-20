«В хорошем кино больших денег не платят»: Озвучен размер гонорара Юры Борисова

Гонорар российского актёра Юры Борисова, популярность которого резко подскочила после выхода фильма «Анора», вырос в два раз. Если раньше он получил 150 тысяч рублей за съёмочный день, то теперь может рассчитывать на все 300 тысяч, сообщает kp.ru со ссылкой на кастинг-директора, пожелавшего остаться неизвестным.

Собеседник издания подчеркнул, что у актёров нет фиксированной платы за съёмки. Кто-то ради денег может согласиться на проект, который ему не очень-то и нравится, а кто-то ради работы с хорошим режиссёром может уступить в цене. Сам Юра Борисов больше придерживается второй стратегии.