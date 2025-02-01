В «Битве сильнейших» 2 новый лидер, а Саша Шепс устраняет конкурентов заговорёнными серьгами Заговорённые амулеты для соперников, потеря контроля над своим телом и труднейшее испытание нового сезона «Битвы сильнейших» 2. Чем запомнилась серия 1 февраля и какое сейчас расположение экстрасенсов на турнирной таблице. Рассказывает Life.ru. 1 февраля, 15:40 Коллаж © Life.ru, © VK / Битва экстрасенсов | Битва сильнейших, Битва экстрасенсов | Битва сильнейших

После того как итоги зрительского голосования второй серии «Битва сильнейших» 2 от 25 января были посчитаны, появились результаты. И вот как зрители оценили работу двух ведьм и чернокнижника. Виктория Райдос получила в итоге 6,3 балла. Влада Череватого фанбаза не подвела и подарила своему кумиру 8,6 балла, а за любовную ведьму Ольгу Якобович зрители «Битвы сильнейших» 2 в итоге проголосовали на 6,7 балла.

Кто лидирует из экстрасенсов: Итоги зрительского голосования и таблица баллов

Итоги зрительского голосования сделали Влада Череватого новым лидером в «Битве сильнейших» 2. Фото © tnt-online

И на момент начала третьей серии 1 февраля 2025 года в «Битве сильнейших» 2 появился экстрасенс-лидер. Влад Череватый обогнал Олега Шепса и возглавил турнирную таблицу. На третьем месте пока что расположился ещё один любимец публики — вампир Артём Краснов. Но как изменится положение экстрасенсов после прохождения испытания в серии «Битва сильнейших» 2 от 1 февраля? Настоящая бойня за призовые места у экстрасенсов начнётся как раз после сегодняшнего выпуска. Кстати, а кто участвует?

Кто проходил испытание 1 февраля в «Битве сильнейших» 2: список экстрасенсов

В серии от 1 февраля 2025 года в «Битве сильнейших» 2 испытание проходили Александр Шепс, Максим Левин и Соня Егорова. Фото © tnt-online

Проходить испытание в «Битве сильнейших» 2 в третьей серии нового сезона 1 февраля посчастливилось Александру Шепсу, Максиму Левину и Соне Егоровой. Но самоизбранный король среди экстрасенсов — старший Шепс — решил злобно припомнить слова Егоровой в первой серии про дедовщину и устроил «новичкам» экзамен, но перед этим подкупил подарками.

Экстрасенс Александр Шепс решил устранить конкурентов хитрым способом — подарил им свой мерч. Фото © tnt-online

Сначала Шепс, подобно древнему богу, одарил коллег фирменным мерчем. Колдуну Левину достался брелок, а городской ведьме — серьги с миниатюрными изображениями самого себя. А потом медиум принял облик дьявола, предлагая сделку и обещая соперникам десятки за прохождение сегодняшнего испытания, если те наденут безделушки во время своей работы. Колдун Максим Левин и ведьма Соня Егорова скептически отнеслись к такому предложению, что сильно разозлило Александра.

Идиллия в машине рухнула, когда Шепс-старший устроил Соне и Максиму внезапный экзамен по эзотерике и знанию терминов. Егорова в ответ на это заскандалила, требуя командной работы, а не академических диспутов. Совпадение или энергия конфликта между магами, но автомобиль внезапно вышел из строя, оставив экстрасенсов в горной ловушке.

Экстрасенсы застряли в горах и в«Битве сильнейших» 2 испытание оказалось на грани срыва. Фото © tnt-online

Разделившись, участники испытания в третьей серии «Битва сильнейших» 2 принялись за исследование местности: Шепса преследовало предчувствие смерти, а Левин, наслаждаясь местом силы, говорил, что с удовольствием остался бы тут на ночлег в палатке. Решив втихую получить дополнительную информацию от природы, ведьма Соня Егорова захотела прогуляться вглубь лысого леса и побыть наедине с собой. Но Шепс заподозрил неладное и сказал: «Вы не видите, но к ней сейчас столько нитей подключается, как огонёчки. И, знаешь, что самое интересное? К нам сейчас реально не Соня уже выйдет».

Каким было испытание в «Битве сильнейших» 2 в серии 1 февраля

Тройка экстрасенсов прилетела во Владикавказ. Им предстоит разгадать тайну, которую скрывает августовская ночь. Артур Багаев, молодой ветеринар, исчез без следа. Последний снимок с камеры видеонаблюдения, на котором видно мужчину, датируется 14 августа, 22:24. А потом — пустота. Три дня отчаянных поисков завершились ужасающей находкой: бездыханное тело на кладбище, игла в вене, капельница… Убийство было тщательно замаскировано под самоубийство.

Каким было испытание в «Битве сильнейших» 2 в серии от 01.02.2025. Фото © tnt-online

Угол от укола капельницы — деталь, кричащая о насильственной смерти. Кто подложил Артуру эту смертельную инъекцию? Что связывало талантливого врача с этим безмолвным местом вечного покоя? Андрей Кислицин, ведущий испытания, заинтригованный этой загадкой, предложил её сильнейшим экстрасенсам. Только фотография, скрытая в чёрном конверте, — единственная ниточка, связывающая их с этой трагедией. Смогут ли Александр Шепс, Максим Левин и Соня Егорова разгадать тайну гибели Артура Багаева, пролить свет на роковую ночь и, что важнее, дать хоть малое утешение разбитой горем матери?

Как оценили Шепса, Левина и Егорову на голосовании экстрасенсы

Голосование на «Битве сильнейших» 2: кто стал лучшим в выпуске 1 февраля. Фото © tnt-online

Вернувшись в готический зал в конце серии на обсуждение испытания 1 февраля, Александр Шепс, Максим Левин и Соня Егорова получили свои оценки от людей, попросивших о помощи. Таким образом, у Шепса — 30 баллов, ему поставили все десятки; Егорова получила 26 баллов, а Максим Левин стал обладателем 25 баллов.

А как же оценили работу «друзей» другие экстрасенсы в «Битве сильнейших» 2 в серии от 1 февраля? Страсти кипели. Шепс, словно маэстро, собрал три заслуженные десятки, покоряя соперников своей работой. Хотя во время выставления ему оценок между собой сцепились Шепс-младший и вампир Краснов. Олег пытался обжаловать низкую оценку, поставленную брату, и прилюдно доказать, что Артём «топит соперника потому, что очевидно, что Александр тут сильнейший лидер».

Левин, не отставая, получил свои две десятки от экстрасенсов-братанов, кем оказались Ангелина Изосимова и Влад Череватый, нынешний лидер «Битвы сильнейших» 2. «Мне не хотелось её тебе ставить, но я признаю твой профессионализм», — сказала русская колдовка, держа в руках заветную десятку. И в очередной раз Череватый подметил, что Ангелина расцветает от серии к серии, намекая, что у неё чувства к колдуну Левину.

Почему экстрасенсы разделились во мнении и кому поставили самый низкий бал на голосовании в «Битве сильнейших» 2 в конце серии от 01.02.1015. Фото © tnt-online

А вот старания Сони Егоровой и выводы, основанные на логике и неосторожном присоединении к версии Шепса, стали мишенью для острой критики. Коллеги посчитали её неопытной и недостойной стоять рядом с ними в готическом зале на «Битве сильнейших» 2.

А какой из экстрасенсов новой тройки участников испытания в серии 1 февраля понравился зрителям больше всего, решит голосование, которое продлится до февраля, закончившись в 23:00 по московскому времени. Следующую серию «Битвы сильнейших» 2 покажут в субботу, 8 февраля, на ТНТ, в 18:30.

Авторы Карина Морозова