Главные маги в истории государства Российского: кому доверяли свою жизнь императоры

Романовы всегда отличались особенно трепетным отношением ко всему, что было связано с магией, колдовством и паранормальными явлениями. И это работало на благо России: Михаил Романов принял Русь в разорённом Смутой состоянии, а уже его внук Пётр модернизировал страну так, что в военном плане она успешно соперничала с самыми воинственными державами Европы. В этом материале мы расскажем, к кому за помощью и советом по части магии обращались великие русские императоры.

Пётр Первый и Яков Брюс

Пётр Первый и его личный мистик, шотландец Яков Брюс, «колдун с Сухаревой башни». Фото © Wikipedia / Натье Жан-Марк, © Wikipedia

Яков Брюс, представитель древнего шотландского рода, был одним из самых близких советников императора Петра. Он был с царевичем ещё в то время, когда формировались два его знаменитых потешных полка, Преображенский и Семёновский, его записали в полки вместе с братом в 14 лет. Спустя четыре года Брюс участвовал в крымском походе Голицына и получил в награду небольшое поместье.

С самых ранних лет Яков Брюс удивительным образом сочетал интерес к математике и точным наукам с увлечённостью паранормальными явлениями и магией. Вместе с Петром Брюс ездил в Европу: именно там он получил математическое образование от лучших английских преподавателей. В дальнейшем эти знания сильно пригодились и Брюсу, и Петру во время военных походов.

Но мало кто знает, что на самом деле Брюс был ещё и талантливым колдуном-чернокнижником. После строительства Сухаревой башни в ней заседало знаменитое «Нептуново общество», в которое помимо Якова входили Лефорт, Меньшиков и сам Пётр Первый. Общество было создано с целью изучения магии и астрологии, и после смерти Лефорта его возглавил Брюс, за которым в народе на столетия вперёд закрепилась слава опасного колдуна.

При этом Брюс с самого начала дал повод обсудить его паранормальные способности: в его кабинете лежало множество книг по мистике на русском и немецком языках, также, по легенде, у Брюса была книга на непонятном языке, которая открывала ему все тайны мироздания. Эту книгу он, по преданию, замуровал в стене Сухаревой башни.

С Брюсом было связано в принципе очень много легенд. Например, как рассказывали его крепостные крестьяне, Брюс в точности знал, сколько оборотов сделает колесо повозки, прежде чем доберётся до Петербурга, знал все звёзды на небе, а однажды сотворил и протестировал сам на себе живую воду.

Анна Иоанновна и Эрнст Иоганн Бирон

Анна Иоанновна и её фаворит, тиран Эрнст Иоганн Бирон, за которым закрепилась слава чёрного мага. Фото © Wikipedia / Луи Каравак, © Wikipedia

Короткий период правления Анны Иоанновны вошёл в историю как беспокойное время, когда страна скатилась в пучину тирании. Во всём этом был виноват друг курляндской герцогини Анны — Эрнст Иоганн Бирон, который установил в стране бироновщину, то есть тиранический режим, где у иностранцев было гораздо больше прав, чем у русских.

Бирон, по воспоминаниям современников, ненавидел всё русское. Возможно, этим он компенсировал тяжёлую жизнь на родине: сын Карла фон Бирена и Гедвиги-Катарины фон дер Рааб в родной Курляндии не отличался благородным происхождением. Его отец, по легенде, был конюхом, а сам Бирон умел шить сапоги — это было занятие, недостойное курляндской знати.

В 1740 году императрица Анна Иоанновна скончалась. Страна перешла полностью под управление Бирона, который стал регентом при несовершеннолетнем сыне императрицы. Это одна из самых тёмных страниц в истории Российской империи.

Режим, который установил Бирон, был ужасен. Пришельцы из Европы находились на самой высокой ступени иерархии, при дворе их было особенно много. При этом русских незаслуженно принижали, а за каждое неосторожное слово можно было либо угодить в тюрьму, либо вообще лишиться жизни. Неудивительно, что в народе пошла молва о колдовских способностях Бирона!

Екатерина II и князь Григорий Потёмкин

Екатерина II под властью магии Григория Потёмкина-Таврического, не только стратега и полководца, но и талантливого мистика. Фото © Wikipedia / Александр Рослин, © Wikipedia / Лампи Старший Иоганн Баптист

Период правления Екатерины Великой — одна из самых успешных страниц в истории Российской империи. Именно при Екатерине II страна приобрела множество новых земель и успешно воевала как с Европой, так и с Османской империей. Именно при этой императрице воевал легендарный Суворов. И фаворитом при дворе государыни стал человек, обладающий недюжинными познаниями в магической сфере, — Григорий Потёмкин.

Фаворит Екатерины и создатель знаменитых «потёмкинских деревень» на самом деле был достаточно мудрым государственным деятелем. Именно с его гением связан «Греческий проект» императрицы, геополитический план победы над Османской империей и освобождения христианских стран Юго-Восточной Европы от турецкого владычества. По изначальному плану на месте Стамбула нужно было возродить Константинополь и построить новую Византийскую империю. Полностью претворить «Греческий проект» в жизнь не получилось, так как этому препятствовали Франция и Англия, но независимая Греция всё же появилась на карте Балкан.

О невероятной магии Потёмкина упоминал польский фельдмаршал Принц Де-Линь: он, кроме прочего, называл князя гением. О его Таврическом дворце тоже слагались легенды: якобы именно там он проводил эксперименты по магии соблазнения, ведь их роману с императрицей завидовали многие придворные. Кроме того, существует интересная история, в которой Потёмкин принимал участие: однажды бригадирша Фермелеен прогуливалась на карете с 3-летним ребёнком, и тот выпал из окна кареты. Подобрал малыша Потёмкин, тот был цел и невредим — нечто немыслимое, учитывая высоту кареты! Этим ребёнком был великий полководец Отечественной войны 1812 года Барклай де Толли, которому бригадирша приходилась тётушкой: Барклай рано осиротел, и Фермелеен взяла на себя обязательства заботы о нём.

Павел I и старец Авель

Павел I и его духовный учитель в плане всего мистического, старец Авель, предсказавший смерть императора. Фото © Wikipedia / Владимир Лукич Боровиковский, © Шедеврум

Павел I, пожалуй, один из самых мистических императоров Российской империи. Он увлекался астрологией и нумерологией, считал число 4 сакральным и верил в совпадения и приметы. Возможно, именно с этим желанием уберечься от злого рока связан его стиль правления, а он был достаточно тираническим: например, Павел I запрещал своим приближённым вальсировать на балах и даже регламентировал количество блюд, которые должны подаваться к столу у разных сословий.

При этом именно эта попытка уберечься сыграла с ним злую шутку: все четыре года своего правления он строил знаменитый Михайловский замок. На 4-м году правления, наконец переехав в Михайловский замок из Зимнего дворца, Павел прожил там всего 40 дней: в результате дворянского заговора он был убит.

Именно старец Авель предупреждал императора о скорой смерти. Он говорил, что Михайловскому замку не суждено стать домом для царской семьи, вместо этого замок станет Павлу могилой. Кроме того, Авель предупреждал, что император сможет прожить лишь столько лет, сколько букв содержит девиз Михайловского замка, который начертан над воротами. Букв было 47, и именно в этом возрасте Павла I предательски убили заговорщики.

Николай II и Григорий Распутин

Император Николай Второй и Григорий Распутин, один из самых известных мистиков при дворе Романовых, вероломно убитый Феликсом Юсуповым. Фото © Wikipedia, © Wikipedia

О любимом врачевателе последних Романовых не высказывался только ленивый. Григорий Распутин действительно был одним из самых мощных мистиков своего времени: к его предсказаниям с интересом прислушивались как члены царской семьи, так и простые крестьяне. При этом против него постоянно затевали обличительные кампании и судебные разбирательства. Были даже покушения — Распутин пережил все, кроме одного.

Григорий Распутин родился в январе 1969 года в Тобольской губернии. В 1903-м переехал в Санкт-Петербург, где за ним быстро закрепилась слава юродивого вещего старца. Судьбоносная встреча Распутина с Николаем II состоялась в январе 1905 года. Примерно тогда же старец познакомился с Александрой Фёдоровной, супругой государя. Он очень помог императрице: сын Николая Второго, Алексей, страдал от неизлечимой на тот момент болезни, гемофилии, и Распутин взялся излечить мальчика «народными средствами», заметив, что врачи давали царевичу аспирин, который противопоказан при таком заболевании.