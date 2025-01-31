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31 января, 07:41

У русского Шерлока Холмса Ливанова выявили новый опасный недуг

SHOT: У Василия Ливанова выявили поражение тканей межпозвоночных дисков.

Василий Ливанов в 2017 году. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Василий Ливанов в 2017 году. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

У Василия Ливанова, талантливого народного артиста и любимого многими «советского Шерлока», обнаружили новую серьезную болезнь. Как сообщает SHOT, 89-летний актёр столкнулся с проблемами, связанными с поражением тканей межпозвоночных дисков. Это заболевание сопровождается не только болезненными ощущениями, но и общей слабостью, а также мышечной атрофией, что, безусловно, вызывает беспокойство у поклонников и близких.

Кроме того, медицинские анализы Василия Борисовича также оставляют желать лучшего. Врачи прилагают все усилия для стабилизации его состояния, стараясь вернуть его к привычной жизни.

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Напомним, в ноябре прошлого года Василия Ливанова экстренно госпитализировали в больницу в Москве. Ему диагностировали анемию. Врачи оценили его состояние как средней тяжести. 89-летний «Шерлок Холмс» не может самостоятельно передвигаться, у него парализована правая сторона лица. В январе у актёра выявили поражение мозга.

Оксана Попова
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