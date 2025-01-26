Несколько суток в реанимации: У русского Шерлока Холмса Ливанова выявили поражение мозга
Mash: У актёра Василия Ливанова выявили расстройство кровообращения мозга
Василий Ливанов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
У народного артиста РСФСР Василия Ливанова диагностировали расстройство кровообращения головного мозга, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, легендарный исполнитель роли Шерлока Холмса несколько суток пробыл в реанимации.
На днях 89-летний артист был доставлен в больницу на скорой помощи. Врачи поместили его в реанимационное отделение. Ливанов испытывал недомогание, жаловался на слабость, головокружение и учащённое сердцебиение. Вскоре его состояние улучшилось, и его перевели в обычное отделение.
А ранее жена Ливанова заявила, что актёр успешно перенёс операцию на руке. По словам супруги, процедура была несложной и прошла под местным наркозом. В середине декабря актёр был выписан из больницы. До этого, в октябре, Василий Борисович был введён медикаментозную кому из-за ухудшения состояния. Тогда исследования показали, что у него может быть онкология.