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Регион
15 января, 18:50

Блогер Лебедев напомнил недоброжелателям РФ пословицу о худом и толстом

Блогер Артемий Лебедев отреагировал на критику в адрес России, он привёл популярное русское изречение: «Пока толстый сохнет, худой сдохнет». Дизайнер сделал такое заявление в своём видеообзоре новостей.

«Тем, кто стремится ослабить Россию, хочу напомнить замечательное русское выражение: «Пока толстый сохнет, худой сдохнет»,подчеркнул Лебедев «Вконтакте».

Артемий Лебедев назвал «Три мушкетёра» самым отвратительным советским фильмом
Артемий Лебедев назвал «Три мушкетёра» самым отвратительным советским фильмом

Ранее Лебедев в подкасте на платформе «VK видео» дал совет: не беседовать с теми, кто представляется банкерами. Так он рекомендовал защищаться от мошенников. По мнению блогера, обман — это позор, и за подобные действия мошенников ждут плохие последствия.

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Лия Мурадьян
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