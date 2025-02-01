Медовое масло и апельсиновый майонез: 10 забытых продуктов СССР, которые мы бы ели каждый день
Эти продукты были на каждом столе в СССР, но сегодня их почти не найти. Life.ru рассказывает о 10 забытых вкусах, по которым мы скучаем.
Забытые продукты СССР: 10 вкусных находок. Обложка © ТАСС / А. Гуревич, © Freepik / juicy_fish, © back-in-ussr, © Shutterstock / FOTODOM / Alrandir
Советская эпоха оставила нам не только воспоминания, но и целый гастрономический пласт, который сегодня практически исчез. Некоторые из этих продуктов были повседневными, другие — редкими деликатесами, но одно точно: мы бы с удовольствием ели их и сегодня. Вспоминаем забытые советские лакомства, которые мы с радостью вернули бы на полки магазинов.
1. Паста «Океан» — икра для бедных
Какие продукты исчезли после распада СССР. Фото © back-in-ussr
Эта нежная паста из криля была настоящим хитом советской гастрономии. Разработанная в 60-х годах, она задумывалась как бюджетный источник белка. Готовили её из антарктического криля, добавляя специи и масло. Вкус был нежным, слегка морским, но при этом удивительно насыщенным. Намазывали её на хлеб, ели ложками и даже использовали для приготовления салатов. Сегодня подобного продукта почти не встретить, хотя его ностальгическая ценность огромна.
2. Фруктовый кефир — детская радость
Советские дети обожали фруктовый кефир, который был не таким сладким, как современные йогурты, но гораздо более натуральным. В него добавляли натуральные сиропы или джемы, создавая мягкий приятный вкус. Его легко можно было пить на ходу, а вкус спелых фруктов в сочетании с лёгкой кислинкой кефира был просто незабываемым. Сейчас на полках магазинов можно найти множество йогуртов, но того самого фруктового кефира уже нет.
3. Плавленый сыр в тюбиках — еда будущего
10 советских деликатесов, которые не найти в магазинах. Фото © VK / Игрушки нашего детства
«Янтарь» в тюбиках выглядел футуристично и казался чем-то космическим. Его можно было взять с собой в дорогу, выдавливать прямо на хлеб или даже есть с ложки. Дети лакомство обожали, а взрослые использовали как быстрый перекус. Сегодня формат тюбиков практически исчез, а плавленый сыр чаще встречается в брикетах или нарезке.
4. Кофе и какао в брикетах — шоколад на бегу
Эти маленькие кубики были настоящим открытием: бросил в чашку кипятка — и напиток готов! А дети и вовсе грызли их в сухом виде, наслаждаясь насыщенным шоколадным вкусом. Советские брикеты были сделаны из натуральных ингредиентов, поэтому их любили и взрослые, и малыши. Сейчас такие концентраты исчезли, хотя их удобство очевидно.
5. Медовое масло — лучший завтрак
Советские продукты, которые мы бы ели каждый день. Фото © ТАСС / Валерий Бушухин
Сливочное масло с натуральным мёдом — звучит как мечта, правда? В СССР это был привычный продукт, который идеально подходил для утренних тостов. Его продавали на развес, и лакомство пользовалось большой популярностью. Сегодня встретить такое масло практически невозможно, хотя его вкус был просто великолепен.
6. Апельсиновый майонез — сладкий сюрприз
Советская пищевая промышленность любила эксперименты, и один из них — десертный майонез с апельсиновым вкусом. В него добавляли натуральный апельсиновый сок или джем, делая майонез сладким и насыщенным. Его ели с выпечкой, использовали в десертах и даже намазывали на хлеб. Сейчас такое сочетание кажется странным, но в СССР его обожали.
7. Консервированный винегрет — быстрая закуска
Почему в СССР были вкуснее продукты: 10 примеров. Фото © ТАСС / Владимир Веленгурин
Советская промышленность придумала удивительное решение: полностью готовый винегрет в жестяной банке. Он был удобен для походов, пикников и быстрых перекусов. Сегодня консервы больше ассоциируются с тушёнкой или рыбой, а готовые салаты из банок ушли в прошлое.
8. Ионитное молоко — научная фантастика
Это был настоящий эксперимент советской науки. Молоко проходило специальную обработку, снижавшую содержание кальция, чтобы приблизить его состав к материнскому. Оно предназначалось для младенцев и детей с особыми потребностями. Сегодня его уже не выпускают, но сам факт существования такого продукта впечатляет.
9. Солёные арбузы — необычная закуска
10 культовых продуктов СССР, которых не хватает сегодня. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alrandir
В южных регионах СССР солёные арбузы были обычным деликатесом. Их заготавливали в огромных бочках, и вкус у них был одновременно сладким, солёным и кисловатым. Для многих людей это было открытие, но гурманы до сих пор вспоминают необычный вкус солёных арбузов.
10. Кисель в брикетах — лакомство детства
Сухие брикеты киселя — это не просто напиток, а настоящее детское лакомство. Многие ели их прямо так, без воды, наслаждаясь концентрированным ягодным вкусом. В отличие от современных порошковых киселей, советские брикеты были сделаны из натуральных ингредиентов и обладали густой текстурой. Сегодня их встретить практически невозможно.
Эти продукты были не просто едой, а частью культуры. Они создавали уют, приносили радость и даже помогали чувствовать себя сытым в сложные времена. Возможно, когда-нибудь производители решат возродить хотя бы часть этих лакомств, и тогда мы сможем снова насладиться вкусами из прошлого.
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