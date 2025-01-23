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23 января, 14:00

Тест: Вы никогда не подружитесь с огром, если не угадаете, кто из «Шрека» сказал эти 8 фраз

Хотели бы сейчас бросить всё и отправиться к какому-нибудь болоту наслаждаться природой и одиночеством? Тогда этот тест — глоток свежего воздуха!

Мультфильм «Шрек» — это культовая классика, которая покорила сердца зрителей по всему миру. Простой юмор, яркие персонажи и запоминающиеся фразы стали частью поп-культуры и даже разлетелись по соцсетям. Кто не помнит Шрека с его любовью к уединению, болтливого Осла, осторожную Фиону или харизматичного Кота в сапогах? Каждый герой здесь — это отдельная история, наполненная смешными, трогательными, а иногда и философскими моментами. Реплики любимых персонажей разлетелись на цитаты, а сцены стали мемами. Этот тест — возможность вспомнить любимые моменты и проверить, насколько хорошо вы знаете этот удивительный сказочный мир.

Порой фанаты готовы на самые отчаянные поступки, чтобы выразить любовь и уважение к любимым героям. Но этот торт в виде Шрека не стал бы есть даже самый непривередливый огр! А этот тест поможет узнать, кто вы из культового российского сериала про хоккей «Молодёжка».

9 фраз для притяжения достатка, удачи и счастья — эти волшебные слова изменят вашу жизнь
9 фраз для притяжения достатка, удачи и счастья — эти волшебные слова изменят вашу жизнь
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Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / starline, © Kinopoisk

Виктория Мишинкина
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