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9 января, 14:46

Артемий Лебедев назвал «Три мушкетёра» самым отвратительным советским фильмом

Обложка © Youtube / Сама Меньшова, Кадр из фильма «Д&#x60;Артаньян и три мушкетера» режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценарист Марк Розовский, Александр Дюма отец / Kinopoisk

Обложка © Youtube / Сама Меньшова, Кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера» режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценарист Марк Розовский, Александр Дюма отец / Kinopoisk

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал советский фильм, который считает самым «отвратительным». В новом выпуске своего обзора новостей в социальной сети «ВКонтакте» он раскритиковал работу Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Три мушкетёра».

Лебедев поздравил Михаила Боярского с получением ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, но при этом выразил сомнения относительно одного из его наиболее известных кинопроектов.

Этот киноляп в фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра" не замечали 45 лет — внимание на Арамиса
Этот киноляп в фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра" не замечали 45 лет — внимание на Арамиса

«Ничего более отвратительного, чем советский фильм о трёх мушкетёрах, я в своей жизни не видел», — отметил блогер.

Советский фильм «Три мушкетера», снятый в 1978-1979 годах режиссёром Георгием Юнгвальд-Хилькевичем, является адаптацией знаменитого романа Александра Дюма. Фильм стал культовым и получил широкую популярность в СССР и за его пределами. В главных ролях снялись Михаил Боярский (Д'Артаньян), Валентин Гафт (Атос), Алексей Смирнов (Портос) и другие. Фильм выделяется своей музыкальной составляющей, в частности, песнями, которые стали хитами.

Тест: Вы точно Д'Артаньян, если отгадаете, кому принадлежат эти 8 цитат из фильма про мушкетёров!
Тест: Вы точно Д'Артаньян, если отгадаете, кому принадлежат эти 8 цитат из фильма про мушкетёров!
Марина Фещенко
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