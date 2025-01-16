10 самодельных тортов, которые показывают, что не всегда руки у людей растут из нужного места

Торт — это не просто десерт, а символ праздника и хорошего настроения. Но иногда желание сделать что-то своими руками превращается в настоящий кулинарный кошмар. Кто-то переоценил свои способности, кто-то не угадал с рецептом, а кто-то решил добавить «оригинальности» на грани абсурда. В этом материале мы собрали примеры, которые вызовут у вас одновременно смех... и сочувствие.

«Дочка загадала торт в виде ужасного ёжика. Надеюсь, я воплотила её мечту о торте в реальность!» — feraljess.

Фото © Reddit / feraljess

«Мой друг попросил сделать максимально уродливый торт. Ну что ж, поехали!» — Isiwjedhsh.

Фото © Reddit / Isiwjedhsh

«Мама сделала торт-единорога на день рождения племянницы. Это просто шедевр… в своём стиле!» — cherry_bomb_1982.

Фото © Reddit / cherry_bomb_1982

«Матушка спросила, какой торт сделать на первый день рождения моего сына. Мы сказали: «Утку». Ну, вы поняли…» — Iworkinfashionblah.

Фото © Reddit / Iworkinfashionblah

«Испечь торт? Легкотня. Фондан? Или, как там, «фан»! А вот с глазурью… Пожалуй, лучше мне не бросать свою основную работу», — stygarfield.

Фото © Reddit / stygarfield

«Ну, прям как по рецепту… только наоборот!» — Thebeergremlin.

Фото © Reddit / Thebeergremlin

«Эпикфейл с тортом! 🤦‍♀️ Я пыталась сделать крутой саркофаг с кучей черепов на хеллоуинский день рождения. Ну, думаю, тут без вопросов — провал на все 100! Я даже не знаю, что это. Хотела добавить съедобный глиттер, но эта дрянь просто скатилась. Ну зато веселимся!» — jazzwp.

Фото © Reddit / jazzwp

Фото © Reddit / Cursedcakes666

«Представляю вашему вниманию: торт «Динозавр»!» — пользователь Reddit.

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«Она обожает ёжиков, поэтому мы сделали для неё торт на день рождения. Получился ёжик… ну, почти», — I_crave_waffles.

Фото © Reddit / I_crave_waffles