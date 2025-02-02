Топ-13 странностей в турецких сериалах: щелчок по зубам, солёный кофе и чёрные венки на праздник Разбор странностей и диковинных привычек из турецких сериалов. О том, что такое ночь хны, почему на свадьбу дарят похоронные венки, почему матери авторитарные и зачем льют воду вслед машине, — рассказывает Life.ru 1 февраля, 21:20 Герои турецкого сериала «Любовь не понимает слов». Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik / starline, © kino-teatr, © kino-teatr

Зачем в турецких сериалах щёлкают по зубам

Если вы хоть раз смотрели турецкий сериал, то наверняка замечали странный жест: герои при испуге или волнении щёлкают большим пальцем по верхним зубам и дёргают головой. Для нашего зрителя это выглядит странно — ну правда, кто в России так делает? В Турции этот жест выражает тревогу, замешательство или попытку сдержать эмоции.

Например, в сериале «Ранняя пташка» герои на эмоциях постоянно дёргают зубы пальцем. Например, когда Санем попадает в очередную нелепую ситуацию, она рефлекторно делает этот жест, будто пытаясь «удержать» свои эмоции внутри.

В Турции мимика и жестикуляция играют огромную роль в общении. Если у нас при испуге хватаются за голову или прикрывают рот руками, то там — тянутся к зубам.

Для кого готовят солёный кофе

Кофе — важный элемент турецкого сватовства. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Toa55

Если в турецком сериале начинается сцена сватовства, приготовьтесь: невеста вынесет поднос с чашечками кофе — и одна из них окажется… с солью. Такой солёный кофе — проверка для жениха.

Традиция связана с тем, что в Турции сватовство — важный ритуал, в котором участвуют не только влюблённые, но и их семьи. По обычаю невеста должна сама приготовить кофе для всех гостей, а жениху подать особенный — с солью. Если он выпьет его, не поморщившись, значит, он терпеливый, уважает традиции и действительно любит свою будущую жену. А если начнёт плеваться и жаловаться — возможно, свадьбы не будет. Вероятно, раньше обычай имел другие корни. Свататься приходили абсолютно незнакомые девушке молодые люди, а её мнение особо никто не спрашивал. Единственным способом спровадить непонравившегося жениха был пересоленный кофе.

Сцену с солёным кофе можно увидеть практически во всех турецких сериалах. В «Ветреном» Рейян готовит солёный кофе для Мирана — и он выпивает его с улыбкой, показывая свою любовь. В «Любви напрокат» Омеру тоже достаётся этот кулинарный сюрприз — и его реакция становится одной из самых забавных сцен.

Что такое ночь хны

Ночь хны перед свадьбой. Фото © Кадр из фильма «Ветреный», режиссёры Барыш Йош, Джем Карджи, Бенал Таири, сценаристы Сюмейе Эзель, Пелин Гюльджан, Берсан Тан и др. / kino-teatr

Если вы хоть раз смотрели турецкий сериал, то наверняка видели сцену, где невеста в красивом красном наряде сидит в окружении подруг и родственниц, а все вокруг поют песни. Это — ночь хны, или Kına gecesi. В Турции этот ритуал — важная часть свадебных традиций, а в сериалах его любят показывать, потому что он и красивый, и эмоциональный.

На деле ночь хны напоминает наш девичник, но только с обрядами. Подруги и женщины из обеих семей украшают руки невесты хной, поют традиционные песни и напутствуют её перед новой жизнью. Считается, что хна приносит удачу, а слёзы невесты — хороший знак: значит, она расстаётся с родным домом, но готова к семейной жизни. Поэтому задача родни и подруг во время ночи хны — заставить невесту плакать.

Этому празднику часто посвящают целые эпизоды, например, в «Постучись в мою дверь», «Любовь не понимает слов» и в «Ветреном». Там ночь хны — это не просто обряд, а настоящая драма: невеста плачет, жених украдкой наблюдает, а зрители получают море эмоций.

Почему праздничные букеты похожи на похоронные венки

В Турции дарят цветы не совсем так, как в Европе. Фото © Кадр из фильма «Любовь не понимает слов», режиссёры Бесте Султан Касапогулары, Мюге Угурлар, Бахадыр Индже, Фулия Курченли, сценарист Нурай Услу / kino-teatr

Представьте: вы приходите на турецкую свадьбу, вокруг музыка, радость, цветы… и вдруг замечаете венки с атласными лентами. Такие же букеты дарят возлюбленным, родителям, на открытие магазинов и разные торжества. Для россиян такая картина выглядит странно: у нас подобные композиции ассоциируются исключительно с траурными мероприятиями. А вот в Турции это совершенно нормальное явление — их цветочные традиции сильно отличаются от наших.

Исторически в мусульманской культуре не было принято дарить классические букеты. Зато венки из цветов стали символом уважения, поддержки и добрых пожеланий. Их преподносят не только на свадьбах, но и при открытии бизнеса, на юбилеях и других торжественных событиях. Причём на лентах часто пишут имена дарителей или тёплые слова — своего рода открытка, но в цветочной форме.

Сегодня традиции меняются — и в Турции всё чаще дарят обычные букеты, но венки по-прежнему остаются частью важных церемоний. А вот что действительно важно — это их цветовая гамма. Бело-голубые и фиолетовые оттенки традиционно считаются траурными, поэтому, если захотите поздравить кого-то в этой стране, лучше выбирайте другие цвета.

Зачем турки хватаются за ухо

Хватание уха считается в Турции жестом, защищающим от сглаза. Фото © Кадр из фильма «Любовь не понимает слов», режиссёры Бесте Султан Касапогулары, Мюге Угурлар, Бахадыр Индже, Фулия Курченли, сценарист Нурай Услу / kino-teatr

Если в турецком сериале кто-то услышал плохую новость или просто не хочет накликать беду, он обязательно сделает характерный жест: возьмётся за мочку уха и постучит по дереву.

В Турции все очень серьёзно относятся к сглазу (nazar). Считается, что завистливый взгляд или даже неосторожное слово могут навлечь неприятности. Чтобы защититься, люди используют разные способы: носят талисман nazar boncuğu («синий глаз»), плюют через левое плечо, стучат по дереву или — что особенно популярно — хватаются за ухо. Этот жест символизирует попытку отвести дурную энергию от себя.

В сериалах такой момент можно заметить очень часто. Например, кто-то хвалит ребёнка — и тут же его мама, чтобы не сглазили, берётся за ухо и добавляет: Maşallah (упоминание Аллаха для защиты от сглаза). Или герой говорит о своём успехе — и его друг тут же стучит по дереву и хватается за ухо: мол, давай не будем искушать судьбу.

Зачем поливают дорогу вслед машине

В турецких сериалах можно часто увидеть такую сцену: кто-то уезжает, а оставшиеся родственники или друзья берут кувшин с водой и выливают вслед за машиной. Это не просто красивая деталь, а глубоко укоренённая традиция, которая символизирует благополучный путь и скорое возвращение.

Вода в турецкой культуре ассоциируется с лёгкостью, чистотой и беспрепятственным движением. Считается, что, если плеснуть её вслед уезжающему, его дорога будет лёгкой, как течение воды, а он сам скоро вернётся.

Почему в турецких сериалах снимают обувь не в квартире

В Турции, как и в России, принято разуваться перед входом в дом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Steve Barze

Если внимательно присмотреться к турецким сериалам, можно заметить, что герои разуваются не в квартире, а ещё в коридоре. Это может показаться странным, ведь в России принято сначала зайти в прихожую, а уже там снять обувь. Но для турков это привычная традиция, связанная с чистотой и уважением к дому.

В многоквартирных домах, конечно, никто не оставляет ботинки прямо на лестничной клетке, но, едва переступив порог, хозяева и гости разуваются. Это роднит Турцию с Россией: у нас тоже не принято ходить по дому в уличной обуви. В отличие от американцев, которые в своих фильмах и сериалах запросто могут закинуть ноги в ботинках на диван или даже прыгать в кроссовках на кровати.

Почему женщины постоянно убираются дома

В Турции женщина даже в наши дни прежде всего хозяйка в доме. Фото © Кадр из фильма «Ветреный», режиссёры Барыш Йош, Джем Карджи, Бенал Таири, сценаристы Сюмейе Эзель, Пелин Гюльджан, Берсан Тан и др. / Kinopoisk

Если в турецком сериале женщина остаётся дома одна, велика вероятность, что в следующем кадре она будет мыть полы, протирать пыль или раскладывать подушки. Уборка в кадре — это не просто случайность, а устоявшийся штамп.

Во многом это связано с традиционной ролью женщины в турецком обществе. Несмотря на современные реалии, в сериалах часто показывают, что хорошая хозяйка — это та, у кого в доме идеальный порядок. Даже если героиня — успешная бизнес-леди, дома она, скорее всего, будет ходить с тряпкой в руках. Особенно это заметно в сериалах, где показывают бедные семьи или классический восточный быт.

Но уборка в турецких сериалах — это ещё и способ показать эмоции героини. Если женщина злится, она будет яростно тереть стол. Если грустит — медленно перекладывать вещи на полке. Если переживает — будет мыть посуду, задумчиво глядя в окно. В «Постучись в мою дверь» Эда после ссоры с Серканом отмывала всю квартиру, а в «Чёрной любви» Нихан не раз пыталась убраться, чтобы отвлечься от мыслей о Кемале.

Почему члены семьи лезут в судьбу влюблённых

В турецких сериалах влюблённым часто приходится преодолевать семейные противоречия. Фото © Кадр из фильма «Чёрная любовь», режиссёры Хилал Сарал, Экин Пандир, сценаристы Аныл Эке, Бурджу Гёргюн Топташ, Озлем Йылмаз / Kinopoisk

Любовь в турецких сериалах — это не просто отношения двух людей. Это семейное дело, в котором участвуют все: родители, братья, сёстры, тётушки, дядюшки и бабушки, в том числе и из других городов и стран. Если герой хочет жениться, это не значит, что всё пройдёт гладко: сначала нужно заручиться благословением всей семьи (а иногда и преодолеть их сопротивление).

Это отражает реальные традиции Турции, где семья играет важнейшую роль в жизни каждого человека. Решения редко принимаются в одиночку, особенно если речь идёт о браке. Родители считают своим долгом защитить от ошибок, даже если детям уже далеко за 30. Именно поэтому в сериалах так часто можно увидеть сцены, где мать устраивает допрос будущему зятю, отец запрещает свадьбу, а братья следят за каждым шагом сестры, чтобы случайно не позволить ей влюбиться в «неподходящего» мужчину. К тому же в Турции процветают кастовость и разделение по доходам, поэтому бедняку стать членом обеспеченной семьи очень трудно, даже если он получил хорошее образование. Знать устраивает настоящую травлю, если их дети выбрали вторую половину из простолюдинов. На этом построен сюжет многих сериалов.

Вспомните «Постучись в мою дверь»: мама Серкана сделала всё, чтобы избавиться от Эды. В «Ветреном» семьи героев вообще превратили их любовь в войну поколений. А в «Чёрной любви» противостояние семей стало основой всего сюжета.

Почему мама главного героя такая авторитарная

В Турции мама нередко самый главный человек в жизни взрослого сына. Фото © Кадр из фильма «Любовь не понимает слов», режиссёры Бесте Султан Касапогулары, Мюге Угурлар, Бахадыр Индже, Фулия Курченли, сценарист Нурай Услу / kino-teatr

Если в турецком сериале появляется мать главного героя, можете быть уверены: она будет строгой, властной и уверенной, что только она знает, как должно быть. Её слово — закон, её взгляд — угроза, а её одобрение — редкая награда. Если по какой-то причине матери нет, а это в турецких сериалах тоже обычная история, то эту роль на себя возьмёт бабушка или тётя.

Такие персонажи неслучайны. В турецкой культуре мать занимает особое место в семье. Считается, что она отвечает не только за воспитание детей, но и за их будущее, включая выбор партнёра для брака. Особенно это касается сыновей: турецкие матери обожают контролировать их личную жизнь.

В сериалах образ авторитарной мамы часто становится источником конфликтов. Вспомните «Постучись в мою дверь» — мама Серкана всеми силами пыталась разлучить его с Эдой. Или «Чёрную любовь», где мать Эмира буквально управляла сыном и устраняла всех, кто, по её мнению, мешал его жизни. А в сериале «Сказка на острове» бабушка главного героя Пойраза не давала ему построить отношения с его возлюбленной Хазиран.

Чаще всего такие мамы и бабушки против невест «не того уровня», могут вмешиваться в работу детей и даже решать, с кем им дружить. В итоге герои вынуждены либо подчиниться, либо бороться за свою независимость.

Почему в турецких сериалах девушки одеты слишком откровенно

Героини турецких сериалов могут выглядеть даже более ярко, чем европейки. Фото © Кадр из фильма «Любовь не понимает слов», режиссёры Бесте Султан Касапогулары, Мюге Угурлар, Бахадыр Индже, Фулия Курченли, сценарист Нурай Услу / kino-teatr

Если вы смотрите турецкие сериалы, то, возможно, замечали, что главные героини часто носят короткие юбки, облегающие платья и наряды с глубоким декольте. Это может показаться неожиданным, ведь Турция — страна с традиционными ценностями, где во многих регионах женщины предпочитают более закрытую одежду. К тому же большинство сериалов показывает сугубо пуританские отношения — только к 50-й серии возлюбленные могут коснуться друг друга носами, не говоря уже о поцелуях.

Такой контраст объясняется тем, что турецкие сериалы ориентируются не только на местного зрителя, но и на международный рынок. Внутри страны сериалы могут подвергаться цензуре — например, по национальному телевидению сцены с откровенными нарядами или поцелуями могут быть вырезаны. Но, поскольку турецкие сериалы экспортируются в десятки стран, в том числе в Европу и Латинскую Америку, их стараются сделать более универсальными и визуально эффектными.

Кроме того, мода в турецких сериалах отражает жизнь мегаполисов. В Стамбуле, Анкаре и Измире молодёжь действительно одевается более смело, чем в небольших городах или провинции. Сценаристы любят подчёркивать независимость и силу характера героинь именно через одежду: если девушка успешна и уверена в себе, то в кадре она появится в стильном, иногда провокационном наряде.

Но не стоит думать, что вся Турция так ходит по улицам. Если посмотреть на второстепенных персонажей, особенно семейных женщин, то их гардероб намного скромнее. Так что откровенные образы героинь — это скорее художественный приём, чем реальное отражение турецкой повседневности.

Почему герои такие эмоциональные

Эмоциональность — важная составляющая турецких сериалов. Фото © Кадр из фильма «Ветреный», режиссёры Барыш Йош, Джем Карджи, Бенал Таири, сценаристы Сюмейе Эзель, Пелин Гюльджан, Берсан Тан и др. / Kinopoisk

В турецких сериалах никто просто не разговаривает — герои кричат, плачут, падают на колени, страстно хватают друг друга за руки и могут драматично убежать в слезах даже из самой обычной сцены.

Это не случайность. Турецкие сериалы строятся на чувствах: чем больше эмоций, тем больше зритель вовлекается. Поэтому, если невеста потерялась, её обязательно найдёт жених, даже если полиция и родственники прочесали весь Стамбул. Если случилась авария — ждите амнезию: героиня забудет всё и, конечно же, влюбится в главного героя заново. Если кто-то уходит из семьи, то это не просто ссора, а целая трагедия с битьём посуды и прощальными письмами.

Эмоциональность — важная часть турецкой культуры. В реальной жизни турки тоже очень экспрессивны: говорят громко, жестикулируют, легко переходят от смеха к слезам. Но в сериалах это гиперболизируют в сотни раз. Потому что чем больше драмы, тем сильнее зритель будет ждать следующую серию.

Почему в турецких сериалах такие долгие паузы

Смотрели турецкий сериал и ловили себя на мысли: «Ну когда они уже скажут хоть слово?» Длинные паузы — это не просто эффект драматургии, а почти отдельное искусство. Герои могут молчать, напряжённо смотреть друг на друга и просто дышать в кадре, создавая эффект, будто вот-вот произойдёт что-то важное.

Всё дело в том, что турецкие сериалы строятся на эмоциях. Если в западных шоу важен экшен, а в корейских — динамика, то здесь ставка делается на взгляды, недосказанность и напряжённую тишину. Это позволяет зрителю прочувствовать каждую сцену: когда главная героиня узнаёт страшную правду или герой вот-вот признается в любви, пауза делает момент ещё более драматичным.

Есть и другая причина — хронометраж. Турецкие сериалы идут по два часа за серию, а паузы помогают растянуть сцену, придав ей больший вес. Вспомните «Великолепный век»: там один взгляд султана Сулеймана на Хюррем мог длиться минуту, а зрители замирали, пытаясь угадать его мысли.

Авторы Анна Розанова