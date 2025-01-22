От легенды изящной кухни Высоцкой снова требуют деньги из-за шоу «Едим дома»

На компанию телеведущей Юлии Высоцкой ООО «Едим дома» подали в суд из-за нарушения авторских прав. Истец потребовал компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Информация об этом появилась в картотеке дел на сайте Арбитражного суда Москвы.

Согласно карточке, против компании Высоцкой ООО «Едим дома» подала иск организация «Восьмая заповедь» за то, что ведущая использовала чужие материалы без указания авторства. Арбитражный суд, однако, оставил исковое заявление без рассмотрения, поскольку в нём были обнаружены нарушения. У сторон есть время до 17 февраля 2025 года на решение конфликта во внесудебном порядке.