От легенды изящной кухни Высоцкой снова требуют деньги из-за шоу «Едим дома»
На «Едим дома» Высоцкой подали иск на 100 тыс рублей за нарушение авторских прав
Юлия Высоцкая. Фото © VK / Юлия Высоцкая
На компанию телеведущей Юлии Высоцкой ООО «Едим дома» подали в суд из-за нарушения авторских прав. Истец потребовал компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Информация об этом появилась в картотеке дел на сайте Арбитражного суда Москвы.
Согласно карточке, против компании Высоцкой ООО «Едим дома» подала иск организация «Восьмая заповедь» за то, что ведущая использовала чужие материалы без указания авторства. Арбитражный суд, однако, оставил исковое заявление без рассмотрения, поскольку в нём были обнаружены нарушения. У сторон есть время до 17 февраля 2025 года на решение конфликта во внесудебном порядке.
«В случае, если обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового 2 заявления (заявления) без движения, не будут устранены в установленный срок, арбитражный суд возвращает исковое заявление (заявление) и приложенные к нему документы в порядке, предусмотренном статьей 129 АПК РФ», – постановила судья.
А ранее Life.ru рассказывал, что фотограф потребовал у компании Юлии Высоцкой заплатить ему 125 тысяч рублей за использование его фото. От гуру «кулинарных шедевров» не последовало ответа, поэтому ситуацию пришлось решать через суд. Иск был удовлетворён частично, жену Андрея Кончаловского обязали заплатить фотографу 40 тысяч рублей и удалить его фото со своего сайта.