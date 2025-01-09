Артемий Лебедев назвал «Три мушкетёра» самым отвратительным советским фильмом
Обложка © Youtube / Сама Меньшова, Кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера» режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценарист Марк Розовский, Александр Дюма отец / Kinopoisk
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал советский фильм, который считает самым «отвратительным». В новом выпуске своего обзора новостей в социальной сети «ВКонтакте» он раскритиковал работу Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Три мушкетёра».
Лебедев поздравил Михаила Боярского с получением ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, но при этом выразил сомнения относительно одного из его наиболее известных кинопроектов.
«Ничего более отвратительного, чем советский фильм о трёх мушкетёрах, я в своей жизни не видел», — отметил блогер.
Советский фильм «Три мушкетера», снятый в 1978-1979 годах режиссёром Георгием Юнгвальд-Хилькевичем, является адаптацией знаменитого романа Александра Дюма. Фильм стал культовым и получил широкую популярность в СССР и за его пределами. В главных ролях снялись Михаил Боярский (Д'Артаньян), Валентин Гафт (Атос), Алексей Смирнов (Портос) и другие. Фильм выделяется своей музыкальной составляющей, в частности, песнями, которые стали хитами.