Господь покажет, каким будет ваш 2025 год: 8 примет на Крещенский сочельник 18 января

Праздник Крещения Господня, также известный как Богоявление, наступит уже 19 января. Он очень похож на Рождество, так как до IV века Церковь не отделяла эти два христианских торжества друг от друга: их даже отмечали в один день. Как и у Рождества, у Крещения Господня есть сочельник. Он отмечается за день до праздника, 18 января. В старину Крещенский сочельник был последним днём года, в который разрешалось колядовать и проводить подблюдные гадания. В праздник Крещения 19 января этого делать было уже нельзя. Здесь есть глубокая духовная логика: считалось, что 18 января всё ещё сильна активность нечистой силы. Уже на следующий день злые духи боялись выходить к людям. Рассказываем, какие приметы есть у русского народа на Крещенский сочельник.

1. Если в Крещенский сочельник ночью полнолуние, зимой будет раннее половодье

Полнолуние в крещенскую ночь предсказывает ранний паводок, который начнётся зимой. Фото © «Шедеврум»

Половодье — это одна из фаз водного режима рек. Оно повторяется примерно в одно и то же время каждый год. Его также называют разливом: в реке увеличивается количество воды, и она разливается, затапливая всё вокруг. Древние славяне подметили влияние фаз Луны на водную сферу Земли и активно использовали эти знания в своей повседневной жизни.

2. Если в Крещенский сочельник ночь ясная и морозная — будет сухое и тёплое лето

Яркая и морозная крещенская ночь предвещает сухое и жаркое лето. Фото © «Шедеврум»

Знаменитые крещенские морозы могли многое сказать нашим предкам о том, каким окажется предстоящий год. Так, чем морознее погода была на Крещение, тем больше было вероятности, что лето окажется тёплым и не очень дождливым. Такие приметы касались не только погоды, но и урожая.

3. Если днём на Крещенский сочельник выглянуло солнце — лето будет жарким

Солнце в Крещенский сочельник — значит, лето будет жарким. Фото © «Шедеврум»

То, что наши предки видели на небе за день до Богоявления, тоже помогало им понять, чего ждать от погоды через полгода. Солнечный Крещенский сочельник предвещал жаркое лето. С одной стороны, это приятно, но слишком сильная летняя жара могла негативно повлиять на урожай.

4. На Масленицу будет такая же погода, как в Крещенский сочельник

Погода на Крещенский сочельник и на Масленицу одинаковая. Фото © «Шедеврум»

Масленица — это славянский праздник, который отмечают в течение недели перед Великим постом. В 2025 году она пройдёт с 24 февраля по 2 марта. В течение тысячелетий наши предки из года в год наблюдали за погодой и заметили, что погода в конце января обычно такая же, как погода в конце февраля.

5. Снег и метель в Крещенский сочельник предсказывают обильный урожай

Настоящая зимняя погода в Крещенский сочельник обещает большой урожай. Фото © «Шедеврум»

Если за день до Богоявления погода была по-настоящему зимней, то в сентябре ожидалось собрать большой урожай. Снег, метель и морозы на Крещение очень благотворно влияли на рост растений. Большой слой снега защищал озимые культуры и отлично увлажнял почву перед посевом яровых.

6. Если Крещенский сочельник прошёл без снега — урожай будет плохой

Если Крещенский сочельник без снега — урожай будет ужасный. Фото © «Шедеврум»

В то же время отсутствие снега на Крещенский сочельник — плохой знак. Это значит, что урожая будет меньше, чем обычно, следовательно, нужно запасать провизию и готовиться к голодному году. Такие приметы были очень важны для русских крестьян: вся их жизнь зависела от погодных явлений, влияющих на сельскохозяйственные культуры.

7. Если в Крещенский сочельник с юга дует сильный ветер — летом стоит ожидать частых гроз

Сильный ветер с юга в крещенскую ночь обещает грозы летом. Фото © «Шедеврум»

Наши предки были не так просты, как кажется. Даже без современных научных знаний и оборудования они умудрялись удивительно точно предсказывать погодные явления и следить за передвижением атмосферных фронтов. Так, по приметам, сильный южный ветер на Крещение обещал частые грозы и проливные дожди летом. Такая погода хорошо влияла на урожай.

8. Если Крещенский сочельник отличается тёплой погодой, грядут перемены

Тёплый Крещенский сочельник — очень плохо. Это значит, что скоро начнётся война или революция. Фото © «Шедеврум»

В январе погода должна быть зимней, то есть снежной, ясной и морозной. Если в Крещенский сочельник наступало резкое потепление, это, по словам экстрасенса Николь Кузнецовой, говорит о скорых переменах: «Во-первых, такие изменения в погоде могут указывать на смещение энергетических потоков в нашем мире. Это может быть признаком того, что мы находимся на пороге изменений, как в природе, так и в нашей жизни. Во-вторых, согласно народным приметам, крещенские морозы часто ассоциируются с очищением и обновлением».

Отсутствие сильных морозов может говорить о том, что наступило время для глубоких трансформаций и внутреннего роста. Также тёплая погода может означать, что у нас появится возможность наладить своё внутреннее состояние и суметь найти баланс без резких изменений. Николь Кузнецова экстрасенс

Кроме того, как продолжает экстрасенс, отсутствие морозов в Крещение 19 января может намекать на необходимость обратить внимание на свои эмоции и внутренние переживания. Возможно, стоит задуматься о том, какие аспекты вашей жизни требуют внимания и заботы. Это время для саморефлексии и работы над собой, чтобы подготовиться к грядущим переменам. Это время — период для осознания и принятия. Будьте открыты новым возможностям, прислушивайтесь к своим ощущениям и не бойтесь изменений — они могут привести вас к новым высотам.