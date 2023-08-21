Попасть впросак: 7 загадочных крылатых выражений славян, происхождение которых всё объясняет

Вы когда-нибудь задумывались о тех причудливых выражениях, которые оставили наши предки-славяне? От "попасть впросак" до "дело в шляпе" — эти крылатые фразы больше чем просто выражения — окна в прошлое. Достаточно сопоставить некоторые фразеологизмы, чтобы убедиться в оригинальности и неповторимости этих выражений, нередко обусловленных историческими и культурными фактами жизни народа. Вот семь загадочных крылатых выражений славян, происхождение которых вас точно удивит!

1. Что значит выражение "Гол как сокол"

Эта фраза говорит о человеке как о страшно бедном или даже нищем. Обычно думают, что речь идёт о птице соколе. Но она здесь ни при чём. На самом деле сокол — старинное военное стенобитное орудие. Это была совершенно гладкая (голая) чугунная болванка, закреплённая на цепях. Ничего лишнего! Отсюда и выражение. А как вы себе представляли птицу голышом?

2. Непутёвый человек

Многие крылатые выражения кажутся довольно странными, но история их происхождения помогает понять связь между значениями слов и смыслом всего выражения. Картина © "Опричники", Н. Неврев / Wikipedia.org

В старину на Руси путём называли не только дорогу, но ещё и разные должности при дворе князя. Путь сокольничий — ведающий княжеской охотой, путь ловчий — псовой охотой, путь конюший — экипажами и лошадьми. Бояре всеми правдами и неправдами старались заполучить у князя путь — должность. А кому это не удавалось, о тех с пренебрежением отзывались: непутёвый человек.

3. "Попасть впросак" — что означает

"Попасть впросак" означает оказаться в затруднительном, неловком или смешном положении. Сегодня мало кто сразу ответит, где этот "просак" находится и почему там так плохо. Когда‑то давно этим словом — "просак" — называли станок для скручивания верёвок и канатов. Попасть в него концом одежды или волосами было, мягко говоря, небезопасно и грозило серьёзными увечьями. Однако есть и вторая версия, которая стала популярной благодаря фильму "Жмурки". Дело в том, что, по мнению героя Никиты Михалкова, "просак" — это промежность, примерно то же самое, что и задний проход. Однако она не имеет ничего общего с реальным значением данного слова. Это просто фантазия сценариста, которая, впрочем, быстро ушла в народ, — версия стала популярной и даже успела закрепиться как "правдивая". Однако эта гипотеза не опирается ни на какие источники, так что не стоит воспринимать её всерьёз.

4. Кто такой "козёл отпущения"

Откуда могло взяться крылатое выражение "козёл отпущения"? Здесь действительно фигурировал козёл-бедолага, на которого на Руси перекладывали грехи всего народа. Картина © "Козёл отпущения", Уильям Холман Хант / Wikipedia.org

Так называют человека, на которого сваливают чужую вину. История этого выражения такова: у древних евреев существовал обряд отпущения грехов. Священник возлагал обе руки на голову живого козла, тем самым как бы перекладывая на него грехи всего народа. После этого козла изгоняли в пустыню. Прошло много-много лет, и обряда уже не существует, а выражение всё живёт, потому что некогда полюбилось нашим предкам.

5. Почему "дарёному коню в зубы не смотрят"

Много лет назад в качестве ценного и дорогого подарка часто выступали лошади и породистые скакуны. Одним из главных критериев качества был возраст лошади, и от него сильно зависела цена, а недобросовестные продавцы часто пытались скостить несколько лет своему товару, чтобы продать его подороже. Лошадь — жвачное животное, оно постоянно работает зубами, перетирая пищу и, естественно, они от процесса изнашиваются. По зубам можно определить примерный возраст животного, а соответственно, и цену. Когда же лошадь преподносилась в качестве дара, то оценивать её возраст и проверять зубы было неприлично, ведь это же подарок, а не дорогостоящая покупка, отсюда и появилось выражение.

6. "Зарубить на носу" — что означает выражение

Откуда взялось выражение "зарубить на носу"? Ведь это довольно жестоко. На самом деле "нос" здесь не имеет ничего общего с частью тела человека. Фрагмент картины © "Плотник", О. Монферран / Wikipedia.org

Если вдуматься, то смысл этого выражения кажется жестоким, — согласитесь, не слишком приятно представить себе топор рядом с собственным носом. На самом же деле всё не так печально. В этом выражении слово "нос" не имеет ничего общего с органом обоняния. "Носом" называлась памятная дощечка, или бирка для записей. В далёком прошлом неграмотные люди всегда носили с собой такие дощечки и палочки, с помощью которых и делались всевозможные заметки или зарубки на память.

7. Как появилось выражение "дело в шляпе"