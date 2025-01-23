Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 января, 05:00

Тест: Выберите знак зодиака и узнайте девиз, который поможет вам пережить этот четверг

Иногда каждому из нас так не хватает доброго слова, которое подбодрит и направит в нужное русло. Звёзды всегда справляются с этой задачей на отлично! Что уготовано вам на 23 января?

Послание от Вселенной — это не просто набор букв, это маленький ключик к вашему внутреннему состоянию. Фраза дня может стать мотивацией для новых свершений, напоминанием о важном или просто приятным сюрпризом, который поднимет настроение!

Жизнь наполнена пустыми драмами, любимое хобби больше не приносит удовольствия, а комнатные растения увядают на глазах? Эти признаки указывают на то, что по вашим венам течёт энергия увядания. Что с этим делать, рассказали в новом материале! А здесь мы поделились вредными привычками каждого знака зодиака, которые мешают построить счастливые отношения.

Прогноз магнитных бурь на январь 2025: держите голову крепче, ведь скоро появится риск её потерять
Прогноз магнитных бурь на январь 2025: держите голову крепче, ведь скоро появится риск её потерять
Обложка ©

Freepik

Виктория Мишинкина
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • Эзотерика
  • Вдохновение и мотивация
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar