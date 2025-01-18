Тест: Кислый, Щука или Макеев — ответьте на 5 вопросов и узнайте, кто вы из «Молодёжки»
Что может быть интереснее игры в хоккей? Только сериал про хоккей! И легендарная сага подтвердила это на все 100%.
«Молодёжка» — не просто сериал, а целая эпоха для миллионов зрителей. С момента своего запуска он завоевал сердца фанатов и создал настоящую армию преданных поклонников, которые с нетерпением ждали каждую серию. Яркие персонажи, захватывающий сюжет и, конечно, интерес к хоккею — всё это стало неотъемлемой частью жизни молодёжи, вдохновило сотни молодых людей заняться спортом, а в слабом поле зародило желание познакомиться с красавчиком хоккеистом! Мы решили каждому дать возможность узнать, к какому из персонажей культовой картины вы ближе всего по духу.
«Молодёжка» — не единственный российский сериал про харизматичных красавчиков, в которых невозможно не влюбиться. В далёком 2006-м рейтинги било «Кадетство»! Эти фото Макарова, Перепечко и других звёзд сериала спустя 16 лет вас по-настоящему удивят. А эти девять секретов красоты помогут избежать сухости и раздражения даже на льду!
Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / upklyak, © kino-teatr, © kino-teatr, © Kinopoisk