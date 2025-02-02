Мужчина Роман: Значение и тайна популярного славянского имени вас поразят Значение, характер и судьба мужского имени Роман. Узнайте, какие знаменитости были названы именем Роман, с какими женскими именами у Ромы складываются наиболее удачные отношения. 2 февраля, 08:00 Кто такой Роман и что означает его имя. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © Freepik

Имя Рома связано с Римской империей сильнее, чем вы можете себе представить. Дело в том, что Роман — это буквально значит «римлянин». Так что смело называйте таким именем мальчика, если хотите передать ему стойкость и силу духа ранних римлян, которые позволили этому народу завоевать половину мира. Именно это имя подарило нам фамилию «Романов», а вместе с ней и династию, которая правила Россией триста лет. Неудивительно, что при них концепция «Москва — третий Рим» достигла своего расцвета: прародителем Романовых с точки зрения этимологии действительно был какой-то римлянин. Впрочем, это вполне конкретный персонаж из истории Древней Италии. В материале расскажем вам все подробности об имени Роман.

Значение имени Роман

Имя Роман означает в переводе с латыни «римлянин». Фото © «Шедеврум»

Имя Роман происходит от латинского слова «романус». В переводе на русский это будет звучать как «римлянин» или «римский». В Римской империи это имя обозначало принадлежность к государству, то есть гражданство. В Риме времён республики была своя система составления имён: каждый гражданин должен был иметь имя и фамилию. В империи это уже три имени: личное, имя клана и прозвище. Например, Гай Юлий Цезарь: Гай — это личное имя, Юлий — имя клана, а Цезарь — прозвище, которое полководцу и императору дали из-за облысения.

Происхождение имени Роман

Имя Роман восходит к знаменитому царю и основателю Рима Ромулу. Фото © «Шедеврум»

Имя Роман происходит из латинского языка. Оно образовано от имени Ромул, которое носил основатель Рима. Согласно древнеримским мифам, этот город заложили братья – близнецы Ромул и Рем, зачатые весталкой Реей Сильвией от связи с богом войны Марсом. Дядя Сильвии боялся, что дети отнимут у него трон, так что повелел выбросить их в реку, но бог реки Тибра Тиберин спас Ромула и Рема, а далее братьев воспитывала волчица. Эта волчица стала символом города. В итоге к власти пришёл именно Ромул — по легенде, он заложил основы римской культуры, языка, права и армии.

Формы имени Роман

У имени Роман есть несколько уменьшительно-ласкательных форм. Самое популярное — это Рома, потом чуть менее знаменитые Романка, Ромаха, Ромаша, Романя, Ромася и даже благородное Ромуля — видимо, образованное от Ромула. И потом — совсем уж уничижительное — Ромашка.

Склонение имени Роман

Имя Роман склоняется по типу склонения 1а в классификации Зализняка. С именительного по предложный падеж в единственном числе это будет так: Роман, Романа, Роману, Романа, Романом, Романе. Во множественном будет звучать так: Романы, Романов, Романам, Романов, Романами, Романах.

Отчество от имени Роман

От имени Роман образуется отличное отчество. Это Романович для мальчиков и Романовна для девочек. Способ придать римский шарм всем своим детям. Помните, что для предотвращения буллинга вашего ребёнка в школе важно не только «нормальное» имя, но и «нормальное» отчество. Вряд ли можно позавидовать девочке с отчеством Олеговна.

Рома в детстве: характер мальчика

В детстве мальчик по имени Рома хороший и сдержанный. Фото © «Шедеврум»

Мальчик с именем Рома с детства проявляет чудеса стойкости и выдержки. Он получает хорошие оценки, несмотря на всю свою непоседливость. Роман редко становится в компании главным, но с ним считаются и его уважают, потому что он надёжный и выносливый, как римский легионер. Малыша с этим именем невозможно заставить выдать секреты: это тоже одно из «римских» качеств имени. Несмотря на всю свою неугомонность, мальчик с именем Роман прекрасно обучен манерам, это человек высокой культуры быта и творчества. У него не возникает проблем с физкультурой и такими благородными предметами, как физика, литература, родной язык, обществознание. Из Романа получится отличный юрист, неплохой офицер и талантливый учёный.

Характер мужчины по имени Рома

По характеру мужчина с именем Роман надёжный, стойкий, человек высокой культуры. Фото © «Шедеврум»

Во взрослом возрасте мужчина по имени Роман сохраняет свои «партизанские» качества: выдержку, стойкость, выносливость. В то же время он остаётся человеком высокой культуры. Он не сможет научиться тому, чтобы выдавать секреты и говорить лишнее: Роман — тот, кому можно доверить свою жизнь или важную тайну. Силе характера Ромы могут позавидовать многие. Стойкость и решимость персонажа с именем Роман способны брать города. Он никогда не отступится от своей цели. То же касается и моральных принципов, а таких у него предостаточно.

Можно сказать, что у Романа холодное сердце, потому что к выбору спутницы жизни он относится очень серьёзно. Он точно знает, что это навсегда, поэтому даже не начинает общение, если видит, что девушка ему не подходит. Для этого у Романа есть сильное внутреннее чутьё, которое никогда его не подводит. Он сразу может определить, подходит ли ему человек по моральным качествам или нет. Те, кто не умеет «держать планку», не интересуют этого серьёзного мужчину.

Судьба человека с именем Роман

Имя Роман заставит своего владельца стать юристом, офицером или врачом. Фото © «Шедеврум»

Как мы уже писали выше, Роману больше всего подойдут благородные профессии, которые напрямую приносят пользу обществу. Например, юрист, военный, врач или учёный. Но, даже если он станет, например, учителем или владельцем инфобизнеса, будьте уверены: ученики будут ходить по струнке, а на его помощь может рассчитывать любой коллега. Своё дело у Романа тоже получится вести очень эффективно. Он станет верным и надёжным бизнес-партнёром, а его интуиция не обманет его при выборе достойных людей. Его проницательность могла бы привести его даже в HR-отдел. Достоверно известно, что римляне относились к любому труду с уважением, а люди, которые занимались интеллектуальной работой, пользовались у них особым почётом. Примерно в эту сферу и глядит мужчина с именем Роман при выборе профессии.

В любви Рома тоже проявляет стойкость, граничащую с холодностью, надёжностью, стабильностью и выдержкой. Его сердце, как хорошее вино, созревает обычно во взрослом возрасте. Именно тогда Роман обычно женится. С женой ему важно сохранять доверие, а также стабильность и надёжность — как эмоциональную, так и финансовую. И если второе он обычно способен полностью обеспечить сам, то первое требует усилий и от супруги.

Совместимость имени Роман

Имя Роман совместимо с такими женскими именами, как Анастасия, Мария и Ярослава. Фото © «Шедеврум»

Имя Роман совместимо с несколькими женскими именами. Это Анастасия, Мария и Ярослава. Девочки с именем Настя обычно становятся любимицами как семьи, так и других детей. Анастасию точно полюбит семья Романа, а для него это вопрос первостепенной важности. Мария — надёжная, порядочная, целомудренная и добрая. Романа покорит её милосердие, а высокие моральные качества позволят ему понять, что это его судьба. У Ярославы замечательное чувство юмора, именно этим она привлечёт внимание мужчины по имени Роман. Она станет шикарной женой, способной поднять настроение в любой момент.

У Романа всё плохо с Аминой, Дариной и Варварой. Амина очень осторожна, она не идёт на риск, что Роман может счесть за трусость. Дарина — своевольная дама, а для Романа важно, чтобы все члены семьи были принципиально на равных — как во времена Римской республики были равны все граждане. Варваре не повезло с именем — оно произошло от названия главных римских противников, варваров. У тех, кто носит имя Роман, исторически с Варварами не складывается.

Знаменитости с именем Роман

Имя Роман стало дичайше популярно в славянских странах благодаря Византийской империи — прямой наследнице Рима. С тех пор везде, где есть православная вера и пишут на кириллице, Романов не счесть. Начиная с Романа Мстиславича и заканчивая династией Романовых — Романы внесли свой вклад в историю Восточной Европы. Сейчас расскажем вам о самых знаменитых Романах.

Роман-сладкопевец

Роман-сладкопевец — византийский святой, автор кондаков и канонов. Фото © Wikipedia

Это византийский священник и композитор, который написал главные православные каноны. Он родился в Сирии, потом искренне уверовал — и Романа приблизил к себе патриарх Евфимий. Самый знаменитый кондак он составил, когда завистники силой вытолкнули священника на амвон и заставили петь. Непосредственно во время пения Роман осрамился, но вечером к нему в видении пришла Богородица и одарила поэтическим даром.

Роман Полански

Роман Полански — знаменитый режиссёр, снявший фильм «Ребёнок Розмари». Фото © ТАСС / Abaca Press / Berzane Nasser / ABACA

Роман Полански — польско-французский режиссёр, который снял множество культовых фильмов. «Ребёнок Розмари», «Тэсс», «Китайский квартал» — далеко не все из его самобытных фильмов. Сейчас режиссёр работает над чёрной комедией «Дворец».

Рома Зверь

Рома Зверь — музыкант из группы «Звери». Фото © ТАСС / Бизнес Online / Алексей Белкин

Рома Зверь — музыкант и создатель группы «Звери». Его настоящее имя Роман Билык. Вы наверняка знаете этот коллектив по песне «Районы, кварталы». Роман родился в Таганроге в семье токаря и таксистки. С 12 лет разучивал на гитаре Розенбаума и Цоя, а потом стал сочинять песни сам. Всенародное признание пришло к его группе в 2001 году — после клипа на песню «Для тебя».

Именины у Ромы

Роман празднует именины круглый год — православных святых с таким именем достаточно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yuganov Konstantin

Роман празднует свои именины круглый год. Зимой это 1 и 10 декабря, 18 и 19 января, 3 и 11 февраля; весной — 2 марта, 15 мая; летом — 5 и 13 июня, 1, 11, 15 и 23 августа; осенью — 8, 16 и 24 сентября, 14 октября, 13 ноября. Назовите мальчика именем Рома, если он родился в какую-то из этих дат. Так у него появится свой святой покровитель.

Имя Роман имеет долгую и благородную историю. Раньше оно значило «римлянин», а потом полюбилось славянам. Но Романы до сих пор сохраняют твёрдость характера, стойкость и выдержку, которыми были знамениты римские граждане. Ранее Life.ru писал о значении имени Леонид.

Авторы Любовь Свободная