Псы – привидения и защитники от духов. Какие поверья были связаны у славян с собаками Лайф собрал удивительные обычаи, посвящённые собакам, которые жили с человеком ещё 20 тысяч лет назад. 27 января, 21:35 Древние славяне считали, что собаки стерегут ворота в ад. Обложка © «Шедеврум»

В России до сих пор много примет, связанных с собаками. Если воет — к болезни, если роет во дворе яму — к смерти, но ещё хуже, если встречная собака бежит по своим делам молча, — тогда вообще может произойти всё что угодно. Но арабский путешественник Ахмад аль-Багдади писал в X веке, что у славян с собаками были связаны только добрые приметы: они верили, что услышать перед началом дела собачий вой — к удаче.

Культу собаки двадцать две тысячи лет

С древности с собакой связывали поверья и легенды. Например, в 1946 году на берегу реки Сейм под Курском была найдена Авдеевская стоянка древнего человека. 22 тысячи лет назад здесь жили люди. Среди костей животных археологи нашли предметы, которые назвали «лопаточками с навершием». Узкий конец «лопаточек» изображал собачью морду с четырьмя глазами, а на одном из предметов было два навершия, изображавших двухголовую собаку. Предполагается, что лопаточкой охотники в древности выколачивали снег из одежды, а сакральная роль «выбивалки» заключалась в навершии: в нём обитал дух собак, охраняющий человека от зла.

А в XX веке историк Владимир Бузин записал в Архангельской области древнюю быличку. В быличке к вдове после похорон начинает приходить и домогаться её муж-покойник. Чтобы он от неё отстал, женщина жалуется на него своей собаке, и та становится на пути покойника и не пускает его на порог.

Древние стражи загробного мира

В древности собака не только служила помощником, но и благодаря способности предчувствовать смерть и предсказывать погоду стала навеки связана с миром мёртвых — она охраняла ворота на тот свет и сопровождала туда покойников.

Легендарного князя Буя сопровождали собаки Ставр и Гавр. Фото © «Шедеврум»

В «Энциклопедии белорусской мифологии» есть легенда о первом человеке — князе Буе, которого сопровождали два огромных пса Ставр и Гавр (Стаўры і Гаўры), сила которых была такова, что они могли разорвать медведя. Они спасали хозяина от врагов, а когда князь умер, ушли за ним на тот свет и там сопровождали Буя, ставшего правителем страны мёртвых. Предания говорят, что древние славяне приходили на могилы собак, якобы похороненных на берегу белорусской реки Дриссы, поминали их, устраивали тризну, жгли костры и призывали Ставра и Гавра, умоляя защищать народ.

Миф этот уходит корнями в те времена, когда от Индии до Европы царила индоиранская (арийская) культура. В Индии до сих пор почитают мифического первого человека на земле, умершего и ставшего богом смерти Ямой. Его сопровождают громадные четырёхглазые собаки — сарамеи, сторожащие врата между мирами.

В скандинавской мифологии бога висельников Одина сопровождает армия мертвецов и собаки Фреки и Гери. А в иранской мифологии мост между мирами Чинвад сторожат два пса. Двухголовый, а значит, опять четырёхглазый, пёс Орф есть в мифах древних греков: «старший брат Цербера» сопровождает бога смерти Аргуса.

Одержимые демонами и мертвецами

Древние славяне верили, что в собак могут вселяться духи. В Болгарии и России сохранились древние обычаи кручения собак или их гона по деревне. Обычай кручения собак в пёсий понедельник (первый понедельник Великого поста) сохранился под болгарским городом Странджем. Болгары считают, что в этот день мёртвые выходят из могил, а самые злые из них вселяются в собак. Поэтому каждого пса нужно прокрутить на верёвке, натянутой над рекой, после чего животное, невредимое, но освобождённое от злого духа и изрядно напуганное, падает в воду, откуда её выуживает хозяин. Этот обряд предвещает деревне спокойный, урожайный год.

А в России, под Тамбовом, в 1900 году в местных «Епархиальных ведомостях» была зафиксирована традиция гонять собак на Масленицу. Мальчики и парни с бичами и мётлами весь день гоняли собак по деревням. Особенно доставалось чёрным и лохматым. Так они изгоняли из животных злых покойников, которые, по суевериям, в эти дни выходили из могил и вселялись в домашних питомцев.

Славяне верили, что в собак могут вселяться покойники. Фото © «Шедеврум»

Этнографы думают, что в древности этот обряд был приурочен к весеннему солнцестоянию и сжиганию божества зимы и смерти Мораны (Масленицы). Ведь весеннее солнце в языческих представлениях пробуждало к жизни даже покойников. Самых злых из них следовало прогнать.

Собака — служитель бесов

В изменении восприятия собак значимую роль сыграли авраамические религии — иудаизм, ислам и христианство. Все они боролись с прежними обычаями, пытались отвадить людей от почитания тотемных животных и акцентировали внимание на их недостатках. Например, в православии собака, будучи «нечистым» животным, не может заходить в храм. В исламе пророк Мухаммед поначалу приказал перебить всех собак, называя их прислужниками дьявола, но затем позволил мусульманам содержать их для охоты и охраны. У поволжских татар до сих пор существует обычай не впускать собак в дом. Цыгане верят, что, если пёс жмётся к ногам и скулит, это к смерти.

У болгар и русских был обычай изгонять из собак злых духов. Фото © «Шедеврум»

Собака — предмет почитания

У русских и сейчас много примет, связанных с собаками. Суеверные люди считают, что если собака лает без причины, значит, где-то рядом находится ведьма. Есть примета, что встретить на улице чёрно-белую собаку — к удаче. Приютить бездомного щенка или впустить в дом пса — к благополучию. А если убить или задавить собаку, утопить щенков, то семь лет будут преследовать несчастья.

Некоторые народы России до сих пор по-своему почитают собак. Тюркские девушки зимой слушают землю — и если услышат лай, то верят, что скоро выйдут замуж. На Алтае, если в семье то и дело помирают дети, новорождённых кладут на собачью подстилку — верят, что это защитит младенцев от злых духов. А чуваши до сих пор стараются накормить голодную собаку, чтобы не случилось беды. Они верят: если собака начала выть, глядя в небо, значит, жалуется Богу на плохую жизнь и у человека может случиться несчастье.

Авторы Майя Новик