Буйнов рассказал о «грязном враге» после слухов о предсмертном состоянии из-за рецидива рака
Буйнов опроверг слухи об ухудшении самочувствия на фоне онкологической болезни
Александр Буйнов. Обложка © ТАСС / Мария Семёнова
Народный артист России Александр Буйнов назвал ложью информацию о том, что находится чуть ли не при смерти из-за тяжёлого течения онкологического заболевания. Певец признался в беседе с ТАСС, что не знает, «кто замутил эту воду» с фейками о его здоровье.
«Я не знаю, кто замутил эту воду. Такое впечатление, что появился у меня какой-то грязный враг <…> пишут какие-то диагнозы. Это <…> непроверенная информация. Я потом, когда сам прочитал, искал слова, которые были написаны обо мне. Я этих слов в жизни не знал. Оказывается, я неделю назад должен был умереть», — сказал Буйнов.
По словам певца, у него хорошее весёлое настроение и прекрасное самочувствие. Он добавил, что старается всегда оставаться на позитиве и не держит зла на своих недоброжелателей, которые пытаются его «похоронить».
Ранее Life.ru рассказывал, что народного артиста России Александра Буйнова срочно прооперировали в Москве. Врачи обнаружили повреждение в поясничной области, которое могло возникнуть из-за чрезмерных нагрузок на спину. Позже певица Лариса Долина показала в своём телеграм-канале бодрого и жизнерадостного Буйнова, заметив, что слухи о его проблемах со здоровьем сильно преувеличены.