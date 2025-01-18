«Я свеж и спел»: Буйнов отреагировал на новости о госпитализации

Народный артист России Александр Буйнов вышел на связь после новостей о его госпитализации с травмой позвоночника. Об этом сообщает ТАСС.

«Эти «журналисты» упорно пытаются навязать народу свое «жёлтое», бездоказательное мнение. Я «свеж и спел», как поется в моей песне», — прокомментировал артист.