Артемий Лебедев назвал «Три мушкетёра» самым отвратительным советским фильмом

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал советский фильм, который считает самым «отвратительным». В новом выпуске своего обзора новостей в социальной сети «ВКонтакте» он раскритиковал работу Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Три мушкетёра».

Лебедев поздравил Михаила Боярского с получением ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, но при этом выразил сомнения относительно одного из его наиболее известных кинопроектов.

«Ничего более отвратительного, чем советский фильм о трёх мушкетёрах, я в своей жизни не видел», — отметил блогер.