Актёр Василий Ливанов экстренно переведён в реанимацию
Василий Ливанов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
89-летний актёр Василий Ливанов экстренно переведён в реанимацию. Врачи прилагают все усилия, чтобы стабилизировать его состояние, узнал SHOT.
Артист был госпитализирован с анемией, но вскоре его состояние ухудшилось, и обнаружились серьёзные сердечные проблемы на фоне поражения межпозвоночных дисков. Ливанов получает необходимое лечение и находится под вниманием медиков, которые продолжают бороться за его жизнь.
Напомним, в ноябре прошлого года Василия Ливанова экстренно госпитализировали в больницу в Москве. Ему диагностировали анемию. Врачи оценили его состояние как средней тяжести. 89-летний «Шерлок Холмс» не может самостоятельно передвигаться, у него парализована правая сторона лица. В январе у актёра выявили поражение мозга.