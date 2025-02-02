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2 февраля, 11:13

Жена Ливанова опровергла информацию об экстренном переводе артиста в реанимацию

Жена 89-летнего народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена опровергла слухи о срочном переводе артиста в реанимацию. Она отметила, что с супругом всё в порядке.

«Василий Борисович чувствует себя хорошо, в соответствии со своим возрастом», — сказала супруга Ливанова в беседе с ТАСС.

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Ранее появилась информация, что 89-летнего актёра экстренно перевели в реанимацию. Напомним, что в ноябре прошлого года Василий Ливанов был срочно госпитализирован в московскую больницу, где ему поставили диагноз анемия. Врачи оценили его состояние как умеренно тяжёлое. Сообщалось, что артист не в состоянии передвигаться самостоятельно.

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Александра Мышляева
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