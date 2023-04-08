Как сквозь землю: Почему 4 славянских государства исчезли, не оставив ни следа Исследователи считают, что, если бы эти древнерусские царства просуществовали немного дольше, история России могла бы быть совершенно другой. 7 апреля, 23:40 Крестьяне за работой. Иллюстрация © alternathistory.com

Некоторые славянские государства, обладавшие влиянием и могуществом, рано ушли с исторической карты. Современному человеку вряд ли о чём-то скажут такие названия, как Само, Карантания, Карниола и Блатения. Однако это важные пазлы в истории Киевской Руси и Европы.

Самые древние государства славян

Впервые о древних славянах упоминается в трудах византийского историка Прокопия Кесарийского "Война с готами" в 510 году. К этому времени они уже сложились как народ и пытались распределиться по разным территориям. Между первым упоминанием и выходом на доисторическую арену лежит пропасть, заполнить которую можно при совместной работе лингвистов, историков, археологов, палеоантропологов, генетиков. В ходе этой работы вскрываются самые необычные факты.

В VII веке славяне заняли Балканский полуостров, Восточные Альпы, начали осваивать территории современной Восточной Германии и прибрежную территорию Балтийского моря. Тогда же возникло первое славянское государство.

Царство славян: государство Само

Художник С. В. Иванов, картина "Жилье восточных славян". Фото © Wikipedia

Империя Само была основана галло-римским торговцем Само, нарёкшим себя королём в 623 году. Некоторые считают, что "Само" — производное от полной формы имени Самослав, а возможно, и протоформа слова "самодержавие". Самослав воспитывался у меровингов, среди которых бытовала языческая традиция приравнивать королей к богам. По некоторым данным, Самослав был человеком властолюбивым и любвеобильным — нажил 22 сына и 15 дочерей от 12 жён.

Основную информацию о государстве Само даёт "Хроника Фредегара", написанная в Бургундии в 660 году. Располагалась империя Само на территории современной Чехии, Словакии и Словении. Считается, что славяне были предками чехов, словаков, лужицких сербов и словенцев. Жители Само были воинственным народом, и под предводительством своего короля Само нередко осуществляли набеги на земли франков — предков фламандцев и франконцев. Век царства Само был недолгим и фактически закончился после смерти Самослава в 658 году — оно исчезло без сильного лидера под натиском аваров. Скорее всего, это государство держалось на его личности и без него не просто потеряло культурный и социальный "клей", но и лишилось всяческих амбиций.

Древнее государство Карантания

Инсталляция герцогов Каринтии согласно средневековой хронике. Фото © Wikipedia

Карантания существовала в VII–IX веках и частично развивалась на территории бывшего царства Само. Там проживало несколько десятков разных племён и народов, которыми правила племенная знать — карантанцы (они же хорутани — древние предки словенцев).

Карантания жила под протекторатом княжества Бавария. В VIII веке была крещена миссией монаха-францисканца — святого Аманда. Примечательно, что в Карантании князем мог стать любой землевладелец, но получению этого статуса предшествовал сложный ритуал, который уже значительно позднее и с подачи Томаса Джефферсона, прочитавшего исторические хроники, повлияет на процедуру избрания американского президента.

После нескольких десятков лет расцвета Карантанию постигла та же участь, что и Само. Государство оказалось ослаблено междоусобными разборками и в итоге пало под натиском "иноземцев" — франков. Вместо неё образовались два княжества-однодневки Карниола и Блатения, которые вскоре также оказались под властью франков и фактически были превращены в колонии.

Великая Моравия: Кирилл и Мефодий

Памятник Кириллу и Мефодию. Фото © Wikipedia / Милютин Станислав Викторович

Если Само и Карантания — первый опыт построения славянского государства, то Великая Моравия — государство, которое во многом сформировало генетику славянского мира. Оно образовалось на осколках аварского каганата в 822 году, частично впитав опыт Само и Карантании.

За годы своего существования Великая Моравия завоевала четверть Европы и в итоге передала этот опыт Киевской Руси. Моравия появилась в IX веке и раскинулась на территориях бывших государств Само и Карантания, а также на территории современных Венгрии, Польши, Украины и Германии. Столицей был Велеград. Кирилл и Мефодий, давшие славянам письменность, были выходцами из Великой Моравии. Крещена Моравия была в 832 году, за 166 лет до Киевской Руси.

Моравская культура сформировалась под влиянием византийской, арабской и персидской. Уже в первой половине IX века её жители построили 20 каменных храмов и украсили их цветными фресками. Жители Моравии преуспели в ювелирном искусстве, и до сих пор никто не может разгадать секрет моравского литья.

Правили Великой Моравией князья Моймир Первый, Ростислав, Святополк Первый, Славомир, Моймир Второй. В 907 году из-за нашествия венгров государство перестало существовать, часть народа бежала на Киевскую Русь.

Первое Болгарское царство

Болгария в 895 году. Фото © Wikipedia

Дольше других просуществовало Первое Болгарское царство (ПБЦ). Зарождение, расцвет и упадок этого государства пришлись на 681–1018 годы. В период расцвета оно охватывало большую часть Балканского полуострова.

Во время правления князя Бориса I Кирилл и Мефодий создали глаголицу (болгарский алфавит), на основе которого возникла кириллица. На правление Симеона Первого, "Великого", который правил с 893 по 927 год, пришёлся золотой век ПБЦ. Строились храмы, налаживались торговые связи с Европой и Азией, устраивались походы на Константинополь с последующими мирными договорами и установлением дипломатических связей. В X–XII усиливаются набеги венгров, с которыми Болгарское царство было вынуждено заключить договор.

В Константинополе мирное соглашение не оценили и заключили договор с Киевской Русью — с князем Святославом. После этого начались войны. Длившиеся десятилетиями перипетии, включавшие в себя набеги Киевской Руси, войну с Византией, войну с Сербским княжеством и более мелкие, как сказали бы сейчас, локальные конфликты. В 969 году ПБЦ разделилось на восточную часть — под контролем Византии и западную.

В тяжёлые периоды на этой территории разрослась община богомилов (богумилов), возникшая при болгарском Петре Первом. Богомилы верили в то, что мир создал не Бог, а Сатана. С ростом влияния Византии на территорию Первого Болгарского царства проникло крепостное право. С 1018 по 1185 год Первое Болгарское царство оказалось под властью Византии. И только в 1186 году братья Пётр и Иван подняли восстание в Северо-Восточной Болгарии и изгнали византийцев. Образовалось Второе Болгарское царство, которое затем пало под натиском турок-османов, от рук которых впоследствии падёт и Византия. Но это уже совсем другая история.

Авторы Евгений Жуков