Тест: Кислый, Щука или Макеев — ответьте на 5 вопросов и узнайте, кто вы из «Молодёжки»

«Молодёжка» — не просто сериал, а целая эпоха для миллионов зрителей. С момента своего запуска он завоевал сердца фанатов и создал настоящую армию преданных поклонников, которые с нетерпением ждали каждую серию. Яркие персонажи, захватывающий сюжет и, конечно, интерес к хоккею — всё это стало неотъемлемой частью жизни молодёжи, вдохновило сотни молодых людей заняться спортом, а в слабом поле зародило желание познакомиться с красавчиком хоккеистом! Мы решили каждому дать возможность узнать, к какому из персонажей культовой картины вы ближе всего по духу.