Буйнов рассказал о «грязном враге» после слухов о предсмертном состоянии из-за рецидива рака

Народный артист России Александр Буйнов назвал ложью информацию о том, что находится чуть ли не при смерти из-за тяжёлого течения онкологического заболевания. Певец признался в беседе с ТАСС, что не знает, «кто замутил эту воду» с фейками о его здоровье.

«Я не знаю, кто замутил эту воду. Такое впечатление, что появился у меня какой-то грязный враг <…> пишут какие-то диагнозы. Это <…> непроверенная информация. Я потом, когда сам прочитал, искал слова, которые были написаны обо мне. Я этих слов в жизни не знал. Оказывается, я неделю назад должен был умереть», — сказал Буйнов.