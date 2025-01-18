Уставшие на чёсах. Куда уехали отдыхать российские звёзды Пока россияне вливаются в работу, уставшие и заработавшие на новогодних корпоративах звёзды отправились на каникулы. Life.ru выяснил, кто где отдыхает 17 января, 21:15 Невеста Григория Лепса Аврора Киба, рэпер Тимати, певица Алсу. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Paopano, © ТАСС / Сергей Карпухин, URA.RU / Вова Жабриков, Елизавета Клементьева

Анастасия Волочкова

Экс-балерина Большого театра уже много лет подряд проводит каникулы на Мальдивах, которые называет своей дачей. Танцовщица не устаёт демонстрировать в Сети фото в разных бикини. Компанию ей составляет эпатажная блогерша Татьяна Тузова, прославившаяся образом Барби. И загадочный брюнет, которого балерина назвала «Ихтиандром», а фото с ним лаконично подписала: «Жена». Позже она объяснила это тем, что они вдвоём побывали на специальном острове для молодожёнов.

— Чем Бог не шутит? Ведь у нас с Марчелом настолько человеческого плана отношения,— написала балерина.

Предположительно, спутником артистки является танцор её шоу 26-летний Марчел Абаби.

Компанию Анастасии Волочковой на Мальдивах составил загадочный брюнет. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art

Волочкова уже не впервые вывозит на отдых мужчин, которых называет своими возлюбленными, но ни с одним из них у артистки так и не получилось построить крепкие отношения. Самой скандальной была история с банщиком Олегом, прогремевшая три года назад. Балерина познакомилась с ним на программе «Давай поженимся», и они отправились на Мальдивы. Но очень скоро пара с шумом рассталась. Волочкову давно подозревают в пиар-романах, на что танцовщица отвечает, что ей завидуют.

Лолита

Судя по фото в соцсетях певицы Лолиты Милявской, она улетела в Дубай. Артистку сопровождал её приятель, дизайнер Игорь Гуляев. Они выложили в соцсеть несколько совместных видео. Также Лолита поделилась кадрами своего танца прямо на улице, вспомнив, что любила это делать в детстве.

Поклонники певицы подозревают пару в романтических отношениях, но сама Лолита заявляет, что свободна и находится в поиске нового мужчины. По её словам, он должен быть очень состоятелен.

Лолита была замужем пять раз. У неё есть 25-летняя дочь Ева.

Лолита танцует в Дубае. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lolitamilyavskaya

Алсу

Певица, начавшая всё с чистого листа после громкого развода с бизнесменом Яном Абрамовым, отправилась в Дубай. Артистка опубликовала кадры, как отдыхает на яхте под песню Игоря Крутого и Анны Асти. Исполнительница явно выглядела расслабленной.

«Жить жизнь», — подписала Алсу пост.

Потом певицу заметили на вечеринке в компании рэпера Джигана и его супруги Оксаны Самойловой. Оксана выложила видео, где они с Алсу веселятся под музыку, с юмором отметив их внешнее сходство.

Певица Алсу отдыхает в Дубае. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a

Ранее Алсу призналась, что после расставания с супругом у неё в прямом смысле началась новая жизнь: она впервые за долгое время почувствовала себя сильной и знающей, чего хочет, тогда как до этого была зависима от мужа. В СМИ была версия, что причиной разлада стали измены Абрамова. Супруги уже развелись, но процесс по разделу имущества продолжается. У певицы и предпринимателя трое детей: 18-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 8-летний Рафаэль.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская

Владимир Пресняков и Наталья Подольская тоже отдыхают в Дубае. Музыкант выложил семейный снимок с курорта в свой телеграм-канал, сопроводив его эмодзи в виде солнца. На кадре запечатлены Владимир, Наталья и их сыновья: девятилетний Артемий и четырёхлетний Иван.

Звёздная пара считается одной из самых крепких в шоу-бизнесе: певец и экс-участница «Фабрики звёзд» состоят в официальном браке уже почти 15 лет, тогда как знакомы с 2005 года. Супруги смогли преодолеть все кризисы и сохранили творческий и семейный тандем.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская с сыновьями. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / presnyakovvladimir

Моргенштерн*

Рэперу Алишеру Моргенштерну* не до отдыха. Судя по всему, он до сих пор на новогоднем чёсе, хоть и за границей. Его финансовые дела в последнее время идут плохо. И он не был бы самим собой, если б снова не оскандалился — на этот раз на Бали. На сцену рэпер вышел в очень странном состоянии и не держался на ногах, хотя посетившая шоу блогерша Айза-Лилуна (Долматова) уверяет обратное.

— Ему не очень хорошо, но он старается отработать концерты. Он очень хочет домой, разлука с домом — сильнейшая и страшная рана для него. Мне жаль, что так. Желаю ему здоровья и не останавливаться в борьбе с зависимостью, — написала Айза в соцсетях.

Перед самым Новым годом Моргенштерн опубликовал видеоролик, в котором продемонстрировал своё якобы тяжёлое психическое состояние. «Жив, и ладно» и «Держись, братан», — отреагировали пользователи соцсети. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / morgen_shtern

Тимати

Рэпер Тимати провёл новогодние дни в Дубае в компании своей девушки Валентины Ивановой. Далее пара отправилась Париж. Компанию в столице Франции им составляют дети артиста — десятилетняя Алиса и пятилетний Ратмир — и его мама Симона Юнусова.

Судя по публикациям рэпера, он с наследниками посетил знаменитый парижский Диснейленд. Позже Симона разместила в соцсети кадры с внуками, сделанные в Лувре.

Дочь артисту родила манекенщица Алёна Шишкова, а сына — вице-мисс Россия Анастасия Решетова. Ни одну из них Тимати так и не повёл под венец, а детей воспитывает преимущественно бабушка.

В эти праздники новая избранница артиста заинтриговала публику фото кольца на безымянном пальце, но отметив, что сказала «нет». Поэтому остаётся неизвестным, шла ли речь о помолвке пары.

Тимати с мамой и детьми в парижском Диснейленде. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / timatiofficial

Дима Билан

После насыщенного мероприятиями новогоднего периода певец Дима Билан отправился на Мальдивы. Артист поделился в соцсети кадрами на вилле и на пляже, подчеркнув, что загорел.

Дима также поздравил поклонников со старым Новым годом.

— В такие большие и связующие времена и столетия праздники, как Новый год по старому стилю, могут открываться истины! Когда мы, такие все индивидуалисты, в едином порыве становимся единым организмом — это ли не чудо! И я хочу пожелать вам всем огромного чуда в этот праздник! Пусть он сделает нас всех счастливее, мудрее и в каждом зажжёт любовь, — пожелал артист.

Дима Билан выбрал для отдыха Мальдивы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bilanofficial

Анна Семенович

Певица Анна Семенович улетела в Дубай вместе с любимым мужчиной — бизнесменом Денисом Шреером. Влюблённые опубликовали совместный кадр, сделанный на пляже. Также артистка продемонстрировала фанатам видео в купальнике.

— Мои дорогие, поздравляю вас со старым Новым годом! Какие планы? Опять оливьешка и селёдка под шубой? Мы лично идём на танцы. Всем желаю здоровья, много чудесных минут в жизни, почаще улыбайтесь и любите! Какая фотка самая-самая? — написала Семенович.

Несколько дней назад певица в шуточной форме обратилась к своим недоброжелателям, призвав их не сдерживаться в комментариях по поводу того, где и с кем она отдыхает.

— В ближайшие две недели у вас будет много поводов для зависти, — отметила поп-звезда.

О романе Семенович и предпринимателя стало известно летом 2024 года. Тогда же появились слухи, что возлюбленный артистки женат, а его супруга и ребёнок проживают в Германии. Певица, комментируя эту информацию, заявила о уже идущем бракоразводном процессе Шреера и то, что он не жил в семье на момент их встречи.

Певица Анна Семенович с бизнесменом Денисом Шреером. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ann_semenovich

Григорий Лепс

Где точно отдыхает один из самых популярных российских певцов — пока не известно. Но его невеста, 18-летняя Аврора Киба, закончив семестр в лондонском колледже, отправилась на зимние каникулы на тайский Пхукет и выложила в свой блог несколько фото с курорта.

На снимках девушка позирует, украсив причёску цветком и отказавшись от макияжа. Ранее сам Лепс говорил, что намерен выступить в Таиланде.

Лепс представил Кибу публике как свою невесту прошлым летом. Сама Аврора никак не комментировала слухи о своём статусе и возможной тайной свадьбе.

Невеста Григория Лепса Аврора Киба. Сам певец на её курортных фото не появился. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avrorakiba

Ольга Бузова

Певица и ведущая насыщенно проводит первые дни нового года. Новогодние каникулы она встретила на горнолыжном курорте Красной поляны, где активно отдохнула. Соответствующие кадры артистка разместила в соцсети.

— Ноги горят, лицо обгорело, но улетаю счастливая, с лютым желанием как можно скорее вернуться на склон, — написала Бузова.

В Сочи поп-певица снялась с загадочным мужчиной, судя по кадрам, подарившим ей большой букет красных роз. Его лицо Ольга скрывает, но любопытные фанаты уже рассекретили личность избранника. По некоторым данным, это юрист из Краснодарского края, он не имеет отношения к миру шоу-бизнеса.

Телеведущая заявляла, что готова к переменам в личной жизни и намерена родить ребёнка. Ранее она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым.

Ольга Бузова катается на горных лыжах. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86

Сейчас Бузова на несколько дней поехала в Дубай. Там она посетила концерт своей любимой группы Coldplay и побывала на пляже у знаменитого отеля «Парус».

Павел Прилучный

Популярный актёр Павел Прилучный, в отличие от многих звёздных коллег, отправился с семьёй за город — подальше от суеты.

— Делюсь нашей сегодняшней атмосферой — выбрались в тишину, — написала в своём телеграм-канале жена Павла Зепюр. Супруги посетили мастер-класс по гончарному делу.

Новый год с Павлом и его избранницей встретил сын актёра от брака с Агатой Муцениеце — 12-летний Тимофей. Свой день рождения, 11 января, подросток также провёл с отцом. Павел сводил наследника в тир.

Павел Прилучный с женой Зепюр и детьми — Тимофеем, Мией и Микаэлем. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bugevuge

По некоторым сведениям, мама и бабушка Тимофея так и не смогли дозвониться до него, чтобы поздравить. Это подогрело слухи о том, что Прилучный запрещает сыну общаться с Агатой. Мальчик не был у матери с августа, при этом суд постановил, что он должен жить с ней.

Сама Муцениеце, неоднократно заявлявшая о тоске по сыну, провела зимние праздники в компании предполагаемого возлюбленного — аккордеониста Петра Дранги. Позже актриса со спутником улетели на Мальдивы.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Авторы Екатерина Субботина