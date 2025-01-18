Ни за что не догадаетесь, как изначально должны были называться эти 13 культовых фильмов СССР

Фильмы, которые мы пересматриваем из года в год, вполне могли войти в историю с совершенно другими названиями. Кто знает, смогли бы они завоевать сердца зрителей и занять свои места в «золотом фонде» кино, если бы режиссёры остановились на первых вариантах? Мы решили изучить этот вопрос и рассказать, какие названия изначально предлагались культовым картинам. Готовьтесь удивляться!

«Белое солнце пустыни»

Как менялись названия советских фильмов. Фото © Кадр из фильма «Белое солнце пустыни», режиссёр Владимир Мотыль, сценаристы Валентин Ежов, Рустам Ибрагимбеков, Марк Захаров / Kinopoisk

Этот шедевр 1970 года, снятый Владимиром Мотылём и ставший символом «кино не для всех», мог называться совершенно иначе. Сценарий начинался как «Басмачи», но название быстро показалось слишком сухим. Затем фильм едва не стал просто «Пустыней». Вариант «Спасите гарем» появился из-за увеличившегося количества сцен с восточными красавицами, но окончательный выбор сделали в пользу поэтичного и запоминающегося названия «Белое солнце пустыни». Оно идеально передало атмосферу фильма.

«Москва слезам не верит»

Одна из самых узнаваемых картин советского кино, снятая Владимиром Меньшовым в 1979 году, могла выйти под мрачным названием «Дважды солгавшая». К счастью, на этапе работы над сценарием режиссёр и сценарист поняли, что фильм больше о надежде, чем о разочаровании. Так родилось название, ставшее крылатой фразой.

«Служебный роман»

Альтернативные названия любимых фильмов СССР. Фото © Кадр из фильма «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

В основе этого фильма, вышедшего в 1977 году, лежит пьеса Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского «Сослуживцы». Поначалу название хотели оставить и для экранизации, но оно показалось слишком скучным. В итоге остановились на более романтичном варианте, который лучше передал суть истории.

«Экипаж»

Первая советская картина о катастрофе, снятая Александром Миттой в 1979 году, могла называться «Особые обстоятельства» или «Запас прочности». Но «Экипаж» звучит динамичнее, лаконичнее и лучше отражает дух фильма. Решение оказалось выигрышным.

«Неуловимые мстители»

Эта история о молодых героях Гражданской войны, снятая в 1967 году режиссёром Эдмондом Кеосаяном, изначально задумывалась с идеологическим уклоном. Рассматривались названия вроде «Красные дьяволята» или «Знак четырёх». Однако «Неуловимые мстители» не только звучит эффектнее, но и подходит по духу.

«Место встречи изменить нельзя»

Неожиданные факты о названиях советских картин. Фото © Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», режиссёр Станислав Говорухин, сценаристы Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер / Kinopoisk

Знаменитый фильм 1979 года, снятый Станиславом Говорухиным по книге «Эра милосердия», чуть было не сохранил литературное название. Однако кинематографисты посчитали его слишком религиозным. Новое имя кинокартины идеально подчёркивало суть детективной истории.

«Кин-дза-дза!»

Этот фантастический фильм Георгия Данелии 1986 года мог называться куда скромнее — «Звёздная пыль». Но создатели сохранили рабочее название, вдохновлённое случайным словом «кинза». Этим фильм выделяется даже в названиях.

«Берегись автомобиля»

Комедия Эльдара Рязанова 1966 года могла называться «Угнали машину». Да, это тоже отражало суть, но где же тот шарм, который принёс популярность?

«Джентльмены удачи»

Рабочие названия культовых фильмов СССР. Фото © Кадр из фильма «Джентльмены удачи», режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева / Kinopoisk

Если бы картина 1971 года режиссёра Александра Серого вышла под рабочим названием «Рецидивисты», вряд ли она стала бы семейным фильмом. Настоящее имя внесло комедийную нотку и задало правильный тон.

«Здравствуйте, я ваша тётя!»

Комедия 1975 года от Виктора Титова могла выйти под рабочим вариантом «Кто есть кто», но он был явно слабоват для такого яркого фильма. Название, которое мы знаем, сразу выделило комедию среди других.

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Эта комедия Леонида Гайдая, вышедшая в 1965 году, могла стать просто «Несерьёзными историями». Звучит так, будто это сборник рассказов в книжном магазине, а не культовая лента. К счастью, режиссёр выбрал лучшее название.

«Кавказская пленница»

Как изначально назывались культовые советские фильмы. Фото © Кадр из фильма «Кавказская пленница», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Яков Костюковский, Морис Слободской, Леонид Гайдай / Kinopoisk

Фильм 1967 года от Леонида Гайдая изначально задумывался как серия короткометражек: «Шурик в горах», «Снежный человек» и другие. Но когда идея изменилась, понадобилось название, которое бы точно передавало сюжет.

«Бриллиантовая рука»

Комедия Леонида Гайдая 1969 года могла называться «Контрабандист». Это название подходило по смыслу, но не хватало изюминки. Настоящее название сразу стало интригующим и запоминающимся.