89-летний актёр Василий Ливанов экстренно переведён в реанимацию. Врачи прилагают все усилия, чтобы стабилизировать его состояние, узнал SHOT.

Артист был госпитализирован с анемией, но вскоре его состояние ухудшилось, и обнаружились серьёзные сердечные проблемы на фоне поражения межпозвоночных дисков. Ливанов получает необходимое лечение и находится под вниманием медиков, которые продолжают бороться за его жизнь.