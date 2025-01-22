Убийства, кражи и драки: 8 шокирующих скандалов советских звёзд, о которых вы не знали

Советский Союз любил своих кумиров, но за кулисами их блестящей жизни часто скрывались тёмные тайны. Эти скандалы шокировали даже самых преданных поклонников, а их эхо до сих пор звучит в истории.

1. Георгий Юматов и убийство дворника

Георгий Юматов: скандал с убийством. Фото © Kinopoisk.ru

Георгий Юматов, легендарный актёр «Офицеров», стал главным героем одной из самых жутких историй в мире советского кино. После смерти своей собаки он напился и повздорил с дворником, который помогал ему хоронить животное. Конфликт закончился трагедией — Юматов выстрелил в мужчину из ружья. Благодаря фронтовому прошлому и амнистии по случаю 50-летия Победы ему удалось избежать серьёзного наказания, но это событие навсегда оставило тень на его репутации.

2. Валентина Малявина и убийство ножом

История Валентины Малявиной — настоящий детектив. Её гражданский муж был найден с ножом в сердце, а актриса утверждала, что свести счёты с жизнью — его решение. Однако спустя несколько лет дело возобновили и суд признал актрису виновной в убийстве. Малявина провела четыре года в тюрьме, и, хотя после освобождения её попытались приглашать в кино, прежняя слава больше к ней не вернулась.

3. Олег Ефремов и международный скандал

Олег Ефремов и скандал в Болгарии. Фото © ТАСС / Александр Чумичев

На гастролях МХАТа в Болгарии Олег Ефремов превратил официальный приём в фарс. Премьер-министр страны Тодор Живков временно отошёл, а когда вернулся, обнаружил артиста, спящего лицом в его тарелке с салатом. Актёр, подняв голову, буркнул нечто малоприятное и снова погрузился в сон. К счастью, Живков оказался человеком с чувством юмора и инцидент не перерос в международный скандал.

4. Александр Кайдановский и избиение дружинника

Звезда «Сталкера» Александр Кайдановский был известен не только своим талантом, но и взрывным характером. Однажды после бурного вечера в ресторане он сцепился с дружинником. По словам свидетелей, Кайдановский избил стража порядка так, что тому понадобилась помощь врачей. Суд приговорил актёра к условному сроку, но эта история стоила ему роли в фильме Тарковского «Ностальгия».

5. Борис Андреев и сон на витрине магазина

Борис Андреев: пьяный дебош и разбитая витрина. Фото © Kinopoisk.ru

Когда Борис Андреев и его друг Пётр Алейников выпили лишнего, они решили вздремнуть. Их выбор пал на диван за витриной мебельного магазина. Разбив стекло, советские звёзды уютно устроились спать, пока их не обнаружила милиция. В итоге актёров отпустили, но история стала анекдотом, который облетел всю страну.

6. Сергей Захаров и драка со стулом

Сергей Захаров, золотой голос советской эстрады, стал участником одной из самых громких драк в Ленинграде. После концерта он поругался с администратором театра, а потом началась потасовка. Захаров якобы использовал стул, чтобы «успокоить» противника. Итог — год за решёткой и конец головокружительной карьеры. Только спустя годы он смог вернуться на сцену.

7. Николай Годовиков и кража джинсов

Николай Годовиков был пойман на краже джинсов. Фото © Kinopoisk.ru

Петруха из «Белого солнца пустыни» стал героем криминальной хроники, когда был пойман на краже джинсов, кофе и кроличьей шапки. Милиция задержала его на месте преступления. Суд отправил Годовикова на два с половиной года в колонию. Эта история надолго перечеркнула его карьеру.

8. Арчил Гомиашвили и кожа с кресел

Юношеские преступления Арчила Гомиашвили. Фото © Wikipedia

Будущий Остап Бендер в молодости совершил кражу, которая сама по себе выглядела как афера из «Двенадцати стульев». Вместе с другом он срезал кожу с театральных кресел, чтобы продать её сапожнику. Попавшись на горячем, Гомиашвили получил два года исправительных работ.