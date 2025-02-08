«Дно в эзотерике»: Разборки заклятых врагов, первые слёзы и новые лидеры в «Битве сильнейших 2» Как поменялась турнирная таблица и какие экстрасенсы лидируют в новой серии «Битвы сильнейших 2»? Кто принял участие в испытании 8 февраля и сколько баллов получили вампир, ведьма и чернокнижник? 8 февраля, 15:00 Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © VK / Битва экстрасенсов | Битва сильнейших, Битва экстрасенсов | Битва сильнейших, © Freepik

В предыдущей серии, которую показали 1 февраля, испытания проходили следующие экстрасенсы: Александр Шепс, Максим Левин и Соня Егорова. По правилам шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших 2», сначала эзотериков оценили люди на испытании, а потом и коллеги-экстрасенсы в готическом зале под конец серии.

Кто победил в зрительском голосовании «Битвы сильнейших 2» из тройки экстрасенсов серии 1 февраля. Фото © tnt-online

Напомним, что из троицы на момент серии 1 февраля лидировал Александр Шепс — у него 18,5 балла. Следом расположился колдун Максим Левин с заработанными на испытании 17,1 балла. Замыкает турнирную таблицу городская ведьма Соня Егорова — она набрала 16,5 балла. Но то, что тройка экстрасенсов оказалась внизу турнирной таблицы, ещё ничего не означает. Потому что именно сегодня, 8 февраля, в шоу «Битва сильнейших 2» подведут итоги зрительского голосования. И расположение экстрасенсов может очень круто измениться.

Итоги зрительского голосования и таблица баллов в серии от 08.02.2025

В сегодняшней серии «Битвы сильнейших 2» началась настоящая борьба. Атмосфера в готическом зале была напряжённой. Все экстрасенсы прошли по своему испытанию и теперь вступили в настоящую схватку между собой. Соня Егорова даже не смогла сдержать слёз, когда узнала, что зрители оценили её всего на 5,6 балла. Зато Левин и Шепс в голосовании зрителей получили 7,8 балла и 7,5 балла соответственно.

Итоги зрительского голосования и турнирная таблица экстрасенсов. В начале серии от 8 февраля лидируют Череватый и братья Шепс. Фото © tnt-online

Кто лидирует в «Битве сильнейших 2» на момент начала серии 8 февраля? Кто из практиков показал свою мощь и вошёл в тройку самых сильных экстрасенсов сезона? Кого больше всего любят зрители и кто обладает самой сильной фанбазой? На все эти вопросы мы сможем узнать ответ уже по итогам голосования после серии 8 февраля, так как разминка окончена и начинается настоящая битва экстрасенсов второго сезона.

Кто проходил испытание 8 февраля в «Битве сильнейших 2»: список экстрасенсов

В серии, показанной 8 февраля, в испытании приняли участие чернокнижник и лидер «Битвы сильнейших 2» Влад Череватый, вампир Артём Краснов и городская ведьма Соня Егорова, которой словно дали шанс отыграться за неудачное выступление в серии от 1 февраля.

Вампир Артём Краснов и чернокнижник Влад Череватый — главные враги в шоу «Битва сильнейших 2». Фото © tnt-online

Казалось бы, сама по себе такая тройка экстрасенсов в «Битве сильнейших 2» — уже эпик. Но тут выяснилось, что Артём Краснов и Влад Череватый на дух друг друга не переносят. Стоило практикам сесть в машину и отправиться на испытание, которое в серии «Битва сильнейших 2» от 8 февраля проходило в городе Туле, как вампир словесно накинулся на тёмного мага, желая получить ответы или извинения. «Ты назвал меня дном в эзотерике», — негодовал вампир Краснов. «Ты и есть дно», — отвечал чернокнижник. Да... эта серия была острой на высказывания, как перчик чили.

Как оценили наблюдатели работу Сони Егоровой на испытании 8 февраля? Городская ведьма получила 8,6 балла. Вампир Артём Краснов заработал заслуженные 9,6 балла, а чернокнижник Влад Череватый сорвал джекпот, получив все 10. Как оценили экстрасенсов «Битвы сильнейших 2» в испытании от 8 февраля коллеги? Вампир Артём Краснов получил 7,7 балла. Влад Череватый — 7,3 балла, а Соня Егорова — 8,3 балла.

А какой из экстрасенсов новой тройки участников испытания в серии 8 февраля понравился зрителям больше всего, решит голосование, которое продлится до февраля, закончившись в 23:00 по московскому времени. Следующую серию «Битвы сильнейших 2» покажут в субботу, 15 февраля, в 18:30, на ТНТ.



Авторы Карина Морозова