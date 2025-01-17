Крещение Господне 2025: Главные традиции и правила великого праздника, которые нельзя нарушать В январе 2025 года православные верующие отмечают великий церковный праздник — Крещение Господне. Какого числа будет Крещение, какие у праздника смысл и традиции, читайте в материале Life.ru 17 января, 05:00 Какие правила христиане обязаны соблюдать в день Крещения. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Крещение Господне, также известное как Богоявление, — важнейший церковный праздник, уступающий, пожалуй, только Рождеству. По традиции православные отмечают в этот день определённое библейское событие. Когда Иисусу Христу исполнилось 30 лет, он принял крещение в реке Иордане вместе с кающимися грешниками. Крестил Христа Иоанн Предтеча. В православной традиции праздник отмечают в конце января. Расскажем подробнее в материале.

Какого числа отмечают Крещение Господне в 2025 году

Крещение Господне в православной традиции отмечают 19 января. Фото © Shutterstock / FOTODOM / deniska_u

Крещение Господне — праздник с фиксированной датой. В православной традиции его отмечают 19 января по новому стилю, то есть по общепринятому григорианскому календарю. Эта дата соответствует 6 января в юлианском календаре. При этом в католической традиции Богоявление и Крещение разделены на два разных праздника: 6 января празднуется Богоявление, а также пришествие волхвов, а в следующее воскресенье отмечается уже непосредственно Крещение.

Крещение Господне: что за праздник

Крещение Господне и в 2025 году не поменяло своего сакрального смысла: это праздник явления Христа миру в качестве Мессии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / RuslanKphoto

Праздник Крещения Господня посвящён явлению Христа миру в качестве Сына Божьего и Спасителя. В 30 лет Иисус покинул Назарет, чтобы принять крещение в реке Иордане от рук Иоанна Предтечи. Это произошло в месте под названием Вифавара. Христос лично пришёл к Иоанну с просьбой крестить его. Предтеча ранее наблюдал видения, согласно которым к нему должен прийти Сын Божий, но сначала не поверил своим глазам: ответил, что это ему нужно принять крещение от рук Иисуса. Тот со словами «Надлежит нам исполнить всякую правду» принял крещение вместе с кающимися грешниками. В момент крещения произошло явление народу Бога Отца и Святого Духа, во время которого миру было явлено, что Христос — настоящий Мессия. С Крещения начинаются главные события Нового Завета: странствования Христа по Израилю с проповедями, которые в итоге привели к его распятию и чудесному воскрешению.

В этот день Христос установил универсальное для христианства таинство крещения, а также показал пример для Церкви, как нужно креститься. Кроме того, благодаря Богоявлению Иисус освятил воду: она стала главным средством для снятия первородного греха. И, самое главное, в день Крещения Бог показал всему миру свою троичность в качестве Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа.

На Крещение православные отмечают день, когда весь мир узнал о том, что появился Мессия, который должен даровать человеческому роду вечное прощение. Это праздник возникновения христианской веры, который объединяет всех верующих независимо от пола, национальности и социального статуса. На Крещение чудодейственные свойства приобретает освящённая вода, так как именно в воде крестился Иисус.

История праздника Крещения Господня

Праздник Крещения Господня отмечается Церковью с IV века нашей эры. Фото © azbyka.ru

Праздник Крещения Господня был установлен на самых ранних этапах развития христианской веры. До IV века нашей эры Крещение называли Богоявлением и праздновали 6 января — конечно же, по юлианскому календарю, ведь григорианского тогда не существовало. Он появился только через 1200 лет по указу папы Григория XIII. В то время, когда христианство только зарождалось, а Римская империя всё ещё правила Европой, у памятной даты был свой особенный смысл. Праздник был утверждён с целью прославления явления Сына Божьего во плоти.

Причём Крещение придумали отмечать гностики, для которых это событие было важнейшим в Новом Завете. Разные течения наделяли праздник своим смыслом: евиониты считали, что при крещении Иисус соединился с Богом Отцом, докеты не признавали человеческой природы Христа, а василидиане и вовсе полагали, что Сын Божий до крещения был простым человеком, не чуждым греху. Традиционная церковь относилась к гностикам как к еретикам, но им прекрасно удавалось привлекать в свои ряды новых верующих благодаря чарующим песнопениям на службах. Требовалось противопоставить гностическому празднику свой, канонический.

Интересно, что первоначально, до IV века, праздник Крещения Господня был объединён с Рождеством. Его праздновали в один день, 6 января. Тогда считалось, что Христос был вторым Адамом. Церковь была уверена, что Иисус родился и умер в один день с прародителем человечества, то есть на шестой день творения, 6 января. Эти праздники были разделены в 340-х годах при папе Юлии I. Тогда Рождество было перенесено на 25 декабря. В римском календаре эта дата, кстати, соответствовала празднику солнца.

Что касается церковной службы, то самые древние крещенские песнопения — это 1-я стихира на «Господи, воззвах», кондак и икос. Они появились ещё в VI веке благодаря святому Роману-сладкопевцу. В VII веке появились минеи, а в XI–XII веках служба на праздник приобретает современный облик.

Крещение Господне 19 января 2025 года: традиции и правила

Крещение Господне 2025 пройдёт особенно канонично и по-христиански, если вы будете соблюдать эти традиции. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena Odareeva

В православии на Крещение Господне за века установились свои традиции. Некоторые из них известны всему миру, некоторые менее популярны. Но все одинаково важны для того, чтобы праздник прошёл по всем канонам веры и принёс вам благословение на следующий год.

Самая важная традиция на Крещение — это, конечно, водосвятие, то есть процесс освящения воды. Информация о почитании воды, которую набрали на праздник Крещения, встречается ещё у Иоанна Златоуста в 387 году нашей эры. Уже тогда эта жидкость отличалась чудесными свойствами: она очень долго не портилась. В русской православной традиции порядок освящения воды был окончательно установлен после Московского собора 1667 года. Сначала её освящали в храмах в Крещенский сочельник, а на следующее утро происходила служба, которая освящала природные водоёмы.

Освящение воды в реках и озёрах породило знаменитую традицию крещенских купаний. Дело в том, что для обряда во льду создаётся прорубь в виде креста, которую также называют купелью или иорданью. Над прорубью часто устанавливается переносная часовня. После того как священник прочитает молитву, верующие могут либо зачерпнуть из проруби воду, либо вовсе искупаться в купели. При этом раньше окунаться было можно только в те моменты, когда священник погружал в воду напрестольный крест. Кроме того, жидкость, которую вы набрали в иордани, имеет свойство не портиться по крайней мере год после праздника.

По поверьям русского народа, в этот праздник нужно распахивать окна и двери: чтобы из дома ушло всё плохое. На Крещение, как правило, прекращалось взаимодействие с нечистой силой, которая активизировалась во вторую неделю Святок. Чудодейственными свойствами обладала не только вода, но и снег: он мог исцелять болезни. И чуть ли не самое главное, Крещение Господне — идеальный праздник для сватовства и подбора невесты. В старину в этот день незамужние девушки вместе с матерями сначала катались по главной улице города или села на санях, а потом выстраивались в ряд, чтобы на них могли посмотреть будущие женихи.

Чего нельзя делать на Крещение Господне 19 января

На праздник Крещения Господня 2025 существует ряд строгих запретов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Крещение Господне — один из самых важных православных праздников. В этот день действует ряд строгих запретов, нарушение которых может повлиять как на весь следующий год, так и на всю вашу жизнь. Вот эти запреты: Нельзя пользоваться ножницами. Вы можете состричь своё счастье.

Удивительно, но нельзя нырять в прорубь — до того как вы исповедовались и причастились.

Нельзя плакать, грустить и ссориться, так как весь следующий год будет в этом случае несчастливым.

Запрещено гадать и колядовать: это нужно было делать на Крещенский сочельник.

Нельзя заниматься уборкой.

Нельзя выбрасывать еду.

Строго запрещено стирать. Это связано с чудодейственными свойствами воды.

Не рекомендовано работать.

Поздравления с Крещением Господним 2025

Крещение — праздник, пропитанный духовностью, сокровенным смыслом и предполагающий поход на службу в церковь, а также взаимодействие с православной общиной там, где вы живёте. В этот праздник обязательно поздравьте родных и друзей: им будет приятно от внимания, а ещё вы распространите благую весть о Богоявлении — и этот поступок вам зачтётся.

Что такое тропарь Крещения Господня и для чего он нужен

На Крещение Господне 19 января 2025 года принято читать тропарь. Приводим его текст полностью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / del_selenio

Главная молитва на Крещение — это тропарь. Его принято петь во время церковной службы, а также тихо повторять про себя весь день. Приводим текст тропаря на Богоявление: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение: Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя: и Дух в виде голубине извествоваше словесе утверждение: явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе».

Интересные факты о Крещении Господнем 19 января 2025 года

Крещение Господне не перестаёт удивлять нас даже в 2025 году. Публикуем интересные факты о празднике. Фото © azbyka.ru

Праздник Крещения Господня, который отмечается в 2025 году 19 января, известен ещё со времён Римской империи, но не перестаёт удивлять нас из года в год: то и дело находятся какие-то интересные факты об истории и традициях праздника.

Значение праздника такое же весомое, как у Воскресения Христова и Дня Святой Троицы.

Первое упоминание Богоявления встречается в «Строматах» Климента Александрийского, это III века нашей эры.

Третье название праздника — Просвещение. Это отсылка к тому, что Христос пришёл в наш мир, чтобы подарить свет грешникам, пребывавшим во тьме.

Крещенская вода называется «агиасма». Даже одна её капля передаёт обычной воде свойства освящённой.

Католики на Крещение Господне освящают не только воду, но также ладан и мел.

Только Христос во время Крещения зашёл в воду и тут же вышел, так как был безгрешен. Всех остальных Иоанн Предтеча удерживал в воде, пока те не покаются в каждом грехе.

Самые счастливые люди — это те, кого крестили в день Крещения Господня.

Получается, праздник Крещения Господня начали праздновать ещё до нашей эры, но даже современные христиане и в 2025 году соблюдают традиции 19 января. А ранее Life.ru рассказывал, как правильно провести Крещенский сочельник и чего нельзя делать в этот день.

Авторы Любовь Свободная