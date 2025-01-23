Тест: Вы никогда не подружитесь с огром, если не угадаете, кто из «Шрека» сказал эти 8 фраз

Мультфильм «Шрек» — это культовая классика, которая покорила сердца зрителей по всему миру. Простой юмор, яркие персонажи и запоминающиеся фразы стали частью поп-культуры и даже разлетелись по соцсетям. Кто не помнит Шрека с его любовью к уединению, болтливого Осла, осторожную Фиону или харизматичного Кота в сапогах? Каждый герой здесь — это отдельная история, наполненная смешными, трогательными, а иногда и философскими моментами. Реплики любимых персонажей разлетелись на цитаты, а сцены стали мемами. Этот тест — возможность вспомнить любимые моменты и проверить, насколько хорошо вы знаете этот удивительный сказочный мир.