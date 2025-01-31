У русского Шерлока Холмса Ливанова выявили новый опасный недуг

У Василия Ливанова, талантливого народного артиста и любимого многими «советского Шерлока», обнаружили новую серьезную болезнь. Как сообщает SHOT, 89-летний актёр столкнулся с проблемами, связанными с поражением тканей межпозвоночных дисков. Это заболевание сопровождается не только болезненными ощущениями, но и общей слабостью, а также мышечной атрофией, что, безусловно, вызывает беспокойство у поклонников и близких.

Кроме того, медицинские анализы Василия Борисовича также оставляют желать лучшего. Врачи прилагают все усилия для стабилизации его состояния, стараясь вернуть его к привычной жизни.