Пять до ужаса мерзких обычаев, которые во времена Средневековья считали нормой

Знакомство со Средневековьем обычно начинается с красивых легенд о рыцарях, побеждающих драконов ради прекрасной дамы, и благородных королях, живущих в неприступных замках. Чуть позже выясняется исторически достоверная правда: грязь и вонь на улицах, антисанитария и эпидемии, жестокость нравов и сожжение ведьм, наконец, адские семейки Габсбургов и Медичи… Но некоторые вещи о Средних веках обычно остаются тайной. Мы приоткрываем завесу в этом материале.

Кладбище вместо рынка и ночного клуба

На кладбищах в Средневековье продавали пиво днём и себя — ночью. Фото © «Шедеврум»

В Средние века на кладбище жизнь кипела 24 часа в сутки. Днём оно становилось большим рынком: тут торговали пивом и вином, а ещё пекли хлеб, несмотря на трупный яд и удушливый запах вокруг. Почему на кладбище так воняло? Дело в том, что тогда, столетия назад, мест для захоронений решительно не хватало. Так что предки придумали обычай: время от времени кости ранее захороненных людей выкапывали и складывали в специальных хранилищах, оссуариях. Тут же, на кладбище. Рядом со всем этим великолепием и пекли хлебушек для средневековых крестьян. Более того, кладбищенская выпечка считалась целебной.

Но это днём. А ночью начинались совсем другие движения. Кладбища становились неким гибридом современной «трассы» и римского борделя. На могилки в большом количестве слетались ночные бабочки. Для них, как и для дневных торговцев, это было выгодно: кладбищенская земля принадлежала церкви, а значит, не надо было платить феодалам налоги со своего малого бизнеса. Здесь же, среди мертвецов и проституток, ночевали нищие, а обычные селяне или горожане выпивали с друзьями, играли в кости и устраивали поединки.

Вилка — безбожный прибор дьявола

Католики запретили вилки в тот же момент, как впервые их увидели. Фото © «Шедеврум»

Сейчас без вилки невозможно себе представить ни завтрак, ни обед, ни ужин. Единственные места, где в наши дни вилок нет, — это тюрьма и сумасшедший дом. Но так было не всегда. Всё раннее Средневековье европейцы ели либо руками, либо насаживали куски мяса на ножи и кинжалы. Примерно так же делали и римляне, и греки. Незаменимый столовый предмет впервые появился в V–VI веках на Ближнем Востоке, а затем медленно шёл в Европу через Византию. До Италии вилка добралась только лишь в 1004 году. Это был год бракосочетания Джованни Орсеоло II и Марии, дочери византийского императора. Именно Мария представила ошеломлённым гостям этот диковинный прибор, который тогда был двузубчатым. Католики сразу подумали, что принцесса привезла с собой с Востока дьявольские вилы. И Мария, и Джованни умерли спустя всего три года, так что у церковников появился отличный повод надолго запретить вилки.

Поделки из чужого позвоночника

Из костей делали предметы культа: пример тому — часовня в Седлеце. Фото © Wikipedia

К костям наши предки и в Западной, и в Восточной Европе относились по-особому. Наверняка вы ездили в паломничества по святым местам и видели там настоящие черепа мучеников, не правда ли? Тогда следующий факт вас не удивит. Мы уже упоминали, что в Средние века кости хранились в особых местах — оссуариях. Эти хранилища устраивали при церкви. Складывали туда и кости с кусками мяса для того, чтобы бренные останки спокойно догнивали в привычной обстановке. Понятное дело, что оссуарии, как и кладбища, время от времени переполнялись. Тогда кости становились материалом для самых жутких произведений средневекового искусства. Так, часовня Всех Святых в Седлеце под Прагой полностью украшена человеческими костями. Ими отделаны стены, иконостас, из них сделаны кресты, а люстра, которая свисает с потолка, создана с использованием всех костей скелета.

Бесплатный антисептик в стиле Геннадия Малахова

Самым доступным антисептиком была человеческая моча. Фото © «Шедеврум»

Если в памяти сразу возник ответ на вопрос, что же это за чудо-врач из 90-х, то вы всё поняли правильно. В качестве антисептика в Средневековье действительно служила человеческая моча. Тогда именно уриной было проще всего обработать рану, ожог, укус лисички или язву. Вино сохраняли для питья, уксус был очень дорог, о чистом спирте тогда никто ещё не знал. Была только одна более-менее стерильная жидкость, которая водилась везде и в большом количестве.

И это не шутка. Например, у знаменитого прототипа Синей Бороды, английского короля Генриха VIII, был личный хирург. Он советовал протирать уриной раны солдат, чтобы среди вояк не распространялась инфекция. Столетием ранее мочу рекомендовали как средство лечения бубонной чумы: некоторых счастливчиков в ней даже купали. Спойлер: это не помогало.

Полосатый рейс в один конец: Одежда, которая действительно убивала

Полосатая одежда была знаком маргинала или преступника. За неё убивали. Фото © «Шедеврум»

Если вы вдруг изобретёте машину времени и решите отправиться в Средневековье, как герой книги «Янки при дворе Короля Артура», не вздумайте надевать свою любимую полосатую кофточку. Это чревато летальным исходом. Дело в том, что в Средние века полосатая одежда была под строгим запретом. Если кого-то в ней замечали, было сразу понятно: перед нами вор, жулик, убийца, палач или работница секс-индустрии. Такой наряд носили только изгои: помимо вышеперечисленных, это ещё были преступники, калеки, прокажённые и жонглёры с шутами.

Существовало две причины, по которым вас могли убить за полосатый «прикид». Первая заключалась в трактовке цитат из Библии тогдашними католическими церковниками: в последней части Пятикнижия Моисея, Второзаконии, сказано, что нельзя надевать на себя двойную одежду. Сейчас появились переводы с арамейского и иврита, которые позволяют верно истолковать эту фразу: Бог запретил надевать одновременно шерсть и лён. Но в Средневековье всё распространили и на «полосатость» платья. Вторая причина ещё интереснее: это особенности зрения. Люди в то время, когда не было полноценного освещения на улицах, физически не могли разглядеть в сумерках человека в полосатой одежде. Так что, когда им удавалось поймать такого, его сразу обвиняли в греховных помыслах. «Может быть, ты надел полосатое платье, чтобы меня убить?» — спрашивал у «полосатика» обычный крестьянин на исходе дня, угрожая ему вилами.