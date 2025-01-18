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18 января, 10:24

«Я свеж и спел»: Буйнов отреагировал на новости о госпитализации

ТАСС: Буйнов опроверг данные о его госпитализации с травмой позвоночника

Александр Буйнов. Обложка © ТАСС / Белкин Алексей

Александр Буйнов. Обложка © ТАСС / Белкин Алексей

Народный артист России Александр Буйнов вышел на связь после новостей о его госпитализации с травмой позвоночника. Об этом сообщает ТАСС.

«Эти «журналисты» упорно пытаются навязать народу свое «жёлтое», бездоказательное мнение. Я «свеж и спел», как поется в моей песне», — прокомментировал артист.

Ранее сообщалось, что Александра Буйнова экстренно прооперировали в Москве из-за травмы позвоночника. По данным канала, певец обратился за медицинской помощью в конце декабря, испытывая сильные боли в спине и ногах при ходьбе.

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Николай Рюмин
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