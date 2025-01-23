Лариса Долина показала бодрого и здорового Александра Буйнова

Певица Лариса Долина развеяла слухи о госпитализации Александра Буйнова, опубликовав видео с артистом в своём телеграм-канале. На записи обе звезды выглядят бодрыми и улыбаются, что явно опровергает сообщения о проблемах Буйнова со здоровьем.

Александр Буйнов и Лариса Долина. Видео © Telegram / Лариса Долина

В видео Долина анонсировала их с Буйновым юбилейные концерты, которые состоятся в апреле. Артисты пошутили, что, несмотря на возраст, они чувствуют себя молодыми, особенно если сравнивать с их коллегами.

«Юбилейный год! 6 апреля — Александр Буйнов, 10 апреля — Лариса Долина. Много у кого в этом году юбилеи. А мы молоденькие ещё», — заявила Долина.