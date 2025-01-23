Тест: Выберите знак зодиака и узнайте девиз, который поможет вам пережить этот четверг

Послание от Вселенной — это не просто набор букв, это маленький ключик к вашему внутреннему состоянию. Фраза дня может стать мотивацией для новых свершений, напоминанием о важном или просто приятным сюрпризом, который поднимет настроение!

Жизнь наполнена пустыми драмами, любимое хобби больше не приносит удовольствия, а комнатные растения увядают на глазах? Эти признаки указывают на то, что по вашим венам течёт энергия увядания. Что с этим делать, рассказали в новом материале! А здесь мы поделились вредными привычками каждого знака зодиака, которые мешают построить счастливые отношения.