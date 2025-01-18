«Я свеж и спел»: Буйнов отреагировал на новости о госпитализации
ТАСС: Буйнов опроверг данные о его госпитализации с травмой позвоночника
Александр Буйнов. Обложка © ТАСС / Белкин Алексей
Народный артист России Александр Буйнов вышел на связь после новостей о его госпитализации с травмой позвоночника. Об этом сообщает ТАСС.
«Эти «журналисты» упорно пытаются навязать народу свое «жёлтое», бездоказательное мнение. Я «свеж и спел», как поется в моей песне», — прокомментировал артист.
Ранее сообщалось, что Александра Буйнова экстренно прооперировали в Москве из-за травмы позвоночника. По данным канала, певец обратился за медицинской помощью в конце декабря, испытывая сильные боли в спине и ногах при ходьбе.