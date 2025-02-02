Перешли на тёмную сторону: 9 звёзд-блондинок, рискнувших кардинально сменить имидж

В мире шоу-бизнеса смена причёски — это почти как религия. Одинаково выглядеть два сезона подряд? Нет, спасибо. Но когда натуральные (или искусственные) блондинки внезапно уходят на тёмную сторону, Интернет кипит. Кому-то это прибавляет загадочности, кого-то делает роковой женщиной, а кто-то ошибается и срочно бежит за осветляющей пудрой. Давайте разберёмся, кто из звёзд рискнул и только выиграл от этого смелого решения.

Настя Ивлеева — экстренная смена имиджа

Блогер Настя Ивлеева отказалась от блонда после скандала. Фото © VK / Настя Ивлеева, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _agentgirl_

От платиновой блондинки с айфоном в руке до жгучей брюнетки, напоминающей героиню нуарного кино, — Настя Ивлеева умеет удивлять. Она решилась на этот шаг после скандала в конце 2023 года. Попытки превратиться в скромную Настеньку в чёрной водолазке особых успехов не принесли, а с больших экранов она постепенно исчезла. Однако её превращение из девчонки с блондинистой харизмой в загадочную темноволосую женщину стало, возможно, самым обсуждаемым бьюти-экспериментом прошлого года. Казалось, что чёрный цвет волос сделал её острее, строже, собраннее. А как вам такие перемены?

Екатерина Варнава — брюнетка с характером

Комедиантка Екатерина Варнава вернулась к тёмным волосам. Фото © VK / Екатерина Варнава, Екатерина Варнава

Екатерина Варнава всегда была тёмненькой, но на пике телевизионной карьеры решила поэкспериментировать с блондом. Казалось бы, смелый шаг, но многие фанаты скучали по её привычному тёмному образу. Благо, в последние годы Варнава вернулась к своим естественным оттенкам, и это было попадание в десятку. Тёмные волосы подчеркнули её выразительные черты лица, сделали образ Екатерины более глубоким и придали взгляду загадочности. А фирменный сарказм теперь звучит ещё острее, как будто чёрный цвет усилил его многократно.

Кристина Асмус — из милой девочки в роковую леди

Актриса Кристина Асмус сменила имидж и стала роковой женщиной. Фото © VK / Кристина Асмус, © ТАСС / Сергей Виноградов

Все привыкли видеть Асмус в образе нежной светловолосой девушки, но стоило ей перекраситься в брюнетку, как вдруг стало ясно: перед нами не просто актриса милых амплуа, а настоящая роковая дама. Этот эксперимент не просто сменил цвет волос, а полностью перекроил экранный имидж Асмус. Теперь мы ждём от неё ролей шпионок, роковых соблазнительниц и женщин, которые знают все тёмные тайны мира. Ну или хотя бы главных героинь в стильных триллерах.

Натали Портман — классика перевоплощений

Голливудская звезда Натали Портман впечатлила новым оттенком. Фото © ТАСС / Domine Jerome / ABACA, ZUMA / Lev Radin

Портман — та, кто меняет цвет волос не ради экспериментов, а потому что так сказал режиссёр. Если завтра её попросят стать зеленоволосой ради «Оскара», не сомневаемся, Натали сделает это с той же грацией. Но её переход в брюнетку был знаковым. После «Леона» и «Звёздных войн» многие ассоциировали Портман с нежностью и интеллигентностью, но тёмные волосы превратили её в зрелую, уверенную женщину, которой под силу любые роли — от революционерки до безжалостной разведчицы.

Ольга Бузова — больше не «тупая блондинка»

Певица Ольга Бузова решила расстаться со светлым цветом. Фото © VK / Ольга Бузова, ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Кто, если не Бузова, будет каждый год пробовать новый цвет волос? Когда Ольга решила попробовать тёмный оттенок, реакция фанатов была бурной. Кто-то кричал: «Верните блондинку!» — а кто-то наконец вздохнул с облегчением — мол, теперь образ стал серьёзнее. Тёмный цвет добавил Ольге драматичности и статусности. И давайте честно: она даже с синими волосами продолжала бы уверенно править отечественным шоубизом.

Юлия Снигирь — ещё больше мистики

Актриса Юлия Снигирь стала ещё более загадочной брюнеткой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yuliasnigir, © VK / Юлия Снигирь | Julia Snigir

Юлия Снигирь с тёмными волосами — это как фильм в тёмных тонах, где за каждой сценой кроется загадка. Блондинка она была изящная и нежная, но брюнетка — это новый уровень. Это взгляд, в котором читается столько истории, что можно снимать несколько сезонов сериала.

Агата Муцениеце — новый уровень элегантности

Агата Муцениеце нашла элегантность в тёмных оттенках. Фото © VK / Агата Муцениеце / Agata Muceniece, © ТАСС / Сергей Виноградов

Для Агаты переход в брюнетку был чем-то большим, чем просто смена оттенка. Это ощущалось как личное заявление: «Я теперь другая». Тёмные волосы подчеркнули утончённость актрисы, сделали образ глубже, а взгляд — выразительнее. Её стиль стал более взрослым, более женственным, и, кажется, эта перемена только пошла Муцениеце на пользу.

Ксения Бородина — новая эра телеведущей

Телеведущая Ксения Бородина освежила образ с тёмными волосами. Фото © ТАСС / Михаил Почуев, Роман Наумов / URA.RU

Бородина-блондинка — это одно, но брюнетка — уже совсем другое. Этот оттенок добавил образу элегантности и роскоши, сделал её взгляд более загадочным. Телеведущая, которая за годы работы на ТВ успела пройти через десятки изменений, снова доказала: смена имиджа способна освежить не только внешность, но и восприятие публики.

Ким Кардашьян — королева метаморфоз

Звезда реалити Ким Кардашьян снова вернулась к брюнеткам. Фото © ТАСС / AP/ Richard Shotwell, AP / Evan Agostini

Если кто-то и может превращаться из блондинки в брюнетку (и обратно) в каждом модном сезоне, то это Ким. Её внешность уже давно перестала быть чем-то постоянным, и этот экспериментальный дух делает её иконой модных перевоплощений. Но давайте будем честны: с тёмными волосами Ким Кардашьян выглядит максимально эффектно. Этот цвет делает её лицо более выразительным, а образ — более драматичным.