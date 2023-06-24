Торговцы женщинами и ювелиры: Почему славянская цивилизация Вантит исчезла, не оставив ни следа В последние десятилетия историки всё чаще обращаются к дохристианской Руси, и порой находки переворачивают привычное представление о прошлом. 23 июня, 23:40 Обложка © Художник Всеволод Иванов, серия "Триполье" 2010. Серия "Триполье"

Искатели древних тайн балансируют между рамками официальной науки и фантастическими допущениями фанатов альтернативной истории. Как показывают новые факты, многие открытия изумляют похлеще фэнтези.

Когда появились славяне

Увикинд Увагрез в книге "О Германии" и Александр Гвагвин в "Сармации" вели происхождение славян от Иафета — старшего сына Ноя. По этой версии, славяне появились сразу после Великого потопа, который, по некоторым датировкам, произошёл примерно в 3255 году до н.э. Этой мысли придерживается историк и сторонник панславизма Мавро Орбини. К сожалению, источников по этому вопросу слишком мало. Отсюда можно провести линию к официальной версии происхождения славян.

Славяне — древнейшее население Европы. Фото © Художник Всеволод Иванов, "У храма Числобога. Утро", серия "Древнейшая Русь", 2007 год

Бесспорно то, что славяне — древнейшее население Европы. Праславяне принадлежали к индоевропейцам, откуда выделились в середине II тыс. до н.э. Со II–IV веков н.э. славяне известны как венеды, склавины, анты и т.д. В VIII–XIII веках набирал силу такой славянский народ, как вятичи, а с IX по XIII век — радимичи.

В процессе изысканий учёные открыли уникальную микроцивилизацию вятичей и радимичей Вантит, которая относилась к Боршевской культуре и существовала задолго до Киевской Руси, но, увы, была безжалостно сметена ходом истории.

Какие славянские цивилизации существовали

С 1901 года историки подробно изучают регион на северных окраинах современного Воронежа. В VII–X веках нашей эры существовал древний город, который, по одной из версий, именовался Вантитом, но временные границы могут быть расширены. О нём говорили ещё средневековые арабские источники.

По берегам реки Воронеж находился комплекс городищ, селищ и курганных могильников. Это более 600 останков жилищ. Помимо древнерусских артефактов там нашли предметы эпохи бронзы и раннего железного века. И это всё загадочный Вантит, который иногда сопоставляют с Ванахеймом, граничившим, согласно скандинавским преданиям, с Мидгардом и Асгардом. Об этом писал скандинавский летописец и собиратель саг Снорри Стурлусона. Примечательно, что о Вантите нет ни слова в "Повести временных лет". Он существовал как бы параллельно "официальной" Древней Руси. При этом Вантит был уникальным очагом славянской цивилизации.

Вид с Лысой горы на реку Воронеж, где, предположительно, находится Вантит. Рисунок конца XIX века. Фото © Public Domain

Какие загадки истории не разгаданы

Одни исследователи называют Вантит полноценной цивилизацией, другие — микроцивилизацией, третьи — обособленным городом.

Там жили славянские народы — вятичи и радимичи. Вантит также был перевалочным пунктом на торговом пути "из варяг в греки".

— На крайних пределах славянских есть город (мадина), называемый Вантит (Ваит, Вабнит), — писал персидский географ и историк Гардизи.

Отсюда же шла дорога в Хазарию, в Волжскую Булгарию, отсюда впоследствии начинались походы Владимира Мономаха. Но ко времени Мономаха от Вантита не осталось ни следа, а вятичи и радимичи слились с Древней Русью. Это одна из главных загадок истории. Некоторые исследователи считают, что Вантит был более продвинутым, чем королевства Западной Европы того времени.

Что достоверно известно о жителях Вантита? Местные вятичи и радимичи, в отличие от других славянских народов, не были воинственными. От хазаров откупались данью, которая не была для них обременительной.

Воронежское водохранилище. Фото © Shutterstock

Предпочитали договариваться мирно и налаживать торговые связи с другими народами. Жили в полуземлянках с двускатными крышами, которые обносились валом и частоколом. Строились землянки на крутых мысах. Сегодня на этих местах крутые холмы, возвышающиеся над Воронежским водохранилищем.

Чем занимались древние славяне: Вантит на карте

На заре цивилизации Вантита в тех краях был другой климат, более тёплый, сопоставимый с климатом современного Краснодарского края. Благодаря этому там процветало земледелие. Останки костей крупных животных вроде бурого медведя, кабанов, лосей и оленей свидетельствуют о том, что в Вантите активно охотились. А останки верблюжьих костей говорят о том, что арабы завозили сюда верблюдов. Верблюды на территории средней полосы России — повод для изумления современного человека, но привычное дело для тех времён.

К X веку, то есть к закату своей цивилизации, вантитцы в совершенстве постигли ювелирное ремесло. Помимо того, там были развиты металлургия и кузнечное дело. В 20-е годы XX века археологи нашли на территории Кузнецовского городища, которое входило в состав Вантита, несколько металлургических горнов и центнеры шлака.

Как уже было сказано, жители Вантита торговали с арабами, о чём свидетельствуют откопанные на территории городищ арабские монеты. Особым спросом пользовались славянские ювелирные украшения, зерно, металлические изделия и… женщины.

По данным историков, в Вантите за арабскую дирхему весом 2,2 грамма можно было приобрести примерно 100 килограммов пшеницы, а за сто монет — коня или женщину-блондинку (могли обменять на верблюда). Примечательно, что брюнетки оценивались дешевле.

Жители Вантита торговали с арабами, о чём свидетельствуют откопанные на территории городищ арабские монеты. Фото © Николай Константинович Рерих, "Заморские гости" / Public Domain

Где торговля, там, по идее, и письменность. О её зачатках говорят находки вроде черепков сосудов с загадочными знаками. Не так давно там откопали фрагмент славянского сосуда, на котором выведена латинская буква "N". Но что это — остаток письменности или некая сакральная символика, — пока остаётся загадкой.

Каким богам поклонялись язычники

Вантит был сугубо языческим. Там поклонялись Перуну-громовержцу, богу ветра Стрибогу, богу Солнца Хорсу (Корше), покровителю скотоводства Стрибогу и восточнославянской богине Макоши (Мокоши). Есть также свидетельство в пользу того, что часть жителей Вантита исповедовала иудаизм, что также позволяло договариваться с хазарами.

Сегодня ведутся дискуссии о жертвоприношениях в древнем Вантите, о системе славянских рун, о многих других загадках этой микроцивилизации. Исследователи паранормальных явлений утверждают, что территории Вантита заряжены особой мистической энергией, которая по-разному проявляет себя с каждым из забредших сюда путников. Одни часами блуждают по лесам, будто кто-то неведомый толкает их на неверную тропу, а другие получают здесь что-то вроде откровения и мистического опыта.

В любом случае такие открытия заставляют шире и глубже смотреть на прошлое славян и Древней Руси. Несмотря на большое количество белых пятен в истории Вантита, учёные сейчас прилагают все усилия, чтобы поскорее найти недостающие звенья.

Авторы Евгений Жуков