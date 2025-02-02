Жена Ливанова опровергла информацию об экстренном переводе артиста в реанимацию

Жена 89-летнего народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена опровергла слухи о срочном переводе артиста в реанимацию. Она отметила, что с супругом всё в порядке.

«Василий Борисович чувствует себя хорошо, в соответствии со своим возрастом», — сказала супруга Ливанова в беседе с ТАСС.