10 самодельных тортов, которые показывают, что не всегда руки у людей растут из нужного места
Кулинарные шедевры, которые лучше не видеть, но сложно забыть. Life.ru собрал самые неудачные попытки выпечки, доказывающие, что оправдание «зато с любовью» иногда... не работает.
Торт — это не просто десерт, а символ праздника и хорошего настроения. Но иногда желание сделать что-то своими руками превращается в настоящий кулинарный кошмар. Кто-то переоценил свои способности, кто-то не угадал с рецептом, а кто-то решил добавить «оригинальности» на грани абсурда. В этом материале мы собрали примеры, которые вызовут у вас одновременно смех... и сочувствие.
«Дочка загадала торт в виде ужасного ёжика. Надеюсь, я воплотила её мечту о торте в реальность!» — feraljess.
Фото © Reddit / feraljess
«Мой друг попросил сделать максимально уродливый торт. Ну что ж, поехали!» — Isiwjedhsh.
Фото © Reddit / Isiwjedhsh
«Мама сделала торт-единорога на день рождения племянницы. Это просто шедевр… в своём стиле!» — cherry_bomb_1982.
Фото © Reddit / cherry_bomb_1982
«Матушка спросила, какой торт сделать на первый день рождения моего сына. Мы сказали: «Утку». Ну, вы поняли…» — Iworkinfashionblah.
Фото © Reddit / Iworkinfashionblah
«Испечь торт? Легкотня. Фондан? Или, как там, «фан»! А вот с глазурью… Пожалуй, лучше мне не бросать свою основную работу», — stygarfield.
Фото © Reddit / stygarfield
«Ну, прям как по рецепту… только наоборот!» — Thebeergremlin.
Фото © Reddit / Thebeergremlin
«Эпикфейл с тортом! 🤦♀️ Я пыталась сделать крутой саркофаг с кучей черепов на хеллоуинский день рождения. Ну, думаю, тут без вопросов — провал на все 100! Я даже не знаю, что это. Хотела добавить съедобный глиттер, но эта дрянь просто скатилась. Ну зато веселимся!» — jazzwp.
Фото © Reddit / jazzwp
«Торт Шрек», — Cursedcakes666.
Фото © Reddit / Cursedcakes666
«Представляю вашему вниманию: торт «Динозавр»!» — пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
«Она обожает ёжиков, поэтому мы сделали для неё торт на день рождения. Получился ёжик… ну, почти», — I_crave_waffles.
Фото © Reddit / I_crave_waffles
Кулинария — искусство, которое требует не только вдохновения, но и практики. Однако эти примеры показывают, что даже неудачи могут стать источником веселья и вдохновения для других. Главное — не бояться пробовать и учиться на своих ошибках. А если что-то пойдёт не так, вы всегда можете заказать торт у профессионалов! И не забывайте, что после новогоднего зажора неплохо бы было скинуть наеденные килограммы.
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Reddit / feraljess, Cursedcakes666