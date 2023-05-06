8 самых крупных мегаполисов Европы, которые когда-то были русскими Наука против пропаганды — археология и лингвистика доказывают, что Европа была усеяна тысячами славянских городов, следы которых современные европейцы пытаются стереть из своей памяти. 5 мая, 23:40 Обложка © VK / Живописец Всеволод Иванов

Европейские журналисты большинства официальных изданий преподносят русских как агрессивных варваров, которые только и мечтают, как бы занять всю Европу. Но на воре и шапка горит, потому что это именно германские племена и обитатели Италии постарались сделать всё, чтобы вытеснить славян с европейских территорий, на которых они жили больше двух с половиной тысяч лет вплоть до XII века.

4000 славянских городов в Германии

Подтверждением этому являются литературные источники самой Европы, которые признавали, что большая часть континента была издревле заселена славянскими племенами. "Баварский географ", написанный в 829 году, перечислял все известные племена, населявшие Европу. Среди них было множество славян: восточные ободриты, гопляне, журяне, лужане. Все они имели множество городов. У некоторых племён число поселений доходило до пятисот! Так, племя ситичей имело "городов без счёта", а стадичи владели 516 городами. У неруян было 90 поселений, у эпторадичей — 243. А ведь были ещё заброчи, увелерочи, зеруяне (у них было целое королевство), велунчане, лужичи, ополяне, вензичи и другие племена. В "Баварском географе" впервые упоминаются и руссы (ruzzi), и даже великороссы (vuillerozi). Всего же у славян, соседствующих с баварцами, было четыре тысячи городов, и многие были очень крупными и древними.

Например, грек Геродот две с половиной тысячи лет назад писал о том, что у славянского племени будинов есть город Гелон, чьё время основания сравнимо с Римом — около 753 года до нашей эры. Длина его деревянных крепостных стен (по Геродоту) составляла 22 километра (120 стадий). Геродот описывал и питание будинов: они ели сосновые шишки. Как тут не вспомнить древнерусский рецепт варенья из молодых шишек!

Спустя почти 600 лет Геродоту вторил римлянин Публий Тацит. Он указывал, что славяне живут в деревянных поселениях, строят крепости, пашут землю, "а германские племена городов ещё не знают".

Апеннины и город Вейи

В XX веке историческая наука напрочь забыла, что Апеннинский полуостров до римлян был заселён славянами. А в XIX веке русские учёные помнили об этом. Согласно историку Николаю Веселовскому, три тысячи лет назад Италию населяли омбричи, воличи, речане, лучане, венеды и опичи. Родственными славянскими племенами считал обитавших на берегах Адриатики этрусков, пеласгов и венетов археолог Александр Чертков — их языки были похожи.

Историк-славист Викентий Макушев в 1868 году съездил в Италию с одной целью: изучить поселения и язык итальянских славян. К своей грусти он обнаружил, что многие славяне, разговаривавшие практически по-русски, не помнят своей истории, хотя и живут в селениях с русскими названиями: Ларино, Кручи, Вода Жива. Они не интересовали никого, кроме историков. Например, Джованни де Рубертис, автор работы "Славянские поселения в Неаполитанском королевстве", выяснил, что племенами бровичан, далеминцев и дубровничан были основаны многие города Италии: Генуя, Сиракузы, Неаполь, Анкона, Палермо и даже Бари.

Да что там Бари, вся Тоскана когда-то входила в Древнюю Этрурию! В ту самую Этрурию, чей язык в почтенном научном сообществе считается нечитаемым. Европейские учёные усиленно делают вид, что славяне тоже не могут его прочесть, хотя, чтобы это сделать, не нужно быть учёным. В этрусские залы Ватикана русских не пускают, чтобы не читали, чего не положено.

Но вернёмся к Италии. Этрусский город Вейи (Вейя) был основан три тысячи лет назад. Сначала им правили цари, а в VI веке до нашей эры в нём появилась республика. Известно, что правитель Вейи имел золотой трон, а стены города были окружены хлебными полями. Через сто лет он был разграблен римлянами. Из разрушенных зданий Вейи они сложили Сервиеву стену в Риме, а колонны использовали при строительстве палаццо Ведекинд. Вот так римляне присваивали себе чужую культуру: от колонн до дорог и акведуков. Даже Ватикан был назван по именам славянских божеств: Ватика была богиней смерти, а демона подземного царства называли Ватаном.

Битва с жителями Вейи и Фиден. Фото © Wikipedia / Giuseppe Cesari

Древняя Венета

Славянская Венета располагалась на противоположном конце Европы — на берегу Балтики. Немцы до сих пор о ней помнят. В этих местах всё ещё сохранился топоним Vineta-husun (Wened-husen).

Возможные местоположения легендарной Винеты. Фото © Wikipedia

Немецкий летописец IX века Адам Бременский писал, что Венета находилась в устье Одера, и указывал, что владеющие городом славяне были честны и радушны. Этот населённый пункт был одним из самых богатых городов Европы. Его улицы были чистыми и светлыми, его стены окружала речная и морская вода. О его древности свидетельствовал Клавдий Птолемей, живший во II веке нашей эры. Европейские хроникёры писали, что рядом с Венетой находится ещё один город славян — Деммин, что от Венеты до Гамбурга семь дней пути, а до Руси по морю — четырнадцать.

Увы, в XI веке столица славян была стёрта с лица земли землетрясением, после чего её поглотило море. Поиски славянской столицы ведутся ни шатко ни валко: немцам не нужны на их территории чуждые им города. Поэтому споры о местонахождении Венеты чаще гипотетические. Одни учёные считают, что Венета стояла на острове Рюген, другие уверены, что город погребён под тоннами ила и песка в море возле Барта.

Зверин (Шверин)

Город Шверин — ещё одно свидетельство того, как обращались со славянами цивилизованные европейцы. Ведь город был построен на месте древней славянской крепости Зверин. О его древности можно только догадываться, ибо Зверин был уничтожен саксонским герцогом Генрихом Львом в XII веке. Лев завоевал земли бодричей, дабы окатоличить неразумных язычников, но вместо опущенных голов на церемонии крещения увидел голые задницы славян и рассвирепел. Всех пленных порубили, а город Зверин сравняли с землёй.

Известно, что последним правителем Зверина был князь Никлот, которого саксонцы убили во время осады крепости Верле (Верль). Некоторое время после его смерти сыновья Прибыслав и Вартислав оказывали сопротивление, но вскоре враги расправились с одним из братьев и второй признал себя вассалом саксонцев, став основателем славянской династии Никлотингов, княжившей в Мекленбурге до 1918 года. Кстати, именно с этой славянской династией роднились многие великие князья и княжны из рода Романовых. Любопытно, что в XII веке в Новгороде был Зверин монастырь.

Художник Теодор Шлёпке, "Смерть Никлота", 1857 год. Фото © Wikipedia

Любица, а теперь Любек

Ещё один урок истории: вольный Любек, член Ганзейского союза, был основан на месте города-крепости славян-ободритов Любицы, которым управляли князья из династии Наконидов. Имена князей, которых немцы называли тиранами (tiranus), были исключительно славянскими: Мстивой, Годислав, Будивой, Владимир и даже Святополк. Не из этих ли князей призвали на Русь Рюрика? Однако князья приняли католичество и пали в ходе сражений со своими же братьями-славянами. В XI веке Любица была сожжена дотла.

Разумеется, западные источники описывают славянскую крепость как "небольшое поселение", однако по хронике в этом поселении было несколько католических храмов и монастырь — это был крупный христианский центр. Убивший любечского предводителя князь Крут основал на противоположном берегу реки свою крепость Буковицы. Но в XII веке Буковицы были уничтожены немцами, которые подавили восстание славян и отстроили город на прежнем месте, дав ему новое название Любек.

Город Любек, Германия. Фото © Wikipedia / Arne List

Дрезден

Славянская история этого города скрыта во тьме времён. Сами немцы не отрицают, что название славянское и что его основали drežďany — жители пойменных лесов дрездяне. Есть предположение, что Дрезден был основан в VI веке нашей эры, после того как древнеславянское государство князя Само победило в битве при Вогастисбурге вторгшиеся на территорию славян германские племена, а позже и отбросило их в Тюрингию. Сами немцы ведут историю города с XII века, а что тут было до этого — знать не особо хотят.

Исторический центр старого города Дрездена, Германия. Фото © Shutterstock

Русский город Берлин

Раскопки славянских поселений на территории Берлина были проведены только в 1960 году — через 20 лет после того, как немецкие учёные обнаружили, что их столицу основало славянское племя шпреван. Разумеется, нацистам накануне войны с СССР такое открытие было не нужно. А в 1960-х немцы занялись им, скорее всего, под влиянием советских учёных. Оказалось, что до XII века в Берлине проживали славяне. Находок было так много, что отрицать это было невозможно, а властям города даже пришлось открыть музей славянских древностей Дюппель. На территории Берлина были найдены два кремля — в районах Шпандау и Кёпеник.

Лингвисты до сих пор спорят: немецкое название у столицы или же русское, простите, славянское. Немцы упираются: мол, название столицы произошло от немецкого baer (медведь), а славяне-де были в истории города лишь эпизодом и пришли уже на место более ранних германских поселений. Тут можно поспорить: даже в римские времена восточнее Рейна присутствия германских племён археологам обнаружить не удалось.

Славяне. Фото © Getty Images / Fine Art Images / Heritage Images

Конечно, поселения людей есть, но доказать, что это именно германцы, невозможно. Это совершенно точно указывает на то, что они откуда-то пришли. Вы удивитесь, но на территории Германии вообще почти нет исконной германской топонимики: вся она принадлежит автохтонам — славянским племенам. Даже лингвисты считают, что германцы появились на территории Западной Европы совсем недавно — не ранее последних веков до нашей эры.

Поэтому название столицы ФРГ может быть славянским, ведь и две тысячи лет назад у славян существовало слово "берлога". Есть ещё одна интересная версия происхождения названия: от слова "бурлин", что означало запруда, дамба.

Всего на территории одной только Германии уже обнаружено 705 славянских городов. А сколько их ещё не найдено!

Авторы Александр Лаврентьев