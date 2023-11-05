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6 крупных городов мира, которые могли принадлежать древним русам

Почему российские учёные уверены в славянских корнях городов, какую правду скрывают от россиян в Европе и США и какие доказательства исчезают?

4 ноября, 22:41
<p>А вот в XIX веке точно знали, что настоящая родина славян — это Европа от побережья Балтийского моря до берегов Средиземного. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/albums-66356054?z=photo-66356054_353618918/photos-66356054" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Живописец Всеволод Иванов</a></p>

А вот в XIX веке точно знали, что настоящая родина славян — это Европа от побережья Балтийского моря до берегов Средиземного. Обложка © VK / Живописец Всеволод Иванов

Учёные XX века копья сломали в спорах о том, откуда пришли славяне в Восточную Европу. А вот в XIX веке точно знали, что настоящая родина славян — это Европа от побережья Балтийского моря до берегов Средиземного.

Стокгольм — Швеция

Несколько лет назад на сайте шведского университета города Упсала появилась информация о том, что под Стокгольмом на археологической стоянке Вергсгрейвен было найдено тело мужчины. Это был древний скотовод, который жил в окрестностях Стокгольма примерно в 2620 году до нашей эры, то есть больше четырёх с половиной тысяч лет тому назад. Генетические исследования показали, что у мужчины была славянская гаплогруппа R1a с субкладом Z283. Больше половины русских мужчин имеют такую гаплогруппу, а субклад, который и сейчас имеют около трети русских мужчин, указывает на то, что он принадлежал к восточным славянам, то есть был одним из предков русского народа.

Стокгольм. Фото © Shutterstock

Стокгольм. Фото © Shutterstock

Находка была не единичной. Генетики Упсальского университета Торсен Гюнтер и Матиас Якобссон исследовали одиннадцать останков древних людей. Все они принадлежали представителям Культуры боевых топоров и жили на территории Швеции начиная с 3330 года до нашей эры и заканчивая 1665 годом до нашей эры. И все они оказались выходцами с русских равнин и степей.

Выводы генетиков были таковы: 4–5 тысяч лет назад южный берег Скандинавии был заселён славянами. Это были темноволосые люди со светлыми глазами. Цвет глаз был серым, уже одно это — явный признак принадлежности к славянским народам. Шведы и норвежцы имеют голубой цвет глаз.

Но скандинавы об этом говорить не любят. Вот и результаты генетических исследований с началом СВО просто убрали с сайта университета от греха подальше. А то ещё обвинят в лояльности к России.

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Берлин — Германия

Европейским учёным не впервой закапывать археологические открытия. Даже в советское время в Германской Демократической Республике этим занимались довольно активно. Знаменитый художник Илья Глазунов стал свидетелем такого варварства на острове Рюген: на его глазах студенты-практиканты на раскопках нашли погребальную славянскую ладью и тут же её закопали. Потому что немцам была неинтересна наша история, их интересовала своя.

Берлин. Фото © Shutterstock

Берлин. Фото © Shutterstock

Тем не менее в столице Германии Берлине было найдено столько славянских древностей, что отмахнуться от них не удалось. Первые раскопки были проведены ещё до войны, но их быстренько прикрыли: результаты не вписывались в историю, которую старался создать Третий рейх. Ведь вместо великих германцев немцы нашли каких-то непонятных и неудобных шпреван — славянское племя, которое жило здесь задолго до немцев.

Обширные раскопки начались в 1960 году. Они показали, что славяне поселились на месте немецкой столицы задолго до германцев и жили здесь вплоть до XII века. Прямо в самом Берлине было найдено два славянских деревянных кремля. Спутать было невозможно: только славяне носили височные кольца, и кольца эти были найдены во множестве.

А в 75 километрах на северо-восток от столицы было найдено восемь княжеских захоронений с богатыми ювелирными украшениями. Славянские князья жили здесь в XII веке. "Мы не удивились, — прокомментировали находку археологи Вильгельм Ларс и Ринг Хендрике, — ведь через дорогу целое поле таких захоронений".

Находок оказалось так много, что немцы были вынуждены открыть в Берлине музей древностей славян Дюппель. Всего же на территории страны обнаружили 705 городов, принадлежавших древним славянам.

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Гамбург — Германия

Это ещё один немецкий крупный город, построенный на месте древнего славянского поселения. Славяне здесь жили ещё в VIII веке. Их город носил название Богборг, что означало "Город Бога". Германские учёные считают, что самое раннее название поселения было "Храм Бога". Город пришёл в упадок в начале IX века в результате многочисленных нашествий датчан и норманн. И вскоре Богборг стал Гамбургом.

Гамбург. Фото © Shutterstock

Гамбург. Фото © Shutterstock

В XI веке приходы храмов Гамбурга составляли славяне, всё ещё жившие в его окрестностях. Это были ободриты, ваигры, трансальбиане, полабы, хижане и чрезпяне, варнабы. Поселение древян и их кладбище было обнаружено в Гамбурге на левом берегу Эльбы. А в восемнадцати километрах на юго-запад от города в Кетцендорфе были найдены многочисленные славянские захоронения. В 145 километрах севернее Гамбурга на острове Лангеланн, который ныне принадлежит датчанам, была найдена могила славянки-воительницы X века. В её захоронении лежал боевой топор и арабские монеты.

Бранденбург — Германия

Многочисленные славянские поселения и захоронения были найдены в окрестностях крупного немецкого города Бранденбурга. Ныне в нём проживает больше двух миллионов человек. Лингвисты считают, что исконное название города было славянским — Бранибор. Оно означает "Бранный бор", или пограничный бор, лес. В древние времена этот город был столицей славянского племени стодорян, которые входили в союз племён, возглавляемых лютичами.

Славяне Бранибора противостояли германским племенам несколько веков, прежде чем город пал в XII веке, а на его месте появился германский город Бранденбург. Это название, кстати, появилось далеко не сразу, а спустя много лет. На территории Бранденбурга и в его окрестностях уже найдено 166 славянских поселений с захоронениями. А в Земле Бранденбург есть город Prenzlau — небольшой районный центр. Его название произошло от имени славянского князя Премислава, когда-то его основавшего.

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Венеция — Италия

Лингвисты считают, что название итальянского города произошло от славянского племени венетов. С ними были вполне согласны многие российские учёные XIX века. Они знали, что древняя Италия до римлян была населена славянами. Например, в 1874 году в Варшаве вышел научный труд исследователя Викентия Макушева, который назывался "Исторические памятники древних славян и соседних с ними народов из итальянских архивов и библиотек". Впрочем, некоторые племена живут там и сейчас в XI веке. Это народность резьяне (Resiani), которые живут в долине реки Ресиа. Река эта имеет притоки Поток (Potók), Бермен (Bärmän) и Чёрный поток (čärny potók). Склоны холмов тут называют brjehi, а равнины — rawnice. Русских здесь понимают и любят.

Венеция. Фото © Shutterstock

Венеция. Фото © Shutterstock

Академик Михаил Ломоносов тоже считал, что Венецию основали венеты. Изначально племя жило на севере Турции, в Пафлагонии, и находилось в подчинении Трое, а после разорения Трои переселилось в северную часть Адриатики. Именно они основали область Венецию и одноимённый город. Ломоносов основывал свои воззрения на древних авторах: об этом писали Зенодот Эфесский, Юстин и Тит Ливий.

Древние славянские захоронения в Венеции и на островах вокруг выделить сложно. Во-первых, здесь есть чумные могильники, а во-вторых, мёртвых здесь многие века хоронили, буквально ставя гроб на гроб. Но вот тот факт, что весь город стоит на фундаменте из лиственницы, привезённой из Руси, говорит в пользу славянских корней города. Считается, что Славянская набережная — Рива-дельи-Скьявони — названа так в честь одного из славянских народов – основателей Венеции.

Нью-Йорк — США

Но не захоронениями едиными жива историческая мысль. В 2013 году в Нью-Йорке на пляжах у Брайтон-Бич местные жители обнаружили лики славянских богов, которые появились из песка после сильного шторма. Вода смыла прибрежные отложения, и из глубины веков на современных нью-йоркцев глянули лики, в которых можно было без проблем угадать славянских идолов.

Нью-Йорк. Фото © Shutterstock

Нью-Йорк. Фото © Shutterstock

Ну конечно, американцы тут же заговорили о подделке, созданной кем-то то ли в 1960-х, то ли в 1970-х годах. Изваяния попытались приписать даже советскому скульптору Эрнсту Неизвестному, который эмигрировал в США в эти годы и влачил безызвестное существование. Но всё так и осталось предположениями. Разумеется, по-настоящему лики так никто и не исследовал, хотя время их создания наверняка можно было установить современными методами.

Американцам не нужны никакие древние славяне на Восточном побережье США. Но удивительное дело! В 2021 году лики исчезли. Причём разрушению подвергся именно тот волнорез, в котором были глыбы с богами. Остальные волнорезы остались в целости и сохранности. Скорее всего, изображения были куда-то вывезены. Остаётся вопрос: если это подделка, то стоило ли утруждаться и скрывать её?

Земля забытых предков: Гиперборея — таинственная родина древних славян

Земля забытых предков: Гиперборея — таинственная родина древних славян

Авторы
Александр Лаврентьев
Александр Лаврентьев

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