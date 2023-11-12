Построенные славянами: Известные европейские города, из которых изгнали древних русов Какие города на Западе на самом деле принадлежали славянам или их предкам и почему Европа скрывает этот факт. 11 ноября, 22:42 Известные европейские города, из которых изгнали древних русов. Обложка © VK / Живописец Всеволод Иванов

Европейские историки стараются обходить стороной тот факт, что почти вся земля Европы ещё тысячу лет назад принадлежала славянским племенам, среди которых были и русы.

Гравлин — Франция

Этот неприметный городок, расположенный на берегу Северного моря, возник на месте древних славянских поселений. Здесь, по свидетельству автора-энциклопедиста Байдранда, находилось древнее царство славян-рутенов Rutenorum со столицей Рутенией.

На юге Рутения граничила с Аквитанией. Здесь жили не только рутены запада, но и рутены с востока, которые, как писал Байдранд в своей "Географии", исповедовали греческую веру и звались русами — russi. Байдранд был не одинок в своих свидетельствах. Там же — между Кале и Дюнкерком — располагал славянскую Рутению и германский картограф Варин Петрус.

Вид с моря на Гравлин. Фото © Shutterstock

Кстати, о том, что на побережье Западной Европы жили славяне, прекрасно была осведомлена императрица Екатерина — в письме одному из европейских монархов самодержица российская однажды написала, что прекрасно знает, кто на самом деле жил в древности на землях Испании и Франции.

Современные французы считают, что город был основан только в XII веке и долгое время переходил от французов к испанцам и наоборот. Сейчас в нём живёт чуть больше 11 000 человек.

Утрехт и Влардинген — Голландия

Вид Утрехта с высоты птичьего полета. Фото © Shutterstock

В голландском городе Утрехте живут 300 000 человек. Это крупнейший железнодорожный узел страны. 13 веков назад город был столицей славян-вилтов и назывался Вильтенбор. Об этом в VIII веке упоминал летописец Беда Достопочтенный. Он описывал славян как свирепых воинов, которые жили в мире с фризами и саксами.

В VII веке Вильтенбор был завоёван франками во главе с королём Дагобертом. Он разрушил город до основания, а новому поселению дал новое название — Утрехт.

Ещё один славянский город — Славебор — был уничтожен в VII веке майордом Пипином Геристальским — полководцем франков. Ныне это город Влардинген. В нём живёт около трёх тысяч жителей, которые ведут счёт возрасту города от заложения городского храма. Его на рубеже VII и VIII веков освятил епископ фризов Виллиброрд.

Осло — Норвегия

Вид на Осло с воды. Фото © Freepik / wirestock

Представьте себе, но от четырёх тысяч до двух тысяч лет тому назад берега Осло-фьорда заселяли совсем не викинги, а представители культуры боевых топоров, которые, по свидетельству шведских генетиков из Университета Уппсалы, пришли с территории современной России, то есть, скорее всего, были нашими далёкими предками. И это действительно так! Ведь потомками этих людей до сих пор остаётся до трети мужского населения России — они, так же как и древнее население Скандинавии, имеют гаплогруппу R1a с субкладом Z283.

Это были воины-кочевники, с которыми связывают появление большей части петроглифов, найденных на скалах коммуны Танум в Швеции. На сегодня в Скандинавии найдено не менее 3000 могильников этой культуры.

И нет, мы ни в коем случае не утверждаем, что в Скандинавии жили одни только русы. Там жили и представители ямной культуры, пришедшие на полуостров с Урала, и автохтонное население Европы, от которого сейчас остались только баски и андалузцы. Об этом пишут шведские генетики Якобссон и Торсен. На раскопках в городе Рёссберге они нашли останки мужчины с гаплогруппой IJ-M429, которая говорит о том, что здесь жило догерманское население континента. Более того, здесь же, в Швеции, жили предки саамов, угров и пакистанцев. "А где же викинги?" — спросите вы. А викинги здесь появились только в I тысячелетии нашей эры. Поздновато для того, чтобы считать себя владыками мира и сверху вниз поглядывать на других.

Шверин и Дрезден — Германия

Шверин. Вид на озеро. Фото © Wikipedia / Ralf Roletschek

Город Шверин остаётся одним из немногих немецких городов, которые помнят свою славянскую историю: здесь возле дворца герцогов мекленбургских стоит памятник последнему князю славян-ободритов Никлоту, который погиб в бою. Он изображён на коне и в боевом облачении.

Вплоть до XII века город назывался Зверин, его население чтило славянских богов и отказывалось переходить в католическую веру. Но в XII веке земли ободритов были мечом и огнём завоёваны герцогом Саксонии Львом Генрихом. Князь Никлот был убит во время осады укрепления Верль, а население Зверина было вырезано, так как отказалось креститься.

Генрих сровнял город с землёй и построил новый. Какое-то время сыновья Никлота пытались оказать сопротивление саксонцам, но один из них был убит, а второй был вынужден стать вассалом Генриха. Потомки Никлота правили в городе Мекленбурге вплоть до конца Первой мировой войны. Сейчас в Шверине живёт 98 000 человек.

Население германского города Дрездена давно перевалило за 550 тысяч человек. Это крупный промышленный центр Германии. Его название Дарждяны произошло от названия славянского племени дрездян — Drežďany. Город был основан в VI веке славянами, после того как вторгшиеся на территорию славянской державы Само тюринги были разбиты при Вогастисбурге и отброшены назад. Ну разумеется, германцы взяли реванш хотя бы на бумаге — теперь они ведут историю города с XII века, делая вид, что раньше тут ничего не было.

Бела-Резиута, Липовец, Равенце — Италия

Коммуна Резия. Фото © Wikipedia / Žiga

Русских называет своими предками славянский народ рзьяне, который до сих пор живёт в Италии. Правда, в XXI веке его осталось всего ничего — около трёх тысяч человек. Этот народ живёт в долине реки Резьи (Resia) и на её притоках: реке Белой и реке Волчьей (Ućja) в провинции Удине. Названия их городков до сих пор ласкают слух русского человека: Бела-Резиута (Белая Ризута), Липовец, Равенце. Здесь всегда поймут русскую речь и будут рады гостям из далёкой России. Рзьяне до сих пор празднуют Юрьев день (день святого Георгия), прыгают через костры на Ивана Купалу, а зимой чествуют Сварога, который дал им календарь — "коляду".

Гера — Германия

Вид с воздуха на город Гера. Фото © ТАСС / dpa / Bodo Schackow

Города Гера и Грейц были столицами двух княжеств Ройсс, основателем которых в Тюрингии стал правитель Генрих со странным прозвищем Русский (Русин). Вплоть до XX века эти земли обозначались на германских картах как Ruth, Reuß, Ruzze или даже Reusse, что подразумевало одно — русов. Даже Екатерина Великая в посланиях к монархам Европы подписывалась как Kaiser und Selbstherrscher aller Reußen (Ройссен), что можно было перевести как "императрица и самодержец всех русов" (всея Руси). В XVIII веке немцы называли Россию Ройсен — Reußen.

Германский историк Бертольд Шмидт в своих работах прямо указывал, что основание княжеств связано с русами. Возможно, они были основаны славянами, которые находились на службе у Карла Великого и получили от него земли как плату или подарок за верную службу.

Ещё одна гипотеза появления славян в Германии говорит о том, что это были племена русин, которые под натиском гуннов были вынуждены отступить из Закарпатской Руси на запад.

После Первой мировой войны немцы решили навсегда стереть на своей территории воспоминания о русских. Они соединили большое и малое княжества в единое целое и включили в Тюрингию. Так в Европе не стало ещё одного упоминания руси. Если город Грейц не сохранился, то город Гера есть в Тюрингии до сих пор. В нём долгое время находилась резиденция герцогов Ройссов (Россов?). Сейчас это третий по величине город в землях Тюрингии, в нём живёт 93 тысячи человек.

Авторы Александр Лаврентьев