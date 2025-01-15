Блогер Лебедев напомнил недоброжелателям РФ пословицу о худом и толстом

Блогер Артемий Лебедев отреагировал на критику в адрес России, он привёл популярное русское изречение: «Пока толстый сохнет, худой сдохнет». Дизайнер сделал такое заявление в своём видеообзоре новостей.

Ранее Лебедев в подкасте на платформе «VK видео» дал совет: не беседовать с теми, кто представляется банкерами. Так он рекомендовал защищаться от мошенников. По мнению блогера, обман — это позор, и за подобные действия мошенников ждут плохие последствия.