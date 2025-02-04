7 погибших участников «Битвы экстрасенсов»: Кто из них смог предсказать свою кончину

«Битва экстрасенсов» — самый масштабный отечественный проект, который собирает сильнейших магов и шаманов со всей страны. Во время «Битвы» участникам нужно выполнить ряд испытаний для проверки своих способностей. Например, при отборе они должны угадать, что находится в белом кубе или в какой машине прячется человек. А далее появляются задания посложнее: экстрасенсы ищут места крушения самолётов, пропавших детей, жертв маньяков и тому подобное. А самым кассовым сезоном стал 14-й, когда участникам нужно было расследовать убийство Владислава Листьева. Шоу идёт уже 17 лет, и за это время некоторые участники, к сожалению, скончались. Рассказываем, кто именно и удалось ли экстрасенсам предсказать свою смерть.

Ведьма Елена Ясевич

Елена Ясевич скончалась в 43 года от последствий коронавируса. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_yasevich

На шоу Елена Ясевич пришла по совету другой участницы проекта, Натальи Бантеевой. Ведьма участвовала в 12-м сезоне «Битвы экстрасенсов» и победила. Медиумы выясняли причину смерти спортсмена, искали в подъезде квартиру с призраками, читали мысли собаки Арчи и ходили на могилу Соньки Золотой Ручки. Трагическая судьба Елены Ясевич заставила аудиторию думать о том, что шоу проклято. Перед смертью медиум столкнулась с ужасной трагедией: её дочь умерла во младенчестве из-за инфекции, занесённой малышке во время операции. В 2022 году в возрасте 43 лет Елена Ясевич скончалась в больнице. Её старшая дочь и мама остались одни. Из-за перенесённого коронавируса у медиума были проблемы с печенью, на которые она обратила должное внимание слишком поздно. Говорят, Елена предвидела свою смерть, именно поэтому не хотела менять свою жизнь, так как не видела в этом смысла.

Экстрасенс Алексей Фад

Алексей Фад внезапно умер во время празднования 50-летия. Фото © VK / Роман и Алексей Фад — лучшие экстрасенсы в мире!

Алексей Фад — участник «Битвы экстрасенсов» старой школы. Он занял второе место в третьем сезоне программы. Тогда экстрасенсам нужно было выполнить задание в стиле 2008 года: посидеть за компьютером и понять, кто подошёл к другому компьютеру на другом конце Москвы; угадать за ширмой Шуфутинского, любимого певца Фада; обнаружить, где держат похищенную актрису. Алексей блестяще справлялся с этими заданиями. Но свою смерть он предвидеть не смог. Летом 2009 года в курортном городе Мармарисе в Турции Алексей Фад внезапно умер в дату своего рождения — прямо во время празднования 50-летнего юбилея. Причина — острая сердечная недостаточность. У Алексея остался наследник — его сын Роман, он тоже экстрасенс. Дар передался от отца.

Ведьма Илона Новосёлова

Илона Новосёлова трагически ушла из жизни в 29 лет. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ilonanovoselova

Илона Новосёлова впервые появилась в шестом сезоне «Битвы экстрасенсов». Потомственная ведьма, она вела себя на шоу так, как и положено обладающему силой человеку: эксцентрично и непредсказуемо. Ещё в детстве Новосёлова безошибочно предсказывала погоду, а потом стала общаться с мёртвыми и узнала, кем была в прошлой жизни. Тем не менее Илона быстро покинула шестой сезон: духи запретили ей испытывать свои силы. Но уже в седьмую часть программы ведьма вернулась и дошла до финала. В 2017 году в возрасте 29 лет Илона Новосёлова внезапно и трагически скончалась. Друзья медиума и другие экстрасенсы связывают её смерть с другим участником «Битвы экстрасенсов» — Артёмом Бесовым.

Ведьма Дария Воскобоева

Дария Воскобоева скончалась от рака в 39 лет. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / voskoboeva_daria

Дария Воскобоева участвовала в 17-м сезоне «Битвы экстрасенсов». Она тоже принадлежала к ковену Натальи Бантеевой. Боевая ведьма умела забирать дар у других магов. Эта способность помогла ей дойти до финала, но победить Воскобоевой не удалось. Зато свой дар она на шоу проявила полностью — например, когда маги выясняли реальные причины смерти девушки в Обнинске, Дария смогла передать весточку с того света родителям жертвы. Спустя год у неё уже было собственное шоу — «Дневник экстрасенса». В январе 2019 года — всего в 39 лет — Дария Воскобоева скончалась от онкологии. Это раковое заболевание не смогли вылечить даже врачи в Израиле: некоторые говорят, что Дарию убили тёмные духи.

Тёмный маг Константин Ямпольский

Константин Ямпольский скончался от сердечной недостаточности в 33 года. Фото © VK / Константин Ямпольский

Константин Ямпольский участвовал в десятом сезоне «Битвы экстрасенсов». Он учился тёмной магии, пока работал на заводе. Эзотерик не дошёл до финала, но телезрителям запомнился: он обладал привлекательной внешностью и неповторимым стилем. После проекта медиум основал в родном Воронеже центр экстрасенсорики «Левиафан». Константин Ямпольский скончался в 2018 году от острой сердечной недостаточности, ему было 33 года. Похоронами мага занимались беременная невеста и друзья, так как к моменту смерти у мага не осталось родных.

Медиум Юрий Испарьянц

Юрий Испарьянц умер в 2021 году, возможно, от аневризмы. Фото © YouTube / Pro Film

Юрий Испарьянц появился в девятом сезоне «Битвы экстрасенсов». Он был специалистом по общению с духами, но не смог дойти до финала. В этом сезоне участвовала ещё и Наталья Бантеева, о которой мы писали выше. В ходе программы маги искали среди шести женщин одну с силиконовой грудью, пытались найти причины амнезии и учились видеть в темноте. В 2012 году в 35 лет Испарьянц внезапно скончался от кровоизлияния в мозг, симптомы которого сильно напоминали разрыв аневризмы. При этом в последние годы экстрасенс не жаловался на здоровье. Друзья считают, что виной тому игры с тёмной силой.

Экстрасенс Александр Агапит

Александр Агапит трагически погиб за рулём собственного автомобиля. Фото © YouTube / Pro Film

Александр Агапит (в миру Альберт Бондаренко) был рождён в Чувашии. Местные традиции сильно помогли ему в раскрытии своей силы, а сам он запомнился телезрителям благодаря необычной, но очень привлекательной внешности. Агапита прозвали «королём экстрасенсов» — настолько он был авторитетен и скандален в девятом сезоне «Битвы экстрасенсов». Кроме того, ему удалось с точностью до дня предсказать смерть одного из известных политиков. В 2009 году Агапит попал в аварию в Подмосковье — заснул за рулём и погиб. Ему было всего 43 года.